Ukrainske soldater sender lydfiler til barna sine

BBC-podkasten «Ukrainecast» forteller i sin ferskeste episode om hvordan en interaktiv app hjelper barn å holde på leggerutiner – selv om far er ute i krigen.

Krigen i Ukraina har ført til at millioner av barn har blitt separert fra sine fedre.

I episoden møter vi Alla, mor til Olivia (6), som forteller hvordan datteren opprettholder kontakt med faren gjennom appen «Better time stories»

Ifølge BBC skal initiativtager og utvikler Andriy Shmyhelskyy ha blitt så rørt av tanken på at barn ikke får mulighet til å bli lest for lenger, at han kom opp med idéen om «Better Time Stories»-prosjektet.

Flyktet til Nederland

Fra deres midlertidige bosted i Rotterdam i Nederland, får Olivia tilsendt lydklipp fra faren som befinner seg i Mykolajiv i Ukraina.

Moren forteller at de for tiden ikke har så mye kontakt med faren.

– Nå kan vi ikke snakke mye med ham fordi Ukraina har lite elektrisitet, så han kan ikke ringe oss så ofte, sier hun og fortsetter:

– Men nå har vi en lenke til lydklippet, og hver natt før Olivia skal sove hører vi på stemmen hans og fortellingen, forklarer hun.

I lydklippet har faren spilt inn en nattahistorie til datteren.

Hun forteller at appen bringer glimt av glede til den lille familien.

– Det har god effekt, ikke bare for min datter, men også for meg fordi det gir meg en trygghetsfølelse og jeg sover bedre når jeg hører stemmen hans.

Nye nattarutiner

Hun forteller at før krigen startet pleide faren alltid å lese for datteren da hun skulle legge seg.

Nå har de ikke sett hverandre fysisk siden mars - altså nesten ett år siden.

– Det er vanskelig. Olivia spør meg «når skal vi hjem?» og «når skal jeg få se faren min?» ... Det er veldig vanskelig, forteller moren gråtende.

Nå håper Alla at hun skal få se mannen sin igjen til sommeren, og at krigen skal ta slutt.

– Jeg tror på mirakler.