– UNE er bare opptatt av å beskytte seg selv

NYTT AVSLAG: Advokat Arild Humlen er opprørt over at Utlendingsnemnda (UNE) ikke omgjør Mahad-saken. Foto: Rune Blekken / TV 2

Advokat Arild Humlen har framskaffet en rekke bevis som han mener dokumenterer at utlendingsmyndighetene, politiet og rettsapparatet tok feil da den tidligere bioingeniøren ved Ullevål sykehus mistet sitt norske statsborgerskap og ble utvist fra Norge.

Mahad har hele tiden holdt fast på at han kom til Norge som somalisk flyktning da han var 14 år i 2000.

Men UNE fikk medhold i Borgarting lagmannsrett, som slo fast at han oppga falsk identitet og løy seg til opphold.

Som følge av dommen er Mahad tildelt ny identitet, og er oppført som den djiboutisk borgeren Houssein-Mawli Abdi Mohamed i utlendingsregisteret.

Men denne personen døde på et sykehus i Djibouti i 2016, ifølge dokumentene Humlen oversendte UNE i kravet om at utvisningen må oppheves.

– Beskytter seg selv

Men UNE vil ikke gjøre om saken, og viser til at det foreligger en rettskraftig dom i saken.

– Den fastslår at UNEs vedtak og beslutninger er gyldige. I brevet til oss har Humlen varslet at han vil begjære rettssaken gjenåpnet, og vi tar det til etterretning, sier Anne Bruland, som er nemndleder i UNE.

– Det hjelper ikke at det er en dom, når den bygger på uriktig faktum, kommenterer Humlen.

Han er opprørt over at UNE ikke vil foreta undersøkelser for å få verifisert at de nye bevisene stemmer.

– Det er nesten ikke til å tro at det er sant. Forvaltningen har et ansvar for at de avgjørelsene de tar er bygget på riktig faktum. Det er åpenbart at de bare er opptatt av å beskytte seg selv, sier advokaten.

Mahad er trist

Mahad Mahamud sier han er skuffet og frustrert over at UNE ikke har gjort noen undersøkelser i saken etter at de fikk de nye bevisene.

– De løfter ikke en finger for meg og barna mine. Jeg synes det er trist og dårlig gjort.

Mahad har søkt asyl i Frankrike, og bor i Paris. Kona og de tre barna deres på ett, to og tre år bor i Norge, men besøker ham flere ganger i året.

– Barna blir stresset av at far ikke er hjemme. Det er gått prestisje i saken, men jeg skal ikke gi meg, sier han.

Ny kostbar rettssak

Humlen følger nå opp med et krav om gjenåpning av saken i lagmannsretten.

– Dette burde vært helt unødvendig. Det er kostbart, og det belaster rettsapparatet, og da burde UNE undersøkt om den dokumentasjonen som er avgjørende for hele saken, er riktig eller gal.

Mens det er egne systemer for gjenopptagelse av straffesaker og sivilsaker, kan UNE omgjøre saker når som helst hvis det er fattet vedtak på feil grunnlag, påpeker han.

– De vil heller opprettholde en uriktig avgjørelse på bekostning av Mahad, enn å komme i en situasjon der de må innrømme at de faktisk har tatt feil, sier han.

UNE har ingen kommentar til Humlens uttalelser.