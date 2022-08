UD: To nordmenn ble drept i terrorangrepet i Mogadishu

Utenriksdepartementet bekrefter overfor TV 2 at ytterligere en nordmann ble drept i terrorangrepet i Mogadishu.

Oppdateres!

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at ytterligere en norsk borger er drept i terrorangrepet i Mogadishu, skriver pressevakt Mathias Rongved i en e-post til TV 2.

Han opplyser at UD dermed er kjent med at totalt to norske borgere har blitt drept i dette terrorangrepet. Det var VG som først omtalte bekreftelsen.

– Utenrikstjenesten er i kontakt med de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem, og våre kondolanser går til dem.

UD har per nå ikke informasjon om flere berørte norske borgere.

Tidligere denne uken bekreftet UD at én norsk borger ble drept i terrorangrepet mot Hayat hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu.