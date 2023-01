– Umulig for henne å gå videre

Fredag er komiker Atle Antonsen tilbake i radioprogrammet «Misjonen» på P4 med Johan Golden.

Det skjer to måneder etter at han ble anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd av redaktør og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali.

Et siste punktum i saken ble satt for to uker siden, da Riksadvokaten henla saken.

Antonsen sa til Jirde Ali på Bar Boca at hun «var for mørk til å være her». Det mener Riksadvokaten var et mislykket forsøk på satire over rasisme.

Fredag er Antonsen tilbake i «Misjonen», etter at han selv ba om å bli fritatt fra programmet i høst.

Det at Antonsen skal tilbake i rampelyset fredag, får flere til å reagere.

SPØKER: Komiker Morten Ramm spøker med hva han hadde gjort om han hadde blitt rasist. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hadde flyttet til utlandet

Komikerkollega Morten Ramm sier til TV 2 at han ikke ønsker ikke å mene noe offentlig om at Atle Antonsen skal tilbake i rampelyset allerede nå.

– Jeg vil ikke bli en del av den debatten og bli en del av kommentarfeltene, men jeg kan legge til at det på en arbeidsplass alltid er underliggende saker som ikke nødvendigvis når folk flest og media. En arbeidsgiver tar alltid en slik avgjørelse etter en helhetlig vurdering, sier Ramm.

Likevel er han klinkende klar på at han selv ikke hadde søkt tilbake til rampelyset dersom han selv ble anklaget for rasisme eller metoo.

– Hvis jeg hadde havnet der hvor jeg hadde blitt rasist eller prøvd å ligge med en dame på jobben, så hadde jeg flytta til utlandet. Så måtte jeg bare krysset fingrene for at det landet jeg flytter til tar meg imot med åpne armer og at det ikke finnes en Bar Boca eller Syng der, spøker komikeren.

– For tidlig

Leder ved Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, mener det er for tidlig at Antonsen returnerer til rampelyset.

– Det er for tidlig. Årsaken til det er at det kan virke re-traumatiserende, sier Mansour.

Han sier at når man blir utsatt for rasisme, føler man seg utrygg og mister tillitt til folk.

Det at Antonsen ble anmeldt for rasisme og det at «konsekvensene er egentlig ingenting», sier Mansour at det kan virke belastende for Jirde Ali.

– Jeg tror mange ikke forstår mekanismen i rasisme og hva det fører til blant dem som blir utsatt for det, sier Mansour.

– Når mener du Antonsen kan vende tilbake til jobb?

– Det hadde vært naturlig at man ikke startet i en så profilert jobb i rampelyset før saken hadde stilnet litt, som et halvt år, sier han.

FOR TIDLIG: Hatem Ben Mansour, leder i Antirasistisk senter, mener Atle Antonsens comeback er for tidlig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ut livet?

TV-profil Mads Hansen sier han tror det er like mange meninger om Antonsen-combacket som det er mennesker. Han sier det er vanskelig å svare på når et comeback er for tidlig eller ei.

– Hvis man har en eller annen mening om noe innenfor de mest betente temaene og ytrer dem, så kan man gjerne bli beskyldt for å være lite tolerant, og man kan egentlig bli kansellert. Det er ironisk, for det er de som kansellerer som hevder å være de tolerante, sier programlederen.

Han understreker at det ikke nødvendigvis gjelder denne saken, men sikter til kanselleringskultur generelt.

VANSKELIG: Mads Hansen sier det er vanskelig å svare på hva som er riktig tid for comeback. Foto: Espen Solli/TV 2

– I slike saker som Antonsen-saken så er det egentlig en skjønnsmessig vurdering av hvor alvorlig saken er, om det har vært straffbart eller ikke. Hvis det er ikke er straffbart, hvor lenge skal man i så fall være suspendert? Er det ut livet? Hvor lang tid er nok? Spør han retorisk og fortsetter:

– Det er jo kjempevanskelig å svare på.

– Problemet er også at mediehus som arbeidsgivere ha ulike meninger om det. I 2023 så er mange av profilene i flere mediehus. Det kan godt hende P4 har en mening, mens Discovery har en annen. Det kan virke rart, men skal de samkjøre? Slike vurderinger blir ekstra vanskelig i en såpass multimedial tid, sier han.

