Under halvparten av de ansatte i denne sektoren jobber heltid

Få heltidsstillinger i helsesektoren kan gå ut over pasientenes helse, mener Fagforbundet. En arbeidsplass i Lillestrøm har funnet en løsning for at de ansatte kan jobbe mer.

– Heltidskultur er når arbeidsgiver sammen med partene har en kultur på arbeidsplassen for å lyse ut hele stillinger, slik at vi får gode tjenester, sier nestleder i Fagforbundet, Helene Skeibrok til TV 2.



Hun forteller at sju av ti turnusansatte i kommunal pleie og omsorg jobber deltid. Dette er den kategorien med færrest ansatte i heltidsstillinger.

Generelt i helse, pleie og omsorgssektoren har andelen heltidsansatte økt. I slutten av fjoråret var det 44 prosent med denne typen stilling. Skeibrok mener at det er viktig at flere jobber heltid.

– Det er for at tjenestene skal bli gode, og at pasientene skal bli møtt av folk de kjenner, og ikke minst for de ansatte som skal få en forutsigbar hverdag.



En annen måte å tenke på

På Åråsveien Bo- og Omsorgssenter på Kjeller i Lillestrøm, har de over flere år gjort om fordelingen av vakter, slik at de ansatte har mulighet til å ha stillinger med høyere prosent.

KJELLER: Jonas Gahr Støre deltok på ett møte på Åråsveien Bo- og Omsorgssenter, for å høre om hvordan de har lyktes med heltidskultur. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vi startet med en workshop sammen med de ansatte. Da så vi på hvilke oppgaver som ble gjort på et døgn, og hvilke ressurser det var behov for på ulike tidspunkt, forteller seksjonsleder, Hanne Susanne Krohg til TV 2.



Hun fortsetter:

– Vi utarbeidet en bemanningsplan sammen med de ansatte hvor de har utarbeidet hvilke folk, eller hvilken kompetanse som må være hvor. Rett person på rett sted til rett tid rett og slett.



Statsminister Jonas Gahr Støre synes det er imponerende hva de har fått til på senteret. Han mener også at heltidskultur har mye å si for de involverte.

– Det å ha heltid sikrer deg helårslønn, det er viktig, sier han til TV 2.

Han forteller at han tror heltidskultur er en viktig reform som må jobbes med.

– Jeg har jo sett undersøkelser som viser at den mangelen på fagfolk som vi ser kan komme i omsorgssektoren, den kan vi faktisk løse om vi får en bedre heltidskultur.



Fornøyde ansatte

Silje Maria Pedersen er seksjonsleder på senteret. Hun forteller til TV 2 at tilbakemeldingene stort sett har vært positive.

– Det er klart det er en litt annen måte å tenke på. Du må jo planlegge ferier allerede i september året før, så det har vært krevende for mange å forholde seg til. Litt uvant. Men de ser nok gevinsten av det, sier Pedersen.



Krohg fortsetter med å fortelle at sykefraværet blant de ansatte er tydelig redusert.

De forteller at mange vikarer ikke lenger jobber hos dem, fordi det ikke er flere ledige vakter.

Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag

Ingrid Kristine Toften er sykepleier på Åråsveien Bo- og Omsorgssenter. Hun synes det er fint å ha muligheten til å påvirke arbeidshverdagen sin.

– Vi lever jo veldig forskjellige liv, så for noen passer det å jobbe tolv og en halv time, og andre passer det ikke for.



Helsefagarbeider, Anusha Karunakaran, setter pris på lengre vakter på tolv og en halv time, fordi det gir henne bedre tid med pasientene.

– Jeg stresser ikke med noen ting på jobb. Jeg blir sliten på kvelden, men jeg tar pauser.



Begge mener at ledelsen er fleksibel når det kommer til å skifte vakter på grunn av uforutsette hendelser.

Konsekvenser av manglende heltidskultur

Nestleder i Fagforbundet, Helene Skeibrok, forteller at en konsekvens av manglende heltidskultur på en arbeidsplass kan være at pasienten ikke blir fulgt opp godt nok.

KRITISK: Nestleder i Fagforbundet, Helene Skeibrok, forteller at en konsekvens av manglende heltidskultur på en arbeidsplass kan være at pasienten ikke blir fulgt opp godt nok. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– I forhold til ernæring, vekt, sårstell også videre.



Det vil også gå ut over de ansatte, mener hun.

– De vet ikke når de skal på jobb, og hele tiden venter på en telefon. Det er også usikkert for dem hvilke inntekter de får den kommende måneden, og om de faktisk har råd til å betale regningene sine.