– Undergraver vår felles sikkerhet

SAMARBEID: Stoltenberg har tidligere snakket positivt om samarbeidet med USAs tidligere president, selv om Trump ofte har uttalt seg kritisk om alliansen. Her fra et Nato-toppmøte i 2019. Foto: Reuters

Under et valgkampmøte i Sør-Carolina lørdag kveld begynte Donald Trump å gjenfortelle en samtale han skal ha hatt med statslederen i «et stort land» da han selv var president.

Statslederen skal ha spurt Trump om hva som skjer dersom man ikke oppfyller Nato-målet om å bruke to prosent av BNP'en på militæret.

– Hvis vi ikke betaler og vi blir angrepet av Russland, vil du beskytte oss, skal statsoverhodet ha spurt ifølge Trump.

– Nei, jeg ville ikke beskytte deg. Faktisk ville jeg oppmuntre dem til å gjøre hva de vil. Du må betale, svarte Trump ifølge han selv.



LIGGER GODT AN: Trump leder foreløpig over Biden på meningsmålingene ni måneder før valget. Foto: SAM WOLFE/Reuters

Dette utspillet har vakt sterke reaksjoner. Deriblant fra Det hvite hus, som kaller den tidligere presidenten «motbydelig» og «av hengslene» i en uttalelse.

I dag er det bare ti av de 31 medlemslandene som når toprosentmålet i Nato, ifølge Ifo-instituttet i München.

Norge er ikke blant dem. I statsbudsjettet for 2024 er det satt av 90,8 milliarder kroner til forsvarsbudsjettet – noe som utgjør 1,8 prosent av anslått BNP.

Forventer støtte fra USA

Generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg, skriver følgende i en uttalelse til TV 2 søndag ettermiddag:

– Enhver antydning om at allierte ikke vil forsvare hverandre undergraver vår sikkerhet, inkludert for USA sin del, og setter både amerikanske og europeiske soldater i økt fare.

Han forsikrer om at Nato stadig er i stand til å «forsvare sine allierte».

– Jeg forventer at USA vil forbli en sterk og forpliktet alliert av Nato, uansett hvem som vinner presidentvalget, legger han til.

REAGERER: Generalsekretæren i Nato forteller TV 2 at han forventer støtte fra USA, uansett hvem som vinner valget. Foto: Fride Sorensen / TV2

I et intervju med VG i forrige uke fortalte Stoltenberg at han mente kritikken fra Trump om manglende betaling var rettmessig, samtidig som han understreket at de europeiske landene har blitt mye bedre.

Under valgkampmøtet lørdag kveld hevdet Trump at han ble beundret av Nato-sjefen fordi han fikk pengene til å renne inn.

– Vel, jeg vet ikke om han er det mer, men han var min største fan, sa Trump.

TV 2 har også bedt Stoltenberg om å kommentere denne påstanden, uten å få svar.

Både Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor (SMK) skriver i en epost til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere Trumps uttalelser.

Kan bli USAs neste president

Trump ligger foreløpig godt an til å bli gjenvalgt som president i USA om ni måneder, selv om han først må komme seg gjennom det republikanske nominasjonsvalget. Samt en rekke juridiske hindre.

I en fersk meningsmåling leder han med fem prosent over sittende president Biden.



USA-ekspert Eirik Bergesen trekker frem at det ikke er nytt for Trump å uttale seg kritisk om Nato, men at konteksten er svært annerledes i dag enn da han var sittende president.

– I fredstid var det lettere å se gjennom fingrene på det Trump uttalte om Nato. I dag er det krig i Midtøsten og Europa, og folk er oppriktig redde for angrep fra Russland, understreker han.

«AMERICA FIRST»: Trump har vært kritisk til internasjonalt samarbeid og frihandel helt siden han begynte sin politiske karriere i 2015. Foto: SAM WOLFE/Reuters

I januar kom Sveriges forsvarssjef, Michael Bydén, med en kraftig advarsel til sine landsmenn. Han uttalte at svensker bør forberede seg på krig.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsket ikke å dra det så langt som å be nordmenn om det samme da TV 2 utfordret han tidligere denne uken, men svarte følgende:

– Med den verden vi har rundt oss nå, med en fullskalakrig, så må vi være forberedt militært. Vi må være forberedt politisk og vi må være forberedt moralsk på å møte veldig mange ulike sikkerhetstrusler.

– Oppsiktsvekkende

Eirik Bergesen trekker frem at Trump og Stoltenberg var gode til å spille på lag da førstnevnte var president, i hvert fall da det kom til å få de andre Nato-landene med å bidra økonomisk.

– Det at en amerikansk president skal ha sagt dette til europeiske toppledere på et lukket møte er ekstremt kontroversielt. Jeg mener det er det mest oppsiktsvekkende Trump har sagt om Nato, sier han.

Det finnes likevel ingen klausul i Nato-avtalen om at medlemslandene ikke har rett på militær støtte dersom de ikke bruker nok penger på militæret, trekker Bergesen frem.

– Dersom du sliter litt med økonomien ett år, så skal ikke det bety at du ikke blir forsvart. Det er ikke slik alliansen fungerer, sier USA-eksperten.