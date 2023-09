Uenige om hva som er viktig i nye DNA-funn

NYE PRØVER: Dette er de nye prøvene gjort på Birgitte Tengs' strømpebukse. Prøve #55 er den eneste ekspertene er enig om at har bevismessig verdi. Den har tolv markører som peker mot Johny Vassbakk. Foto: Netherlands Forensic Institute(NFI)

I Gulating lagmannsrett er den kanskje viktigste uka i ankesaken mot Johny Vassbakk (53) over.

Vassbakk ble i tingretten dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Onsdag ble helt nye DNA-funn lagt fram for retten. Én ny prøve har flere markører som stemmer overens med Vassbakk.

På DNA-ukas siste dag, gikk forsvarernes egen DNA-ekspert hardt ut mot både de nye funnene, og treffet som fikk Vassbakk dømt.

– Litt av en underdrivelse

I sitt vitnemål advarte Ate Kloosterman mot bruken av DNA-funn. Han trakk blant annet fram et sitat fra en irsk DNA-ekspert som lyder:

– Ingen trygg dom er basert på kun ett funn, uansett hvor fantastisk det funnet er.



Han har hatt alle saksdokumenter og bevis i saken tilgjengelig, samt vært til stede hele DNA-uka. På bakgrunn av dette laget Kloosterman en presentasjon hvor han pekte en rekke utfordringer med å bygge saken på det lille som er funnet av DNA.

– Det er viktig å understreke at tilstedeværelsen av andre mannspersoner ikke kan ignoreres. Og det er litt av en underdrivelse, sier Kloosterman.



ADVARER: I sitt vitnemål trekker Ate Kloosterman frem en rekke grunner til at DNA kan mistolkes i rettssaker. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nederlenderen sår også tvil rundt sikkerheten i den nye prøve #55.

– Kan vi være sikker på at #55 kun inneholder DNA fra én mann? Hvis ikke er utfallet av den statistiske evalueringen, altså at prøven er mye mer sannsynlig fra Vassbakk enn en annen mann, ikke lenger gyldig, sier Kloosterman.



Han avsluttet sin presentasjon med å trekke fram alle hårene i saken, som aktoratet velger å se bort fra, og var klar på at også mangel på funn må ha en verdi i retten.

Dette vil forsvaret fokusere på

Forsvarer Stian mener Kloostermans vitnemål er viktig for ankesaken.

– Dette knytter seg opp til sporbildet. Hva vil en forvente å finne, og hva finner man. Hvordan bortforklarer man det at man ikke finner det man forventer?

HAR BETYDNING: Forsvarer Stian Kristensen sier sporene fra andre menn i nye prøver vil ha betydning når forsvarerne skal prosedere. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kristensen understreker at forsvaret hele tiden har vært opptatt av hårene, og peker på at det har vært viktig for saken siden 1995, men nå sees bort fra.

– Vi har en klient som nekter for å ha noe med dette å gjøre. Det som er nytt for saken nå er at det også er funn av ukjente menn, og retten må forholde seg til hvordan man skal skille dette fra funnet av vår klient i forhold til gjerningsrelevans, sier han.



Aktoratet: – Slår inn åpne dører

Statsadvokat Thale Thomseth sier saken i all hovedsak står som den gjorde i tingretten, med DNA-funnet A-12-F som hovedbevis, men er klar på at aktoratet ikke har ignorert funnet av annet mannlig DNA.

– Vi brukte masse tid på det i går. NFI brukte mye tid på å legge fram alle de nye prøve, sier hun og fortsetter:

– Når det er sagt, alle ekspertene er enige om at vi ikke kan vektlegge disse i verken den ene eller andre retningen, og så får Kloosterman være uenig i det.



MARKØR MED MUTASJON: Thale Thomseth mener at det styrker de nye funnene at i prøve #55 er DNA-markøren som skiller Vassbakk fra sine brødre funnet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Hun mener ikke Kloostermans vitnemål torsdag slår bein under aktoratets sak mot Vassbakk.

– DNA er ikke det eneste beviset i denne saken, og også Kloosterman sier jo at DNA må sees i en sammenheng. Der er vi nok ganske enige, for øvrig advarte han mot kontaminering, men der kom det ingenting nytt og han slår inn åpne dører, sier statsadvokaten.