Ungdomspolitikerne jubler over lakseskatt

Tirsdag slapp regjeringen bomben om innføring av grunnrenteskatt på havbruk.

Lakseaksjene raste, Oslo børs stupte og oppdrettsmilliardærer truet med mørklagte kystlinjer. Regjeringen forventer å hente inn 33 milliarder kroner på grunnrenteskatt på hav, vind og vannkraft til statsbudsjettet.

– Skulle bare mangle

Leder for AUF, Astrid Hoem Willa, mener skattepakken er viktig og er fornøyd med regjeringens «grønne beskatning» av havbruk.

– Dette er den mest rettferdige beskatningen vi kunne innført. Oppdrettsnæringen har fått lov til å drifte evigvarende i vår felles natur så det skulle bare mangle at de bidro mer til felleskapet, sier hun.

UENIGE?: Ungdomspartilederne for regjeringspartiene er ikke like tydelige i sitt syn på den noe havbruksskatten Foto: Håkon Mosvold Larsen

Willa mener retorikken fra laksenæringen om mørklagte kyster og fraflytting fra distriktene, ikke fungerer.

– Du kan ikke flytte fjorden ut av Norge. Skal du drive med laks, trenger du også fjorden her. De som har tjent på å bruke norske fellesressurser skal også bidra til fellesskapet, sier hun.

Leder for Senterungdommen Torleik Svelle skriver i en SMS til TV 2 at deres sentralstyre skal møtes og diskutere hva ungdomspartiet mener om de nye innretningene fra regjeringen. Han ønsker ikke å komme med en kommentar før den tid.

BETALE TILBAKE: Partileder for Sosialistisk Ungdom, Synnøve Snyen mener lokalsamfunnene rundt oppdrettsnæringen bør få sin del av kaka. Foto: Ole Berg-Rusten

– På tide

Det er ikke første gang havbrukskatten har vært på bordet. Under Solberg-regjeringen gikk flere partier til slutt i mot forslaget på Stortinget.

SV er et av partiene som har ønsket lakseskatt lenge. Leder av Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen mener oppdrettsnæringen har fått særbehandling over lang tid ved å ikke ha grunnrenteskatt.

– De lokalsamfunnene som har bygd infrastruktur og tilrettelagt for oppdrettsnæringen må få sin del av kaka nå. Det er på tide at de med bredest skuldre bidrar til felleskapet, sier hun.

SINTE: Det kom sterke reaksjoner fra oppdrettsnæringen etter at regjeringene la frem skattepakken rettet mot hav, vind og vannkraft. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

Rød Ungdoms leder Alberte Tennøe Bekkhus skriver i en SMS til TV 2 at det et godt å se regjeringen levere på venstrepolitikk.

– Dette er virkelig på overtid side havbruk har vist seg å kunne ha såpass negative konsekvenser på naturen. Det er ikke noe laksebaronene bør slippe gratis unna med, sier hun.

En treffsikker skatt

– Om 50 år kommer vi til å se tilbake på denne skatten og si: Dette burde vi gjort tidligere, men takk og lov for at vi gjorde det, sier leder i Unge Venstre Ane Breivik til TV 2.

Moderpartiet Venstre stemte nei til havbrukskatten på sitt landsmøte i 2019, da saken var et tema i Stortinget. I dag er Unge Venstre lederen klar på at havbruk skal skattlegges på lik linje som olje og gass og vannkraft har blitt i mange år.

FORNØYD: Leder i Unge Venstre Ane Breivik mener skatt på havbruk kan sammenlignes med skattelegging av olje og gass. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

– Vi kommer om få år til å se på havbruk som like naturlig bruk av ressurser som vannkraft. Så det finnes veldig få skatter som er like effektive, rettferdige og omfordelene, sier Breivik.

Nasjonal talsperson for Grønn ungdom Tobias Stokkeland er enig i at havbrukskatten er rettferdig.

– Det er prinsipielt riktig at ikke noen få får snylte på felleskapets naturressurser, og det unngår vi nå som det blir mer rettferdig fordeling av godene til felleskapet, sier Stokkeland.

POSITIV: Tobias Stokkeland fra Grønn Ungdom mener skatten ikke vil få like negative konsekvenser som oppdrettsnæringa antyder. Foto: Ole Berg-Rusten

Han mener de sterke reaksjonene fra oppdrettsnæringen viser hvor lite negative konsekvenser beskatningen vil få.

– Det at det, med nærmest kirurgisk presisjon, kun er lakseselskaper og milliardærer som går ut og er imot dette, mener jeg er en god pekepinn på at dette kanskje ikke var så dumt (å innføre red.anm), sier han. Og legger til:

– Om 5-10 år kommer vi til å synes det er absurd at vi ikke gjorde dette før.

Fiendtlig politikk

En som ikke er like positiv til regjeringens skattepakke som sine ungdomspartileder-kollegaer er leder for FPU, Simen Velle. Han mener skatteinnføringen virker som en nødløsning for å unngå å gjøre nødvendige innstramminger i statsbudsjettet.

– Regjeringen kan ikke bare hente ut mer skatt når de trenger mer penger å fylle statsbudsjettet med fordi de ikke er villig til å kutte. Det er ingen tvil om at de må se på budsjettene sine en gang til, sier Velle.

FpU-leder Simen Velle fotografert foran Stortinget i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Også Moderpartiet FRP har gått hardt ut mot innføringen av «lakseskatten». Velle mener det blir feil å sammenligne havbruk med den allerede beskattede olje og gassnæringen.

– Med olje og gass tar man ut og bruker norske ressurser og derfor betaler man ekstra skatt. Med havbruket låner man bare areal, på lik linje med for eksempel matbutikker. Man beskatter jo ikke butikker på norsk jord, så derfor bør man ikke måtte beskatte hav, sier Velle.

Han er bekymret for de langsiktige konsekvensene i distriktene.

– Jeg er bekymret for hvordan dette vil påvirke fraflyttingen. Det vil kunne fjerne muligheter og ung arbeidskraft langs kysten. Denne skatten er fiendtlig mot bransjen og fiendtlig mot ungdommer som ønsker arbeidsplasser i distriktene, sier han.

TV 2 har forsøkt å kontakte Unge Høyre og KrfU for en kommentar til saken, men har ikke lyktes.