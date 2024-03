Uenige om Slottets taktikk: – Skjer ikke ofte

Da Kong Harald endelig landet på Gardermoen søndag kveld, fulgte titusenvis med på sporingssiden Flightradar24. Kongehuset har sendt ut sju pressemeldinger siden tirsdag 27. februar om kongens tilstand uten å spesifisere hvilken type infeksjon monarken har fått.

I helgen ble medienes dekning av Kongens sykdom kritisert, samtidig som flere eksperter mener Slottets tilbakeholdende beskrivelse av monarkens helsetilstand er en del av kommunikasjonsstilen deres.

– Undervurdert behovet

Forfatter og kommentator, Harald Stanghelle, skrev mandag en kommentar i Aftenposten om Slottets manglende åpenhet rundt Kong Haralds helsetilstand den siste uka.



Første pressemeldingen om kongens helsetilstand kom tirsdag 27. februar. I etterkant har Slottet sendt ut daglige pressemeldinger med oppdateringer om kongen.

UNDERVURDERER: Kommentator og forfatter Harald Stanghelle mener Slottet kan ha undervurdert informasjonsbehovet til folket når det kommer til Kong Haralds helse. Foto: Per Haugen / TV 2

Det er likevel aldri blitt beskrevet hvilken type infeksjon monarken har, og beskrivelsene av hans helsetilstand har aldri gått lenger enn at «Kongen er i bedring». Dette får Stanghelle til å reagere.

– Jeg tror nok at Slottet har hatt et ønske om å ikke skape mer uro enn det som strengt tatt er nødvendig, men likevel når det er sånn at når informasjonen blir nokså upresis, så skaper det mer informasjonsvakuum og et informasjonsvakuum blir fylt med spekulasjoner, sier han til TV 2.



Stanghelle presiserer at Slottet har vært svært åpne om helsetilstanden og operasjonene til kongen tidligere, i klar kontrast til kongehuset i for eksempel Storbritannia. Det mener har de fortjener ros for.

LANDET: Det var stort presseoppmøte da Kongen landet med evakueringsflyet fra Malaysia søndag kveld. Kongen ble kjørt på båre ut av flyet. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

– Hvordan skiller kommunikasjonen fra Slottet denne gangen seg ut fra tidligere ganger?

– Informasjonen har vært lite konkret, sier han og fortsetter:

– Jeg tror det at dette skjedde i Malaysia skaper et større behov for presis informasjon og at de (Slottet, journ.anm.) kanskje har undervurdert det informasjonsbehovet.



Uenige om strategien fra Slottet

Stanghelle peker på flere grunner til at situasjonen rundt kongen har virket mer uoversiktlig for folk flest denne gangen.

– Det kan være mange grunner til det, enten at det kan være vanskelig å sette presise ord på kongens helsetilstand, det kan være knyttet usikkerhet til den og det at Slottets folk må ta høyde for at situasjonen for en 87 år gammel mann kan svinge raskt.

AKTIV: Kong Harald som er 87 år i år jobber fortsatt som regent, og har uttalte i slutten av januar at han ikke har planer om å pensjonere seg. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Aftenposten-kommentatoren får støtte av TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen i at Kongens tur til Malaysia gjør denne situasjonen spesiell.

– Jeg vil tro det har vært en uoversiktlig situasjon selv for Slottet, siden de er så langt unna. Det at kommunikasjonsavdelingen på Slottet muligens får en del informasjon via, siden de selv tilsynelatende ikke har vært til stede i Malaysia.

Han er derimot ikke enig med Stanghelle i at kommunikasjonen fra Slottet rundt monarkens helse skiller seg ut negativt denne gangen.

IKKE BEKYMRET: TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen er ikke nevneverdig bekymret for om Kongens innleggelse denne gangen er mer alvorlig enn andre ganger. Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg synes ikke Slottet har vært noe dårligere til å kommunisere enn tidligere. Jeg mener de har vært ytterst bra og har flere oppdateringer enn man forventer. Det er ikke ofte man får daglige oppdateringer på kongens helse, slik som nå. Det synes jeg man skal prise dem litt for, mener Schulsrud-Hansen.

Eksperten mener Slottet har lest folkeopinionen godt.

– De gir mer informasjon, og så mener jeg at akkurat hvilken infeksjon kongen har er knekkende likegyldig. Det er det at han er på bedringens vei som er det viktigste. Man trenger ikke mer spekulering i det, sier han.

Ikke så alvorlig

Schulsrud-Hansen peker på at folket har fått vite om de store og mer alvorlige operasjonene til Kong Harald, som blant annet da han fikk kunstig hjerteklaff i 2005 og da han hadde en ny hjerteoperasjon i 2022.

– Når det er alvorlige ting, får vi som regel vite det, men dette fremstår som ikke så alvorlig. Vi får beskjed om grunnen til at han får operert inn en pacemaker, at han trenger den for å trygge overfarten fra Malaysia. Da har vi fått ganske mye informasjon.

Mandag ettermiddag ble det kjent at kongen trenger permanent pacemaker.

– Hvorfor tror du informasjonsbehovet er så stort akkurat nå?

– Jeg tror Slottet alltid er åpne, men så hungrer vi mer etter informasjon fordi dette med infeksjon hos kongen er så gjentagende. Særlig også fordi han befant seg i utlandet denne gangen, så vi oppfatter det som mer uoversiktlig enn det kanskje er, sier han.