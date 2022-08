Tyver stjal tiss og bæsj: – Litt pussig

STJÅLET: Noen hadde tatt seg inn i utedoen og nærmest tømt den for innhold. Foto: Privat

– Det er jo litt pussig, sier Morten Løberg (69).

Søndag ankom han hytta på Mjøsheim ved Sjusjøen. Hytta er av det enkle slaget, med en god, gammeldags utedass.

Da Løberg så doen, stusset han. Noen hadde nemlig fjernet lemmen på baksiden, og ved en nærmere kikk så Løberg at noen også hadde forsynt seg av innholdet i doen.

– Jeg tenkte kanskje noen har bestilt tømming og så har de tatt feil dass, men det var ikke ordentlig tømt. Det var bare tatt noe i midten, forteller hytteeieren.

– Så det er noen som har vært der og fjerna lemmen bak og tømt mesteparten, og ryddet opp etter seg.

Saken ble først omtalt av Oppland Arbeiderblad.

Ikke første gang

Men Løberg forteller at det ikke er første gang noe lignende skjer. I en Facebook-gruppe for hytteeiere i området hadde en hyttenabo tidligere også opplevd at noen hadde fått tømt utedoen – uten å ha bestilt tømming.

INNBRUDD: Noen brøt seg inn i utedoen, men ryddet like pent opp etter seg. Foto: Privat

– De fant aldri ut av det, men så kom jeg opp og oppdager at det samme hadde skjedd hos meg, sier Løberg.

Hva noen ville bruke doinnholdet til, stiller han seg undrende til. Men fordi han bruker sanitærbark, blir innholdet fort til mold.

– Jeg ser liksom ikke hva man skal med det. Min fantasi strekker seg ikke lenger enn til blomsterjord, for å si det sånn.

Velkommen tilbake

Til tross for at det kom overraskende på, har imidlertid ikke Løberg noen innvendinger til bæsjetyven.

Han ønsker vedkommende velkommen tilbake, så fremt tyven fortsatt rydder opp etter seg.

– Jeg slapp å tømme den selv, så det er bare å komme. Det er jo veldig praktisk, så jeg har ikke tenkt å sikre dassen på noen som helst måte.