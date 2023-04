Ulikheten øker – de rike lever lenger

En ny gruppe mennesker strømmer til Frelsesarmeen for å be om hjelp.

– Så langt i dag har vi hatt 37 husstander hos oss, men vi venter at det vil komme mange flere, sier daglig leder Irene Bjørnhild Mathisen i Frelsesarmeen på Rodeløkka i Oslo.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Tre ganger i uken gir de ut matposer til familier og personer som ikke får endene til å møtes.

– Pågangen er økende. Nå som rente- og prisøkningen har kommet har vi sett et skikkelig hopp, sier Mathisen.

Nye grupper sliter

Bare i mars i år var det 114 nye husstander som hentet mat hos dem. Altså mennesker og familier som ikke trengte hjelp til mat tidligere.

– Vi har alltid hatt den typiske minstepensjonisten og uføretrygdede. Nå ser vi en økning av folk som er i arbeid, og eier egen leilighet, men som ikke får ting til å gå rundt, sier hun.

MATPOSER: Frelsesarmeen har registrert hvor mange det er i hver husstand som mottar matposer. Størrelsen av husstanden av størrelsen på posen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kantar har på vegne av TV 2 spurt 1000 nordmenn om hvordan de opplever egen økonomisk situasjon nå.

Undersøkelsen viser at det generelt står godt til for de fleste – men ikke hos alle.

Én av tre opplever at egen økonomisk situasjon er forverret sammenlignet med for ett år siden.

MATVAREPRISER: Bjørnhild Mathisen i Frelsesarmeen, mener de økende matvareprisene er en av grunnene til at pågangen hos dem har økt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Forskjellene øker i Norge

– Ulikheten har økt. Den rikeste ti-prosenten har dratt fra og blitt enda rikere, mens de som har minst har stått på stedet hvil eller fått det dårligere, sier Ingvild Stjernen Tisløv ved Psykologisk institutt ved UiO.

Hun referer til en fersk rapport utarbeidet av NTNU og britiske Institute of Health Equity (IHE). De har sett på utviklingen av forskjellene i Norge.

– Forskjellen mellom fattig og rik er en utfordring for oss som samfunn, fordi det gjør noe med hvordan vi ser på hverandre. Større forskjeller skaper et skille mellom «oss og dem», sier Tisløv.

Hun har fordypet seg i sammenhengen mellom økonomiske problemer og helse. Tisløv frykter at den økende forskjellen i Norge vil få store konsekvenser.

BEKYMRET: Ingvild Stjernen Tisløv, forsker ved Psykologisk institutt ved UiO, er bekymret for økende ulikhet i Norge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det jeg er mest bekymret for er at unge kan føle seg utenfor og ekskludert fra samfunnet, som er et demokratisk problem da deres stemmer kan påvirke samfunnet, sier Tisløv.

Rike lever lenger

En av de mest dramatiske forskjellene finner vi i levealder, viser rapporten fra NTNU og IHE.

Her er forskjellen mellom rik og fattig, og mellom dem med lav og høy utdanning, svært stor.

– Kvinner med høy sosialøkonomisk status kan regne med å leve mellom 3,5 og 5,5 år lengre enn kvinner med lav sosialøkonomisk status. For menn er gapet enda større, med en forskjell på mellom 5,0 og 7,3 år, sier Tisløv.

TYDELIG SAMMENHENG: Tisløv forklarer at det er en tydelig sammenheng mellom helsen og økonomien din. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ifølge rapporten røyker folk med lavest sosialøkonomisk status fem ganger så ofte som dem med høyest status.

Folk fra de lavere gruppene har også langt dårligere matvaner. Dette er mye på grunn av at det er dyrt å leve sunt.

– De som er helt nederst på inntektsstigen er også mer utsatt for stress, psykisk sykdom, rusproblemer, frafall fra skole og arbeidslivet, sier Tisløv.

Be om hjelp

Irene Bjørnhild Mathisen i Frelsesarmeen tror det er mange som virkelig trenger hjelp, men som ikke ber om det.

SKAM: Bjørnhild Mathisen forteller at mange tror at å be om hjelp er skamfullt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er skambelagt å ta de første stegene inn døren her. Fordi det er skambelagt å be om hjelp i Norge, men noen ganger man bare be om det, sier Mathisen.

Hun forteller at mange er fortvilet når de først tar kontakt.

41 BESØK: Da TV 2 forlot Frelsesarmeen på Rodeløkka i 12-tiden var det til slutt 41 husholdninger som hadde vært innom. De holder åpent til 14.30, og forventer flere besøk til da. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg får mange e-poster og meldinger før de tør å komme hit. Vi prøver å spre håp, selv om det ikke er lett når folk tror alt er svart, sier Mathisen.

Hun er har et budskap som hun håper når bredt.

– Vi er her. Det er også mange muligheter innen det offentlige, som vi kan hjelpe dem å nå, sier Mathisen.