Undersøkelse vekker oppsikt: – Mange som svikter

En småkjølig dag i Bergen.

Flere personer er samlet rundt Korskirken i Bergen.

Noen opplever tiden fra de våkner til de setter dagens første dose som uutholdelig.



BERGENS RUSSCENE: Ved Korskirken i Bergen samles mange av byens tunge rusmiddelavhengige. Her driver også Kirkens Bymisjon et viktig oppsøkende arbeid. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Skjermet for allmennheten, i ly bak kirkebygget, setter brukere skudd før kroppene endelig faller til ro.

– Nedslående



TV 2 er på plass med ansatte fra Kirkens Bymisjon.

I samarbeid med flere ideelle organisasjoner i Bergen, har TV 2 gjennomført en spørreundersøkelse blant rusmiddelavhengige i Bergen uten fast bolig.

De siste dagene har miljøet vært preget av en tragisk hendelse. Tirsdag ble en mann i 30-årene siktet for drap på en mann, også han i 30-årene.

De bodde sammen i et leilighetsbygg som Bergen kommune bruker til å huse bostedsløse og rusmiddelavhengige.

Undersøkelsen fra Kirkens Bymisjon ble gjennomført i desember, altså i forkant av drapet.

Formålet har vært å finne ut hvordan bostedsløse opplever at de blir ivaretatt av kommunen som har en lovfestet plikt til å sørge for trygge boliger til alle byens innbyggere.

Kirkens Bymisjon opererer hver dag i området og har bidratt til å få gjennomført TV 2-undersøkelsen.

– Det er nedslående, konstaterer Randi Frøystad, tiltaksleder i Kirkens Bymisjon.

Hun har nettopp fått overlevert resultatene fra undersøkelsen.

I alt 52 personer har deltatt og svart på flere spørsmål. Et representativt utvalg av byens over 300 bostedsløse, mener Kirkens Bymisjon.

Majoriteten av de bostedsløse uten fast bolig er personer med rusutfordringer, ifølge Bergen kommune.

Dette viser TV 2-undersøkelsen:

Sju av ti sier de ikke har følt seg trygg i kommunens botilbud.

Drøyt halvparten forteller at de har vært utsatt for vold der de har bodd eller bor.

Ni av ti opplyser at de har opplevd tyveri og innbrudd på bostedet.

Ni av ti har vært vitne til overdoser.

Halvparten av de som har svart forteller at de personlig kjenner til seksuelle overgrep i tilknytning til botiltak.

– Det er veldig trist lesning at så mange føler seg utrygge og at mange har vært utsatt for så mye vondt, sier Frøystad i Kirkens Bymisjon.

– Jeg synes det er vondt og trist, og det er klart at det er utrolig mange som svikter når de svake i samfunnet opplever dette, fortsetter hun.

Tiltakslederen, som kjenner miljøet svært godt, mener TV 2-undersøkelsen gir et sannferdig bilde. Hun mener det har stor verdi å samle erfaringene til denne gruppen.

– Det er mange brukere som har vært takknemlige når vi har stilt spørsmål og setter pris på at de blir hørt, sier Frøystad.

STERKE HISTORIER: Randi Frøystad gir Roald Soltveit en god klem. Mange rusmiddelavhengige sliter tungt og føler seg sviktet av det offentlige. Foto: Robert Reinlund / TV 2

De ideelle organisasjonene erkjenner at tilbakemeldingene ikke kommer som noen overraskelse.

– Men samtidig blir vi jo litt sjokkert likevel, fordi det er veldig alvorlige forhold som avdekkes, forklarer Frøystad.

– Første gang

Roald Soltveit er en av Bergens over 300 bostedsløse og har svart på undersøkelsen. Han forteller gjerne hvilke erfaringer han har gjort seg.



– Ikke trygg i det hele tatt, sier bergenseren, når han skal beskrive hvordan han har opplevd de midlertidige botilbudene til kommunen.

Han har opplevd tyveri, innbrudd og vold.

Ifølge Soltveit har ingen fra kommunen noen gang stilt ham spørsmål og spurt hvordan han har det, eller har hatt der han har bodd.

