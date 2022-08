Ungarn gir atomreaktorkontrakt til Russland

Ungarn har gitt grønt lys for bygging av to nye atomreaktorer i regi av russiske Rosatom.

– Dette er et stort skritt, en viktig milepæl, sier utenriksminister Peter Szijjarto etter at ungarske myndigheter har utstedt tillatelsen til Rosatom.

Han mener de nye reaktorene i Paks kan tas i bruk innen 2030.

Paks ligger om lag 100 kilometer sør for hovedstaden Budapest. Der er det et atomkraftverk fra før, som har fire reaktorer. Det er ved dette kraftverket at de to nye reaktorene på 1.200 megawatt skal bygges. Der vil de mer enn doble dagens kapasitet.

Ukraina-krigen har ikke lagt noen hindre i Ungarns planer om å utvide atomkraftverket. Planene var blitt utsatt flere ganger, men tillatelsen som nå er gitt, er et tegn på det nære båndet mellom Ungarns statsminister Viktor Orban og Russlands president Vladimir Putin.