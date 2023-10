Hele 18 land har deltatt i undersøkelsen, som gjennomføres hvert kvartal av betalingsselskapet Klarna.

I Norge har over tusen nordmenn svart på spørsmål rundt personlig økonomi, og det er tydelig at økonomi ikke er favoritt-temaet blant alle husholdningene.

På spørsmål om hvor komfortabel man er med å diskutere økonomi med nær familie eller venner, svarer 22 prosent at de er ukomfortable i mild eller sterk grad.

27 prosent er likegyldig til å snakke om penger, mens 47 prosent – altså litt under halvparten av de spurte – er litt eller veldig komfortable.

Dette kan skille

– Jeg tror det er et skille blant de med høyt og lavt nivå på utdanning og inntekt. Hvis et par er på samme nivå, så tror jeg det er mer vanlig å snakke om økonomi, sier professor i atferdspsykologi Asle Fagerstrøm ved Høyskolen Kristiania.

– Hvis man derimot er i et parforhold med ulik utdanning og inntekt, så er penger kanskje et mer «touchy» tema, sier han.

Professoren tror også janteloven kan spille inn i Norge, i alle fall når det gjelder å snakke om økonomi med venner. Å skryte av inntekt kan av mange betraktes som unorsk.

– Man skal liksom ikke vise seg fram her til lands. Så er det kanskje slik at økonomi ikke er det mest «sexy» å snakke om. Mange føler kanskje det er andre ting som er mer interessant.

– Kan det være forbundet med skam å snakke om det man bruker penger på?

– Det kan det definitivt være. Hvis man er uenig om hvordan man skal disponere pengene, så kan det uten tvil være en kime til konflikt, sier Fagerstrøm.

OPPFORDRER: Professor i adferdspsykologi, Asle Fagerstrøm ved Høyskolen Kristiania, sier det er viktig å normalisere snakk om økonomi innad i familien. Foto: Høyskolen Kristiania

Disse snakker minst

I undersøkelsen er det også interessant å se hvilke aldersgrupper som snakker mest eller minst om økonomi.

Ett spesielt trekk, er at av såkalte «baby boomers» i aldersgruppen 59-77, oppgir 42 prosent at de aldri snakker om økonomi. Dette er generasjonen som ble født i etterkrigstiden, da fødselstallene økte kraftig.

– Spørsmålet er hvorvidt dette er noe som henger igjen fra den generasjonen. At dette er noe de har tatt med seg fra sin barndom, sier Fagerstrøm.

Da denne aldersgruppen vokste opp, var det tradisjonelt sett mannen i huset som tjente pengene og hadde styr på økonomien. Likevel kan den manglende dialogen om penger også skyldes en annen ting, sier professoren.

– Det kan rett og slett hende at dette er mennesker som har kommet i en fase av livet der man har god økonomi, og at penger ikke er noe problem lenger.

INTERNASJONALT: Klarna sin undersøkelse viser at det kan være stor forskjell på hvor komfortable innbyggerne i de ulike landene er, når det kommer til å snakke om økonomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Sårbart tema

Professor i familieterapi, Lennart Lorås ved Høgskulen på Vestlandet, sier han stusser over at så mange som 47 prosent faktisk er komfortable med å snakke om økonomi med nære.

– Jeg er overrasket. Dette er et sårbart tema for mange, særlig fordi det handler om ulike bidrag inn i familien. Spesielt i dag når alt blir dyrere, vil en del sikkert kjenne på skyld og skam over at de tjener mindre og dermed bidrar mindre til økonomien, sier Lorås.

Selv i familier der begge tjener likt, kan det lett bli konflikter, sier professoren.

ERFARING: Professor i familieterapi, Lennart Lorås ved Høgskulen på Vestlandet Foto: HVL

– Det er mange oppgaver og funksjoner i en familie som må gjøres, men som ikke er betalte og dermed ikke sees på som hard valuta. Å tjene mer penger blir kanskje rangert høyere enn å følge skolemøter og kjøre barna på trening.

Klandring må unngås

Lorås er i kontakt med svært mange par som sliter.

Ofte opplever han at økonomi ikke er et problem når parene kommer til ham, men at det viser seg å bli et konfliktområde etter hvert som samtalen utvikler seg.

– Økonomi blir vanskeligere hvis det ikke snakkes om innad i familien. Det gjelder å finne de gylne øyeblikkene der man verken er sliten, sulten eller ute av stand til å snakke om et vanskelig tema uten å bli sint.

Lorås sier man for enhver pris må unngå å klandre hverandre.

– Det er helt grunnleggende for et parforhold. Hvis man begynner å klandre hverandre, så går man heller i forsvarsposisjon istedenfor å lytte. Da har samtalen liten hensikt, sier han.

SAMMEN: Professor Lennart Lorås sier det gjelder å finne de gylne øyeblikkene, der man kan snakke om økonomi uten å ende opp med en konflikt. Foto: Max Rossi / Reuters

Finnene minst komfortable

Men hvordan er nordmenn, sammenlignet med folk i våre naboland?

Undersøkelsen viser at svenskene langt mer giret på å snakke om økonomi, der hele 62 prosent svarer at de er litt eller veldig komfortable.

Blant finnene er det derimot bare 30 prosent som er komfortable med pengepraten.

– Sammenlignet med alle landene, er nordmenn gjennomsnittlig åpne om å snakke om egen økonomi med familie og venner. Tidligere undersøkelser vi har gjort har vist at vi heller prater om egne helseproblemer eller trøbbel i ekteskapet enn personlig økonomi, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

– Spesielt nå når mange har en tøffere økonomisk hverdag, er åpenhet om dette viktig, sier han.

UNDERSØKELSE: Markedsdirektør Thomas Elvestad i betalingstjenesten Klarna sier nordmenn er blant europeerne med best orden i egen økonomi. Foto: Klarna

– Viktig å normalisere

Professor Fagerstrøm mener det er viktig at nordmenn kvitter seg med gamle holdninger og forestillinger om at det er ubehagelig å snakke om økonomi, spesielt i et parforhold.

– Jeg tenker det er et godt utgangspunkt å være transparent, slik at det ikke kommer plutselige overraskelser som kan påvirke forholdet negativt.

Spesielt i denne tiden som preges av høy rente, prisvekst og dyrere levekostnader, mener professoren det er viktigere enn noensinne å samarbeide om økonomien.

– Kanskje man kan bli enige om å stramme inn på ferier og andre ting? Det er uansett viktig å normalisere økonomisnakk i familien, sier Fagerstrøm.

Han oppfordrer også til å inkludere barna, slik at de også kan lære å holde styr på pengene. Hvis man holder barna utenfor, kan det i ytterste konsekvens være uheldig, sier professoren.

– Barna vil uansett skjønne at det er noe på gang, så det er like greit å dra det fram i lyset, sier han.