Jakter lovbrudd



GLAD FOR Å BLI SPURT: – Jeg har aldri blitt spurt fra noen i kommunen om hvordan jeg opplever boforholdene og har heller aldri blitt fulgt opp når jeg har gitt tilbakemeldinger, sier Roald Soltveit. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Tidligere i år, etter TV 2s mange reportasjer om bostedsløse og rusmiddelavhengige, foreslo Henning Warloe (H) at et eksternt revisjonsselskap skulle undersøke mulige lovbrudd. Har er nylig avgått leder av kontrollutvalget i Bergen kommune.



Revisjonsselskapet Deloitte ble satt på jobben og skal nå gjennomføre to undersøkelser.

Den ene retter seg inn mot samarbeidet med ideelle organisasjoner som har rettet kritikk mot kommunen.

Den andre skal se på hvordan Bergen kommune ivaretar bostedsløse og sørger for kvalitet i tilbudene. Konklusjonene er ventet å komme i løpet av 2024.

Etter TV 2s reportasjer iverksatte også Statsforvalteren tilsyn med Bergen kommune og kunne i høst påvise at Bergen kommune bryter loven.

Spørreundersøkelse om boforhold TV 2 har samarbeidet med Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Frelsesarmeen, Indremisjonshjemmet og det brukerstyrte Huset i Bergen. I alt 52 personer, som alle har bodd på hospits og i midlertidige boliger, har svart på spørsmål. Aktører fra de frivillige organisasjonene som er i daglig kontakt med mange brukere, har utført spørreundersøkelsen på oppdrag for TV 2. Undersøkelsen ble utført juni/juli 2023. Kvinner og menn i alderen 27 til 64 år har deltatt.

– Bergen kommune har brutt loven på den måten at de ikke har klart å fremskaffe midlertidig botilbud til personer som har behov for det, sa Øystein Breirem Jacobsen, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Vestland.



– Har sviktet



IVERKSATTE UNDERSØKELSER: Henning Warloe, tidligere leder i kontrollutvalget i Bergen kommune, har sørget for at Bergen kommune nå har iverksatt egne undersøkelser. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Vi ser allerede i forundersøkelse basert på TV 2-sakene, at det har vært mangelfull oppfølging og styring av dette tilbudet. Vi kan allerede nå si at kommunen har sviktet denne gruppen, fastslo Warloe tidligere i høst.



Noe av det siste Warloe ønsket, før han i høst ga seg i politikken, var å forplikte det påtroppende byrådet til å rydde opp.

– Hvis du er bostedsløs, så er du en livssituasjon som gjør deg ganske hjelpeløs. Da er det kommunens plikt å være der. Når kommunen svikter, er det ingen andre som kan kompensere for det, sier Warloe.

– Gjør inntrykk

Charlotte Spurkeland, byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen kommune, tar funnene i undersøkelsen på stort alvor.

– Det gjør jo inntrykk når så mange sier at de har opplevd tyveri eller vold. Jeg mener at vi skal ta dette på høyeste alvor, sier Spurkeland.



Den ferske byråden erkjenner at TV 2-undersøkelsen avdekker svikt fra kommunens side.

– Hva tenker du om omfanget av negative og alvorlige tilbakemeldinger?

– Det er veldig stort, sier Spurkeland.

– Høyt på agendaen

HASTER: Charlotte Spurkeland (H), byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen kommune mener det haster å få ryddet opp i situasjonen for bostedsløse. Foto: Markus Engås / TV 2

– Hva vil du si til de som er bostedsløse, rusmiddelavhengige og som opplever en hverdag sånn som beskrevet?

– Dette her er høyt på min agenda og kommunen jobber for å skaffe et enda bedre tilbud i dag både å bygge ut flere plasser, gi bedre kvalitet og ikke minst skaffe flere varige boliger.

– Hvorfor har ikke kommunen selv gjennomført en tilsvarende undersøkelse?



– Nå har jeg bare vært byråd i par måneder, så det må noen andre få svare på.

Spurkeland sier at kommunene nå bør vurdere å gjennomføre en egen undersøkelse.

– Det er bra å ha en brukerundersøkelse som er litt bred, slik at vi får oversikt over hvordan disse personene har det i kommunens tjenester.

– Det er massive negative tilbakemeldinger. Betyr det at det haster å få gjort noe her?

– Ja, det tror jeg, og det har jeg allerede begynt å ta tak i siden jeg ble byråd.