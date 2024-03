Undersøker om ofrene ble dopet ned før drapene

Gjerningsmannen skjøt familien sin med et kraftig våpen, men det er ingen tegn til at noen har våknet. Nå venter politiet spent på blodprøvesvarene.

En uke har gått siden Arne Slaatten (59), ifølge politiet, skjøt kona Ingunn (53), deres to barn Sander (22) og Signe (18) og deretter seg selv.

Fremdeles står politiet uten gode svar på hvorfor drapene skjedde.

Hendelsesforløpet mener politiet å ha relativt god kontroll på, men de sliter med å få klarhet i hvorfor ingen av drapsofrene ser ut til å ha våknet.

Krimteknikernes undersøkelser indikerer tydelig at det ikke har vært fysisk kamp der.

– Vi mener de ble skutt da de sov. Så da er jo spørsmålet alle stiller seg, hvorfor de ikke våknet da det ble løsnet skudd i boligen. Det er en viktig del av etterforskningen å finne svar på det, sa politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til TV 2 onsdag.



Har bedt om blodprøver

Allerede den første dagen reagerte politiet på at alle ofrene lå i sengene sine, til tross for at det ikke var noen lyddemper på våpenet som var brukt.

TV 2 er kjent med at det er brukt et skytevåpen som lager mye lyd. Likevel har ingen av naboene som er avhørt, hørt skuddene.

Tidligere i uka bekreftet politiadvokat Svane Mathiassen at politiet rutinemessig har bedt om at det tas blodprøver av de avdøde.

Politiet mottok raskt en foreløpig obduksjonsrapport, men denne rapporten gir ikke svar på undersøkelsene av blodprøvene, såkalte toksikologiske analyser. Disse svarene venter politiet fremdeles på.

Toksikologiske analyser inkluderer i hovedsak de vanligste rusgivende stoffene og et utvalg legemidler. I de fleste saker utføres det rutinemessig analyse av omtrent 600 stoffer.



Handlet på apotek

Slik TV 2 forstår det, har politiet en teori om at ofrene kan ha blitt dopet ned kvelden i forveien.

Politiet har blant annet fått tilgang til overvåkingsbilder som viser den siktede 59-åringen på Boots apotek fredag i forrige uke.

BEVISMATERIALE: Politiet var raskt på plass ved Kremmartunet kjøpesenter i Gol, der de hentet inn overvåkingsmateriale fra flere kameraer. Bildene fra dette kameraet ved Boots apotek viser siktede. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Før dette var tobarnsfaren på jobb som vanlig, har arbeidsgiveren hans fortalt til lokalavisen Hallingdølen.

TV 2 er kjent med at politiet har undersøkt kjøpene på apoteket opp mot andre opplysninger i saken, uten at det har gitt noen klare svar.

ARBEIDSPLASSEN: De ansatte i Hallingdal Kraftnett, der Arne Slaatten (59) jobbet i 39 år, beskriver ham som dyktig, grundig og allsidig. Foto: Lage Ask / TV 2

Politiadvokat Svane Mathiassen har sagt at krimteknikernes undersøkelser på åstedet tydelig indikerer at det ikke har vært fysisk kamp der.

Hentet søpla

Etterforskningen har de seneste dagene gått i «påskemodus», der kun oppgaver som haster, blir prioritert. Det handler om såkalte flyktige bevis, altså bevis som forsvinner dersom de ikke innhentes innen en viss tid.

I tillegg bruker politiet tid på å gjennomgå video.

Sist politiet stilte til intervju om saken, som var på onsdag, sa politiadvokat Svane Mathiassen at ingen funn i saken kunne si noe om planleggingen av drapene.

Håpet er at gjennomgangen av alle beslagene på åstedet skal kunne si noe om motiv og eventuell planlegging.

Tidligere i uka hentet politiet søpla i boligen til analyser.

RUTINE: Tirsdag ettermiddag var TV 2 til stede da politiet hentet søpla hos familien Slaatten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er et helt vanlig etterforskningsskritt i alvorlige saker. Man tar beslag i mye inne i boligen og på åstedet for å se om man for eksempel kan få noen svar knyttet til motiv, og da er søpla også helt vanlig å undersøke, sa Svane Mathiassen onsdag.

Kroppene er frigitt

Den foreløpige obduksjonsrapporten slår fast at alle de fire døde natt til lørdag, men noe nærmere dødstidspunkt har politiet foreløpig ikke.

Det siste sikre livstegnet fra et av ofrene er en samtale sent fredag kveld. Politiet har opplyst at samtalen ikke var på telefon, uten at de har villet si noe mer om dette.

– Vi ser ikke bort fra at den endelige obduksjonsrapporten eller andre funn i saken kan tidfeste drapstidspunktet nærmere, har Svane Mathiassen sagt.

ÅSTEDET: Politiet har tatt beslag i boligen der familien Slaatten har bodd i nesten 20 år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Onsdag ble de avdøde frigitt fra obduksjonen, slik at de etterlatte kunne begynne å planlegge for begravelse.



Siktedes forsvarer, advokat Sidsel Katralen, ønsker lørdag ikke å si noe mer om dette. De etterlattes bistandsadvokat Helge Hartz har ikke besvart TV 2s henvendelser.