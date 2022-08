Ung mann døden nær etter macheteangrep – tiltalte nekter for drapsforsøk

Fire unge menn er i Oslo tingrett tiltalt for drapsforsøk og grov kroppsskade etter et macheteangrep i Oslo sentrum i fjor sommer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det store blodtapet og skadene mannen ble påført da han ble angrepet bakfra av fire menn i fjor sommer, førte til at han måtte amputere beinet fra kneleddet. Mannen berget livet, men bare fordi han fikk umiddelbar medisinsk behandling, framgår det av tiltalen.

Alle de fire unge mennene som sitter på tiltalebanken i Oslo tingrett mandag formiddag, svarte benektende da dommeren spurte om de erkjenner skyld etter tiltalen for henholdsvis drapsforsøk og grov kroppsskade. Domstolen har satt av fire dager til hovedforhandlingen.

Vold, ikke drapsforsøk

Hovedtiltalte, en 21 år gammel mann, som stakk offeret to ganger i seteområdet med machete i fjor sommer, erkjenner riktignok at han begikk volden mot offeret i saken, men han nekter for at han hadde til hensikt å drepe eller at han skjønte at stikkene kunne være dødelige.

– Min klient nekter straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner grov kroppsskade, sier mannens forsvarer, advokat Catharina Gjesti, til NTB.

Sparket og slo

I tillegg til hovedtiltalte, er tre andre tiltalt for grov kroppsskade, da de skal ha brukt vold mot offeret både før og etter macheteangrepet.

Hendelsen fant sted i Strøget-passasjen mellom Torggata og Storgata natt til søndag 11. juli i fjor. De fire tiltalte skal ha løpt etter offeret, tatt ham igjen og brukt grov vold mot ham.

Den unge mannen ble liggende igjen blødende på bakken. Han måtte gjennom en måneds behandling på sykehus før han kunne skrives ut.