Uenighet om elbusser – Ruter beklager kaoset

1300 bussavganger har vært innstilt i Oslo mandag og tirsdag.

De nye elbussene i hovedstaden sliter i kulda, med redusert rekkevidde og ladetrøbbel, og dieselbusser er satt i beredskap.

Arbeiderpartiet i Oslo har kalt byrådet inn på teppet etter kaoset.

Kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter sier tirsdag til TV 2 at hun beklager til Oslos innbyggere.

– Jeg vil si unnskyld, Oslo. Vi skal kjøre 13.000 avganger i døgnet med buss, og i går var vår verste dag hittil med 1000 innstillinger. Det er ikke godt nok.

– Klart det er et problem

Samferdselspolitisk talsperson Frank Sve i Fremskrittspartiet (Frp) tror mange er oppgitt over busskaoset.

– Jeg har aldri hørt om at over 1000 avganger har vært innstilt fordi at dieselbusser ikke har gått, og det er klart det er et problem når folk ikke kommer seg fram, sier han

UTSLIPP: – Det er klart det blir lite utslipp når bussen ikke går, sier Frank Sve (Frp). Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det burde ikke være noen overraskelse at elbusser ikke tåler kulde, og heller ikke at det blir vinter og minusgrader i Norge.

Samtidig understreker Sve at han ikke er imot elektrifisering av busser. Han ønsker seg imidlertid hybridløsninger, og peker blant annet på at elferger i Norge også har dieselmotor.

– Fordi det ikke er forsvarlig å gå kun på strøm. Slik burde det være på busser også.

– Teknologien blir bedre

Partileder Arild Hermstad i MDG viser til at kollektivtrafikken har slitt i kulda også før elbussene gjorde sitt inntog.

– I 2015 var det også busskaos i Oslo, og da sto enormt mange dieselbusser på grunn av kulda, sier han.

– Den eneste fordelen med det var at det ble litt renere luft den dagen fordi det var færre dieselbusser som forpestet luften. I dag er luftkvaliteten i Oslo veldig god, selv når de aller fleste bussene går.

BAKLENGS: Arild Hermstad (MDG) mener at å gå vekk fra krav om nullutslipp vil være å gå baklengs inn i fremtiden. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hermstad viser også til at flere andre steder også har elbusser, uten at de har hatt de samme problemene som Oslo de siste dagene.

– I Drammen er det dieselbussene som står mens elbussene går. I Innlandet har de null problemer med elbussene sine, selv om det er kaldere der. Den teknologien som elbusser har, blir bare bedre og bedre.

Ber om tålmodighet

Etter noen kommende dager med mildvær, varsles det ny kuldebølge neste uke. Tirsdag ettermiddag har Ruter vært i møte med operatørene om hvordan de skal håndtere situasjonen framover, forteller Myhren-Haugen.

– Vi ser blant annet på skiftplanene for bussene, i tillegg til utforske muligheten for å se etter turbusser eller andre busser som kan settes i trafikk.

Akkurat hvordan dette vil slå ut på antallet innstillinger når kulda kommer tilbake, er det ifølge Myhren-Haugen vanskelig å spå.

– Men vi må be om tålmodighet fra kundene. Det vil nok komme innstilte avganger.

– Er det noe som kan gjøres for å få elbussene til å fungere bedre i kulda, eller må man forberede seg på innstillinger om vinteren framover?



– Man må forberede seg på noen innstillinger, men operatørene lærer dag for dag nå. For eksempel ser vi på hvordan ladelogistikken kan bedres, slik at bussene kan være mer i trafikk.