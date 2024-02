UFO-jakt under isen

Under en 80 centimeter tykk is dykkes det etter svar på bunnen av Djupsjøen like utenfor Røros i Trøndelag.

Ute på isen finner vi en rekke mennesker. Blant dem initiativtaker Rune Røstad, Arnulf Løken fra Norsk UFOsenter, et stort dokumentarteam og mange frivillige. Målsettingen er å finne svaret på hva som befinner seg på bunnen av sjøen, forteller Røstad.

DYKKER ETTER SVAR: På 20 meters dyp finner de noe ikke har identifisert. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Nå har vi gjort nye søk med moderne utstyr og vi har fått utslag på et objekt som ligger akkurat her under hullet vi har laget i isen og dykkeren leter.

AVANSERT JAKT: Denne gangen letes det med langt mer avansert utstyr i Djupsjøen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Et mysterium siden 1947

I 1947 var mannen som senere ble ordfører i Røros, Bernhard Sollie, og hesjegutten Harald Engvik ute og holdt på med slåtta like ved vannet.

Plutselig brytes stillheten ved vannet med det Rune Røstad beskriver som et voldsomt leven.

ILDSJELEN: Rune Røstad er primus motor for UFO-søket. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det så ut som en rakett, og laget et voldsomt leven. Det var tidligere ordfører Bernhard Sollie som så det. Det dreide 180 grader, så landet det på vannet her.

Ikke første gang i dette området

Det er ikke første gang det skjer ukjente og mystiske ting i Røros og Holtålen. Mange kjenner til det såkalte Hessdalsfenomenet i Hessdalen i Holtålen. For det har det dukket opp uforklarlige lys over Hessdalen helt siden 1981.



Arnulf Løken fra Norsk UFOsenter følger jakten på det kjente under isen med stor interesse.

FØLGER DETTE NØYE: Arnulf Løken, Norsk UFOsenter følger spent med. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Dette er virkelig spennende. Dette er et av norgeshistoriens største UFO-søk.

Finner noe på 20 meter

Det er også tidligere gjort søk i Djupsjøen uten resultat, men nå er det tatt i bruk langt mer avansert utstyr.

HVA KAN DET VÆRE: Sonarbilde av funnet i Djupsjøen. Foto: Prosjekt Operation Arctic Seal

De finner noe under isen på drøyt 20 meter. Det viser også sonarbildene. Men hva det er vet de foreløpig ikke.

– Det er 14 meter langt og tre meter bredt sier Røstad.

Fascinert av det ukjente

Interessen for det ukjente er stor både i Norge og i resten av verden. Det bekrefter Snorre Hovdal som er junior produsent i UpNorth Film.

Han sier fascinasjonen for det ukjente er stor, men at ikke alle vil innrømme det.

– Jeg tror folk er mer interessert i det mystiske enn de liker å innrømme på jobben til kollegene sine. Kanskje UFO-fenomenet er alles Se og Hør, ingen innrømmer at de leser det, men alle leser det på do, sier han med et smil.

Vi er her for å få vite



Teoriene på hva som befinner seg på bunnen av Djupsjøen er mange. Ryktene har florert i bygda i alle år.

Det kan også vise seg at det uidentifiserte objektet kan være en gammel tysk eller russisk rakett, det kan også være en malmbåt som har sunket i sin tid.

Ufosenterets Arnulf Løken sier det viktigste er å få svar.

– Jeg tror det er noe kjent, ikke noe ukjent fra verdensrommet, kanskje noe jordisk, vi får se.

KALDT VANN: Dykkeren er under flere ganger mellom 20 og 25 minutter av gangen. Foto: Leslie Tangen / TV 2

For Rune Røstad er uansett det viktigste å få vite på hva det er som gjemmer seg under isen der det uidentifiserte objektet er lokalisert.

– Det er en UFO fordi det er et uidentifisert objekt, men vi er ikke her for å tro, vi er her for å få vite sier en engasjert Rune Røstad.



Forblir en hemmelighet

Men svaret på hva som befinner seg på bunnen må vente. Objektet ligger godt begravet under stein hardt mudder. Så hardt at dykkelederen ikke klarer å stikke kniven inn en gang.

Dette betyr at Rune Røstad og de andre må vente til sommeren for å få svar på hva som gjemmer seg under isen i Djupsjøen.