Ulykker og stengte veier: – Definitivt vinterføre

Fredag er mange ute på veiene for å komme seg hjem til jul.

Vinterglatte veier i store deler av landet har imidlertid ført til ulykker og forsinkelser på reisen for mange, og flere viktige fartsårer er eller har vært stengt.

E18 ved Askimporten er stengt i retning Sverige. Trafikken i retning Oslo kan kjøre via av- og pårampene i Krosbykrysset.

E6 er stengt i Sør-Varanger etter en trafikkulykke der to biler er involvert.

– Langvarig stengt

I Sør-Varanger er E6 stengt etter det politiet karakteriserer som en alvorlig ulykke.

– Det er snakk om store materielle skader, og vi anser ulykken som alvorlig, sier operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt til NTB.

På E18 ved Askimporten opplyser Øst politidistrikt at flere biler har vært involvert i en ulykke.

Vegtrafikksentralen øst skriver på X/Twitter at ulykken også førte til «store materielle skader på tunnelteknisk utstyr», og at veien er stengt.



– Blir trolig langvarig stengt. Omkjøring er skiltet. Store forsinkelser på E18 i området, skriver de.

I en oppdatering skriver Vegtrafikksentralen at trafikken i retning Oslo kan kjøre via av- og påkjøringsrampene i Krosbykrysset. I retning Sverige er veien fortsatt stengt.

– Ganske utfordrende

På E39 ved Hagelsundbrua i Alver har fem biler vært involvert i en ulykke. Veien var i en periode stengt.

Vest politidistrikt opplyser at en person er fraktet til Haukeland.

I dag skal mange ut på veien og hjem til jul. Sjekk vær- og trafikkmeldinger og planlegg turen. Sørg for riktige dekk, vær oppmerksom, hold god avstand til forankjørende og kjør etter forholdene. Beregn god tid. God tur! 🚘🎄https://t.co/5zmNGmmUrp — Statens vegvesen øst (@VegvesenOst) December 22, 2023

Ifølge trafikkoperatør Jørgen Bødtker ved Vegtrafikksentralen vest har ulykken ført til lange køer. Han forteller også om trafikale utfordringer flere steder i vest.

– I Vestland har vi nå et skikkelig pågående snøvær, og det gjør det ganske utfordrende i trafikken. I tillegg er det siste fredag før jul, og mange som er ute og kjører, sier han.

– Definitivt vinterføre

Tidligere fredag var E6 også stengt ved Oppdal, etter en ulykke med åtte involverte personer.

Politiet i Trøndelag opplyser på X/Twitter at alle involverte er fraktet i ambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim, og at skadegraden er ukjent. Ifølge politiet skal det være «ekstremt glatt» på stedet.

Etter ulykken ble E6 stengt i begge retninger, og det ble opplyst om kø.

Klokken 12.45 sier trafikkoperatør Per Slaatsveen ved Vegtrafikksentralen midt til TV 2 at veien er åpen igjen. Han opplyser samtidig at det fortsatt er snø som legger seg på veiene i området.

– Det kan til dels være krevende kjøreforhold. Definitivt vinterføre, sier han.

– Ta det med ro

Også ved Skatval nord for Stjørdal har E6 vært stengt en periode etter en ulykke der to personer ble fraktet til sykehus.

– Meget vanskelige kjøreforhold på stedet, skriver Trøndelag politidistrikt på X/Twitter.

Det merkes på trafikkmengden at dette ikke bare er en vanlig fredag, opplyser Slaatsveen.

– Vi ser på kameraene at det er en god del trafikk, spesielt inn og ut av Trondheim, sier han.

Slaatsveen har også en tydelig beskjed til de som skal ut på veiene.

– Oppfordringen må være å ta det med ro, kjøre etter forholdene og holde god avstand til bilen foran, sier han.