Underslagssiktet i Trondheim ville forhandle med banken

Mannen som er siktet for underslag av store beløp fra en bank i Trondheim, ville før pågripelsen forhandle med banken for å unngå anmeldelse, sier forsvareren. Nå er også samboeren hans siktet i saken.

MILLIONUNDERSLAG: En ansatt ved Sparebank 1 SMN har erkjent straffskyld for millionunderslag. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Mannen ble pågrepet torsdag, men dagen før kontaktet han Christian Wiig, som nå forsvarer ham, ifølge Adresseavisen.

– Jeg fikk spørsmål om jeg kunne bistå med en vanskelig sak. Jeg fikk beskjed om at klienten min kunne ha forsynt seg av bankens penger. Vi gjorde en avtale om at han skulle komme på mitt kontor kommende mandag klokka 14.00, sier Wiig.

Mannen visste ifølge forsvareren at han kunne bli oppdaget.

– Han ønsket bistand til å forhandle med banken for å unngå anmeldelse og pågripelse av politiet, sier Wiig.

Før møtet med advokaten kom i stand, ble mannen pågrepet.

Erkjenner straffskyld

Han er siktet for grovt underslag og hvitvasking av penger fra Sparebank 1 SMN.

– Foreløpige undersøkelser viser at det kan være snakk om flere titalls millioner kroner, opplyste banken lørdag.

Mannen har erkjent straffskyld og ble lørdag varetektsfengslet i to uker.

ERKJENNER STRAFFSKYLD: Advokat Christian Wiig representerer den siktede mannen, som erkjenner straffskyld. Foto: Lise Åserud/NTB

Wiig opplyser at de straffbare forholdene har pågått i litt over en måned. Klienten har jobbet som vikar i banken, av og på i to-tre år, i en underordnet funksjonærstilling, ifølge forsvareren.

Samboer siktet

Søndag har politiet også valgt å sikte samboeren til mannen i 20-årene. Det bekrefter politiet overfor VG.

– Hun ble pågrepet, men løslatt etter kort tid etter at politiet fikk ytterligere informasjon i saken. Siktelsen er formelt opprettholdt fram til saken er rettskraftig henlagt. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på dette på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret.

Forsvarer Kolbjørn Lium sier at han tror siktelsen mot kvinnen snart blir frafalt.

Ble kontaktet tidligere

Til NRK sier Wiig at banken oppdaget at noe var galt for en stund siden.

– Han fikk en henvendelse fra internkontrollen i banken, sannsynligvis i mellomjula. De spurte om enkelte ting som ikke var helt greit. Han sier at han kanskje burde blitt stoppet av banken da, sier han til kanalen.

Banken ønsker ikke å kommentere opplsyningene.

– Saken ble avdekket takket være interne rutiner og kontrollsystemer. Mer spesifikk enn det kan jeg ikke være, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN.