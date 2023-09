Uavklart situasjon etter voldshendelse i Bergen

Politiet ber folk holde seg unna etter at det har oppstått en voldshendelse i forbindelse med et eritreisk arrangement.

Det er Eritreisk forening i Hordaland som lørdag kveld skal markere begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia i et lokale i Kong Oscars gate lørdag kveld

Arrangørene har tidligere blitt anklaget for å ha støttet dagens regime i Eritrea, noe de har benektet overfor Bergens Tidende.

Politiets innsatsleder John Endre Skeie sier at demonstrantene har et uttalt mål om at det ikke skal bli noen jubileumsfeiring.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 12.50. Under en pressebrifing klokken 13.40 opplyser politiet at situasjonen er uavklart.

Innsatsleder John Endre Skeie sier til pressen at demonstrantene har påført vold både mot den eritreiske forening og mot politiet.

Foto: Tuva Åserud / NTB

Ifølge politiet skal det ha samlet seg mellom 80 og 100 eritreere i Kong Oscars gate og sidegater.



– Dette er personer fra begge parter. Den anti-regime-vennlige grupperingen har gått fysisk til angrep på politiet og jubileumsdeltakere, sier Skeie.

– Det er benyttet stein og slagredskaper. Politiet har styrket sin bemanning og tatt i bruk gass for å løse opp de voldelige grupperingene.

Skeie understreker at politiet oppgave er å verne om lovlige markeringer og arrangement.



– Politiet forholder seg nøytral i forhold til de ulike grupperingene og vil sørge for å opprettholde ro og orden, med de virkemidlene som er nødvendig, sier han.

– Vil ikke ha kaos



TV 2 har snakket med Awet Brhaane, som er på stedet for å demonstrere mot arrangementet.

– Vi liker Bergen, og vil være trygge her. Vi vil ikke ha kaos her egentlig. Vi har flyktet fra Eritrea på grunn av diktatoren. Selv om vi bor her i Norge, er vi ikke trygge fra diktatorens lange arm, sier Brhaane til TV 2.

En annen demonstrant Kidane Gebrai sier de hadde varslet politiet om at de kom til å holde fredelig demonstrasjoner.

– Vi vil ikke ha diktaturets lange arm her i Norge, sier han til TV 2.

– Vi er imot diktaturet, men regimestøtterne er her og de begynner å kaste steiner på oss, mens vi står her og protesterer, hevder Gebrai.



TV 2 har vært i kontakt med daglig leder hos arrangøren, Den eritreiske forening i Vestland, som sier at han ikke har tid til å snakke akkurat nå.



Flere hendelser

Det har også vært opptøyer utenfor Eritreas ambassade i israelske Tel Aviv lørdag. Ifølge BBC-jounralist Michael Shuval er totalt 35 personer skadd etter sammenstøt mellom regimekritikere, -tilhengere og politi.



For under en måned siden ble flere skadd under en protestmarkering mot en eritreisk festival i Stockholm i Sverige til støtte for dagens regime i Eritrea.

I mai var det et slagsmål i forbindelse med feiringen av Eritreas nasjonaldag ved Ekeberghallen i Oslo.

– Det dukket opp en gruppe regimekritikere som ønsket å stanse arrangementet og feiringen. De forsøkte å ta seg inn i hallen for å sabotere. I den forbindelsen brøt det ut et slagsmål mellom partene, sa operasjonsleder Alexander Østerhaug til Avisa Oslo den gang.