Også MDG-politiker Eivind Trædal har uttalt seg. Mandag skrev han følgende på Twitter:

Sumaya Jirde Ali har slutta i sin jobb som redaktør og har blitt utsatt for enorm belastning. Antonsen er raskt tilgitt. Det er ikke stor risiko for «kansellering» i vårt samfunn. De som tråkker over streken kan rusle kjekt videre, offeret ligger igjen. https://t.co/Kfm9n7ZFov — Eivind Trædal (@eivindtraedal) January 16, 2023

Torsdag sier Trædal til TV 2 at han mener det koster mye å si fra.

– Jeg har ikke fasit på når eller hvordan Antonsen skal kunne «komme tilbake», men jeg synes situasjonen er ganske tragisk og typisk. Den som tråkka over streken er relativt raskt tilbake i manesjen, mens den som ble utsatt for overtrampet er nede for telling. Det sender jo et kjipt signal til alle andre som er utsatt for rasisme. Kostnaden for å si ifra er enorm, sier Trædal.

Ut mot P4

Etter at Jirde Ali anmeldte Antonsen i november, har hun ikke kommentert saken.

Onsdag la venninnen Hasti Hamidi ut et innlegg på Facebook der hun fortalte om belastningen det er å få mange henvendelser om saken og om Antonsens comeback fredag.

TV 2 har fått tillatelse til å omtale innlegget.

I innlegget kommer det fram at det er «påfallende at underholdningsbransjen - her representert ved P4 - er så opptatte av å gå videre».

Også i kommentarfeltet er det mange som tar orde for det samme, og viser til artiklene om avhørene TV 2 har fått innsyn i.

«I det hele tatt finnes det en offentlighet som synes rasisme er for ubehagelig til at det ønsker å dvele ved eller forstå det. Dette skjer først og fremst med hensyn til han som utsatte henne for dette. Det er han det er synd på, det er han som har lidd nok, det er han som bør få lov til å jobbe igjen - og selvsagt er det viktig at han gjør det, men perspektivet til den som står på mottakerenden er totalt visket ut. Om hun får jobbe, om hun har det bra, virker å være irrelevant. Og om det i det hele tatt skal formidles så ligger ansvaret på henne», skriver hun.

– Setter pris på

Atle Antonsens advokat, Marianne Klausen, har blitt forelagt innlegget til Hamidi og kommentaren til Antirasistisk senter.

Klausen skriver en e-post til TV 2 at Antonsen selv ba om å bli fritatt fra P4-programmet og trakk seg fra TVNorge-programmet «Kongen Befaler».

– Han er nå klar for å begynne å jobbe igjen i «Misjonen», og setter pris på at P4 ønsker ham tilbake. Kanalens ledelse har vært klare på at ettersom påtalemyndighetens konklusjon var så tydelig, var det klart for at Antonsen kunne komme tilbake til sine oppgaver. P4 har også understreket viktigheten av at Antonsen har beklaget episoden på Bar Boca på det sterkeste, og uttrykt tydelig anger, sier Klausen i e-posten.

TV 2 har torsdag vært i kontakt med P4, som ikke vil gi noen ytterligere kommentarer om Antonsens retur utover det som ble kjent forrige uke.

P4 sa forrige uke at en viktig avklaring i saken var Riksadvokatens begrunnelse for henleggelse så tydelig konkluderte med at saken må «forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme», og at Antonsen har beklaget og uttrykt sterk anger.

– Gjør henne sykere

Venninnen skriver også i innlegget at det er mange journalister som tar kontakt med Jirde Ali. Hamidi skriver at det er forståelig, siden hun ennå ikke har kommentert saken. Men hun skriver at det «ikke tas høyde for belastningen som følger slike henvendelser».

«Sumaya sliter psykisk på grunn av etterdønninger knyttet til hendelsen og all synligheten det medførte, da både i positiv og negativ forstand, og utfallet av de juridiske vurderingene til stats- og riksadvokat», skriver Hamidi.

Videre skriver Hamidi at dette preger og definerer hennes hverdag. Å stadig få henvendelser om intervju og kommentar knyttet til kommende og eventuelle saker, «gjør det umulig for henne å kunne gå videre».

«Og i tillegg må hun finne seg i at en mann som ydmyket henne på det groveste så kort tid senere igjen er synlig», skriver hun videre.

Hamidi sier at Jirde Ali er ressurssterk og har mange kontakter hun kan prate med, men at hun ikke får kommet til det punktet.

«Hun får verken rom eller tid til å prosessere hendelsen og dets etterdønninger når hun stadig høflig må avvise journalister. Å stadig måtte forklare at en ikke har det bra, at en ikke kan kommentere, forsterker ensomheten rasisme fører med seg. Det gjør henne rett og slett sykere».