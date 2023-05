Ulykkesbilen skal ha trillet igjen med brekket på

Føreren som satte fra seg hjemmetjenestebilen før den trillet og traff den 90 år gamle kvinnen 15. september i fjor, sier han er helt sikker på at parkeringsbremsen var på da han forlot bilen, skriver avisa GD.

Ikke funnet noe galt

Det ble imidlertid ikke funnet noe galt med parkeringsbremsen under undersøkelsene som er gjort av bilen. Politiet har etterforsket saken med sikte på å ta ut tiltale mot mannen for uaktsomt bildrap.

Ifølge GD sier mannen at det er tungt å leve med anklagen om at han skal ha skyld i ulykken som endte med døden for den 90 år gamle kvinnen, og at ingen hører på advarslene hans om at bilen er utrygg. Han er fratatt førerkortet og er nå i arbeid i en annen kommune hvor han kan gå til fots på hjemmetjenesteruten.

Usikker på om bilen er trygg

Bilen ble satt i drift i hjemmetjenesten igjen.

Mannen mener det var uansvarlig av kommunen å fortsette å bruke bilen.



TRILLET: Tjenestebilen fra hjemmetjenesten i Øyer sto parkert foran Bakketun bosenter da den begynte å trille. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Bilen ble tatt i bruk igjen fordi den ble klarert fra verkstedet, sier hjemmetjenesteleder Marius Ludvigsen til avisa GD.



Men 4. april skjedde det igjen. En annen person fra hjemmetjenesten opplevde at den samme bilen begynte å rulle etter at hun hadde parkert den. Denne gangen krasjet bilen inn i en garasje og en annen parkert bil med kun materielle skader som resultat.

Også denne gang forklarer føreren at bilen trillet selv om håndbrekket var satt på.

Undersøkt for andre gang

Nå er bilen undersøkt igjen.

«Undersøkelsen viser ingen tekniske feil på håndbrekk og bremser», skriver etterforskingsleder Ragnhild Ouren ved Lillehammer politistasjon i en epost til GD.

- Hva vil resultatet av undersøkelsen få å si for etterforskningen i saken etter første ulykke?

«Det vil ikke få noe å si utover at det er en kvalitetssikring av første undersøkelse som heller ikke viste noe feil på håndbrekk og bremser», skriver Ouren til GD.