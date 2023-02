Undersøker psykiaterens bruk av narkotisk medisin mot ADHD og narkolepsi

Statsforvalteren startet tilsyn mot psykiateren 9. januar i år etter påstandene fra forfatter Hilde Rød-Larsen om at han misbrukte legerollen sin for å ha sex med henne i 1999 og 2000.

Det ble samtidig besluttet å gjenåpne en klagesak mot psykiateren om seksuelt krenkende opptreden mot en mindreårig pasient for 20 år siden.

Psykiateren har benektet disse påstandene gjennom sin advokat Halvard Helle.

Tilsynet omfatter også to varsler om manglende rammer for behandlingen, manglene journalføring og skadelig personliggjøring av behandlingen. Dette har psykiateren fått mulighet til å svare på overfor tilsynsmyndigheten.

Nå opplyser Statsforvalteren i en pressemelding at de har funnet grunn til å undersøke også psykiaterens rekvirering av vanedannende legemidler. Det skjer på bakgrunn av muntlige opplysninger de har mottatt.

Amfetamin mot ADHD

Dokumenter TV 2 har fått innsyn i viser at psykiateren har hatt tillatelse til å skrive ut og bruke sentralstimulerende midler i behandlingen av barn, unge og voksne pasienter med ADHD og narkolepsi siden 2005.

Tillatelsene omfatter rett til å rekvirere preparater som amfetamin, og andre midler som brukes i behandling av personer med ADHD og narkolepsi.

– Han er jo lege, så det er riktig at han har rett til å foreskrive medisinene, men det er ikke noe å bemerke til hans praksis, så dette tas til etterretning, sier psykiaterens advokat Halvard Helle til TV 2.

Helle mener det er kritikkverdig at Statsforvalteren sendte ut pressemeldingen bare fem minutter etter at de varslet ham om at den kom.

– Det er oppsiktsvekkende og i strid med god forvaltningsskikk, sier Helle.

Har bedt apotek om data

Statsforvalteren har innhentet reseptstatistikk ved å be utvalgte apotek om å oversende reseptdata for legemiddelgruppe A og B.

– Når vi har mottatt reseptdata fra alle apotekene, vil vi gjennomgå disse og vurdere om det er nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging, heter det i pressemeldingen.

Det blir ikke gitt nærmere opplysninger om bakgrunnen for at Statsforvalteren har funnet grunn til å undersøke psykiaterens rekvireringspraksis.