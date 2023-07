Ukrainske Andrii (32) er uten pass og bankkonto: – Det er uverdig

JOBBET I UTLANDET: Andrii Kostashchuk (32) bodde i Qatar da krigen brøt ut, som gjør at han ikke får kollektiv beskyttelse i Norge. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Om lag 800 ukrainske flyktninger dekkes ikke av beskyttelsesordningen i Norge, og ingen av dem har fått svar på om de kan bli i landet. Andrii Kostashchuk fortviler over ventetiden.

Over 50.000 ukrainere har søkt asyl i Norge siden Russland invaderte.

Mesteparten av dem har fått såkalt «kollektiv beskyttelse». Det vil si midlertidig oppholdstillatelse i Norge på grunn av krigen.

Denne ordningen gjelder likevel ikke for alle – blant annet ukrainere som studerte eller jobbet i utlandet før 24. februar i fjor.

En av dem er Andrii Kostashchuk (32). Han jobbet i Qatar, men dro til Norge da krigen brøt ut for å være sammen med foreldrene sine, som også reiste hit fra Ukraina.

32-åringen har ikke lenger oppholdstillatelse i Qatar, og har ventet på å få beskyttelse i Norge i snart halvannet år.

LANG VENTETID: 776 ukrainske flyktninger har fremdeles ikke fått svar på om de kan bli i Norge. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Menn mellom 18 og 60 år er under generell mobilisering i Ukraina. Kostashchuk frykter dermed at han blir sendt til frontlinjen hvis han reiser til hjembyen Kolomiya.

– Jeg har ikke lyst til å dra tilbake til Ukraina. Jeg er redd for mitt eget liv, og jeg er redd for at foreldrene mine blir alene hvis jeg blir drept. Da har det ikke noe å si for dem om Ukraina vinner krigen, forteller han.

– Jeg føler jeg har mer å bidra med her, ved å jobbe og sende penger til Ukraina, legger han til.

Satt på vent

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at det er 776 personer i Norge med tilknytning til Ukraina, som ikke omfattes av ordningen for midlertidig kollektiv beskyttelse.

De må dermed gå gjennom det vanlige asylsporet.

TV 2 får bekreftet at det foreløpig ikke er fattet et eneste individuelt vedtak for ukrainere i forbindelse med krigen.

– Disse sakene er satt på vent inntil en praksisavklaring. Vi har på nåværende tidspunkt ikke mer informasjon om når denne kan ventes, svarer presserådgiver Thomas Theis-Haugan i UDI.

Du kan lese et mer utfyllende svar fra UDI og Justisdepartementet lenger nede i saken.

– Slet med å få et tydelig svar

Da Andrii Kostashchuk ble intervjuet ved ankomstsenteret i Råde, var det ingen som sa noe om at han ikke ville få kollektiv beskyttelse, hevder han.



– Jeg må nesten si at jeg forventet at dette landet skulle gjøre sitt beste for å hjelpe meg da jeg kom hit, sier han.



Etter å ha bodd noen måneder på flyktningmottak, begynte 32-åringen å få bange anelser. Han stusset over at flere av de andre ukrainerne fikk innvilget beskyttelse, men at han selv ble værende.

– Jeg slet med å få et tydelig svar hver gang jeg ringte UDI. Jeg fikk beskjed om at de hadde en million andre saker, men at de ville undersøke saken min så snart de kunne. De forsikret meg likevel om at alt var i orden, sier han.

FORVENTNINGER: – Jeg forventet at dette landet skulle gjøre sitt beste for å hjelpe meg da jeg kom hit, forteller 32-åringen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Under mesteparten av tiden på mottaket fikk Kostashchuk, i likhet med andre ukrainske flyktninger, utbetalt om lag 70 kroner om dagen.

Selv om beløpet ble oppjustert underveis, var det ikke mye å leve av, ifølge 32-åringen.



– Jeg var veldig deprimert, og bodde på et lite rom, forteller han.

– Det var en av de vanskeligste periodene i livet mitt. Planen min var å få en jobb slik at jeg kunne være nyttig for samfunnet, og for å sende penger hjem til Ukraina, men det var som å være i fengsel, sier Kostashchuk.

Blir fratatt passene

TV 2 har vært i kontakt med flere ukrainske flyktninger i Norge uten kollektiv beskyttelse.

Samtlige av dem, inkludert Andrii Kostashchuk, forteller at de måtte gi fra seg passene sine til norske myndigheter da de ankom landet.

Are Magnus Olsen, seksjonsleder i Politiets utlendingsenhet, bekrefter at de som hovedregel oppbevarer passene til ukrainere som søker om individuell beskyttelse – frem til søknaden er avklart.

– Ukrainske borgere som ikke omfattes av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse, kan velge mellom å oppholde seg i Norge uten å søke om beskyttelse eller å søke om ordinær beskyttelse. De får informasjon av politiet om hva de ulike alternativene innebærer, sier Olsen.

