Uenighet mellom dommerne i Tengs-saken

STAVANGER (TV 2): Aktor krever at Johny Vassbakk (53) skal dømmes til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy våren 1995. Dommerne er uenige om han er skyldig eller ikke.

I tingretten i februar ble Johny Vassbakk dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs (17).



Han nekter for at han noen gang har truffet henne. I høst har omkampen stått i Gulating lagmannsrett.

Klokken 10 tirsdag ble retten satt. Dommerne skal i to timer lese opp avgjørelsen i saken.

PÅ PLASS: I denne bilen ankom Johny Vassbakk lagmannsretten i Stavanger tirsdag morgen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Vassbakk er ikke i salen

Vassbakk er ikke selv til stede i salen når dommen oppleses, men han følger med via link fra et annet rom i rettsbygningen.



Dommen blir lest opp kronologisk, noe som gjør at det kommer til å ta tid før offentligheten får vite hva som blir det endelige resultatet.

AVGJØR SAKEN: Det er fagdommerne Jarle Golten Smørdal og Arild Oma som sammen med meddommerne har tatt stilling til hvorvidt Vassbakk skal dømmes i nok en instans. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Uenighet mellom dommerne

Det er dissens blant dommerne.

To meddommere utgjør et mindretall, mens et flertall bestående av fagdommerne og de resterende meddommerne utgjør flertallet.

Hva de ulike mener om skyldspørsmålet, er fortsatt ikke kjent.

Dommeren bruker innledningsvis tid på å redegjøre for saken og hvilken etterforskning politiet har gjort i saken, blant annet knyttet til ulike tekniske spor i saken.

Det er et Y-DNA på Tengs' strømpebukse som er det viktigste beviset mot Vassbakk.

Lagmannsretten mener at sporet med all sannsynlighet stammer fra Vassbakk.

Ikke sett sammen

Det er også gjort en rekke nye undersøkelser av strømpebuksa, blant annet knyttet til det som ser ut som et håndavtrykk. Det er ikke gjort funn her som med sikkerhet stammer fra Vassbakk.



Ingen har sett Vassbakk der Tengs sist ble sett i live, og det er heller ingen som har sett de to sammen.

17-åringen ble funnet drept med massive hodeskader i et kratt cirka 400 meter fra sitt eget hjem.

Lagmannsretten mener at hun ble drept på veien, for så å bli slept rundt 40 meter og forsøkt gjemt.