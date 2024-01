Tyver stjal bil, 3900 kroner – og lagde biffmiddag

ÅSTEDET: Klubbrommet til Aasenguten idrettslag var rasert etter at en ukjent gruppe personer tok seg inn natt til torsdag. Foto: privat

– De var nok ikke i edru tilstand når de holdt på med dette her, sier lederen av Åsen treningssenter til TV 2.

– Det er kjedelig at folk skal holde på sånn, sier Roger Bollerud (39) til TV 2.

Han fikk seg en stor overraskelse da han låste seg inn på Åsen treningssenter torsdag morgen, etter å ha levert ungene på skolen og i barnehagen.

– Det var noen sølelabber på bakken. Da jeg fulgte dem opp trappa, ante det meg at noen hadde vært oppe i klubbrommet, sier Bollerud.

Det som møtte han der, beskriver 39-åringen som «et ordentlig syn». Han bruker til og med ordet «jævlig».

– Noen hadde hatt seg et ordentlig herremåltid. Det var rester etter biff, pølser, bakt potet, fløtegratinerte poteter, kvikk lunsj og kjeks, forteller han.

Må ta oppvasken

Lokalavisen Frostingen omtalte saken først.



Roger Bollerud er leder for treningssenteret, som igjen drives av Aasengutten idrettslag.

Det var klubbrommet til idrettslaget som var blitt rasert i løpet av natten.

– De var nok ikke i edru tilstand når de holdt på med dette her. Jeg tror egentlig det er flaks at det ikke gikk verre, med tanke på at de har fyrt opp kjeler og stekeovn, sier Bollerud.

– De tok ikke oppvasken, eller?

– Jeg tror nok oppvasken må tas enten i kveld eller i morgen, sukker 39-åringen.

TRIST: – Det skaper dårlig stemning for resten, sier Bollerud om tyveriet. Foto: privat

Politiet ble tilkalt til klubbhuset, og har sikret spor, ifølge Bollerud. Han er faktisk politimann selv.

Basert på hvor mange sølete fotavtrykk han fant på bakken, går han ut fra at det var snakk om minst to-tre personer som gjorde ugjerningene.

– Medlemmene her får en kode som de kan låse seg inn med. Det var ikke noen tegn til brytespor, så jeg antar at de har fått tak i koden, sier han.

Selve treningssenteret var i god behold, men 39-åringen forteller at tyvene tilsynelatende hadde lekt seg litt med noe bokseutstyr i løpet av natten.

– Jeg får håpe at de klinka skikkelig til, og at de våknet med skallebank i dag, sier Bollerud.

Stjal bil og penger

I løpet av samme natt var det også innbrudd hos Mekonomen bilverksted like bortenfor. Her ble det stjålet 3900 kroner og en Nissan Qashqai.

Politiet tror det er de samme personene som står bak begge innbruddene.

– Vi mener vi har rimelig god kontroll på hvem som er involvert, sier politifaglig etterforskningsleder Kristin Olsen.

Politiet har gjenkjent fire unge personer fra lokalområdet på overvåkningsbilder hos Mekonomen. Politiet vet fredag ettermiddag fremdeles ikke hvor de befinner seg.

– Videre etterforskning blir å lokalisere bilen og å få avhørt de vi mistenker at står bak, sier Olsen.

– Dårlig stemning

Roger Bollerud understreker at treningssenteret er et tilbud som er drevet av dugnadsarbeid for å gi noe til lokalbefolkningen.

– Vi tjener ikke en krone på dette her, og nå må vi bruke penger på å vaske og erstatte ting som er stjålet eller ødelagt, sier han til TV 2.

39-åringen håper at medlemmene ikke blir påvirket av det som har hendt.

– Noen kan jo synes det er ubehagelig fremover å trene seint, eller å være den første som låser seg inn om morgenen. Det er jo det som er synd, at det skaper dårlig stemning for resten.