– En del velger da å ikke søke beskyttelse i Norge, eller trekker etter hvert søknaden om beskyttelse. De får da tilbakelevert passet sitt, legger han til.

Får ikke åpnet bankkonto

Uten pass har det vært vanskelig for Andrii Kostashchuk å åpne bankkonto i Norge, samt å benytte seg av helsetjenestene.

32-åringen fikk midlertidig arbeidstillatelse i mars, etter å ha ventet i om lag ni måneder. Nå jobber han som frisør i Oslo.

Siden Andrii Kostashchuk ikke har bankkonto, er han imidlertid nødt til å sende lønningene til moren sin for å ta ut pengene. Hun fikk innvilget kollektiv beskyttelse i fjor.



– Hva er vitsen med å ha arbeidstillatelse dersom du ikke har bankkonto? Det er uverdig, og det gjør at vi ikke kan leve som normalt, sier han.

SENDER PENGER HJEM: Noe av frisørlønningen til Andrii Kostashchuk går til soldatene ved fronten i Ukraina. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Kostashchuk understreker at han setter pris på muligheten til å jobbe, og forteller at noe av lønningen går til å støtte Ukraina i krigen.



– Jeg er heldig som kan snakke engelsk, og er glad for at de har tatt meg inn på jobben, sier 32-åringen.

– De som ikke snakker norsk eller engelsk har større problemer enn meg, sier 32-åringen.

Samme regler i resten av Europa

Både UDI og Justisdepartementet har blitt forespeilet kritikken fra Kostashchuk.

Statssekretær i Justisdepartementet, John-Erik Vika (Sp), understreker at vilkårene for beskyttelse i Norge er like som i resten av Europa:

– EU har det samme skjæringstidspunkt for sin ordning, og det har vært ønskelig fra norsk side å ha en ordning som i størst mulig grad samsvarer med den andre land har, sier han.

Det ble vurdert slik at de som kom direkte fra Ukraina hadde størst behov for beskyttelse da krigen brøt ut, ifølge statssekretæren.

– Det ble lagt til grunn at personer som allerede hadde oppholdstillatelse i andre land kunne fortsette sitt opphold der, og ikke unødig belaste asylsystemet i en svært kritisk situasjon, sier Vika.

KRITISK SITUASJON: Statssekretær i Justisdepartementet, John-Erik Vika (Sp), forteller at regjeringen ikke vil belaste asylsystemet unødig i en kritisk situasjon. Foto: Audun Braastad

– Har regjeringen vurdert å utvide vilkårene slik at de omfatter flere ukrainere?



– Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina, herunder vilkårene og personkretsen som omfattes, vurderes fortløpende av departementet, svarer statssekretæren.

– Vi kan ikke i dag si noe nærmere om hvilke vurderinger vi nå og fremover vil gjøre rundt innretningen på ordningen, legger han til.

UDI: Kan alltid bli bedre

Fungerende direktør for UDI Mottak og retur, Knut Henrik Berntsen, svarer i en e-post til TV 2 at de er underlagt taushetsplikt, og derfor bare kan svare generelt om saken.

– Vi jobber for at alle som har en sak hos oss skal føle seg trygg på at behandlingen av den er godt ivaretatt og blir avgjort så snart som mulig, skriver han i en e-post til TV 2.

Vilkårene for hvem som skal få kollektiv beskyttelse er politisk bestemt, legger direktøren til.



– Når vi hører noen fortelle om utfordringer med å få god nok informasjon, så er det en påminnelse om dette alltid kan bli bedre i situasjonen hvor det fortsatt kommer mange til Norge, sier Berntsen.

Vanlig å jobbe i utlandet

Andrii Kostashchuk sier det er helt vanlig for ukrainere å flytte midlertidig til utlandet for å jobbe.

– Ukraina er fullt av arbeidsjern som vil forsørge seg selv og sine nærmeste. Det er viktig å få frem at vi ikke har hatt den beste økonomien i Europa, selv om ting gikk i riktig vei før krigen.



Grunnen til at han selv reiste til Qatar for tre år siden var for å spare opp penger til en leilighet i hjemlandet.

– I Norge kan man spørre NAV om hjelp, men i Ukraina havner du i fattigdom hvis du ikke jobber, legger han til.

SPLITTELSE: – Vi er alle ofre for den samme krigen. Likevel har vi ulike rettigheter, sier Andrii Kostashchuk. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Andrii Kostashchuk hevder at han kjenner flere som bodde i utlandet, men som dro hjem til Ukraina da krigen brøt ut. De blir likevel nektet beskyttelse i Norge, ettersom kravet er at ukrainerne må ha bodd fast i Ukraina før 24. februar i fjor.



– Det er en merkelig logikk, sier Kostashchuk.

32-åringen er takknemlig for hjelpen han har fått i Norge. Samtidig mener han at dagens ordning om kollektiv beskyttelse er med på å skape splittelse mellom ukrainere.

– Vi er alle ofre for den samme krigen. Likevel har vi ulike rettigheter, sier han.