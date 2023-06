Uforholdsmessig byrde for barn og unge under pandemien

Fredag formiddag overleverer Koronautvalget, ledet av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, sin rapport til statsminister Jonas Gahr Støre.

Utvalget har fått et bredt oppdrag, og har vurdert norske myndigheters samlede håndtering av pandemien fra februar/mars 2020 og til utvalget avsluttet sitt arbeid.



Dette er den tredje og siste rapporten, som vil konkludere om hvordan Norge klarte seg under pandemien.

Følg pressekonferansen i videovinduet øverst.

– For tilbakeholdne

Koronautvalget slår fast at norske myndigheter samlet sett håndterte pandemien godt.

– Koronapandemien var en alvorlig, global helsekrise. Utvalgets hovedkonklusjon er at norske myndigheter samlet sett håndterte pandemien på en god måte, sier Olsen på pressekonferansen fredag.

Utvalget støtter likevel Koronakommisjonens tidligere rapport i at norske myndigheter ikke var godt nok forberedt på koronakrisen.

De gir også kritikk på enkelte konkrete områder.

– Regjeringen var i enkelte tilfeller for tilbakeholdne med å lette på smittetiltak, sier Olsen.

Utvalget mener også at beredskapskapasiteten på sykehusene var for dårlig i forkant av pandemien, men at helse- og omsorgstjenesten samlet sett håndterte alle smittebølgene på en god måte.

– Men den lange perioden påførte tjenesten stor belastning, sier Olsen.

Koronautvalget anbefaler også en styrking av kommunelegefunksjonen.

OVERLEVERT: Statsminister Jonas Gahr Støre takket utvalget for deres arbeid. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

For lite tilpasset kommunikasjon

Utvalget konkluderer med at myndighetene samlet sett lyktes godt med kommunikasjonen ut til folket.

– Undersøkelser under pandemien viser at et stort flertall hadde tillit til informasjonen de fikk fra helsemyndigheter, sier Olsen.

Likevel mener utvalget at kommunikasjonen, spesielt i starten av pandemien, ikke nådde ut til alle.

Blant annet mener de kommunikasjonen på samiske språk burde vært styrket.

Uforholdsmessig byrde for barn og unge

Utvalget har også vurdert håndteringen av omikronvarianten, som stengte ned landet på nytt, i perioden 1. november 2021 til 1. mai 2022.

Utvalget mener det var ulovlig å opprettholde rødt nivå på videregående skoler under omikron-bølgen i desember 2021 og januar 2022.

NRK erfarte dette torsdag.

Rødt nivå ble i perioden opprettholdt selv om det ikke var medisinskfaglig grunnlag for det.

I ettertid har det kommet frem at mangel på koronatester var avgjørende for at rødt nivå ble opprettholdt. Utvalget er kritisk til at det ikke ble kommunisert godt nok hvor avgjørende testkapasiteten var.

Koronautvalget konkluderer også med at barn og unge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde under pandemien.



– For brutalt

Olsen trekker også frem eldre mennesker som spesielt skadelidende under pandemien.

– Eldre, syke mennesker som var i livets sluttfase på sykehjem, hadde strenge besøksregler. Det kommer man til å ta lærdom av, for det virker for brutalt, rett og slett, sier Olsen.