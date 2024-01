Tyr til ulike metoder for å slippe smerter: – Det hjalp ingenting

Spiral har blitt en av de mest populære prevensjonsmidlene.

TV 2 har tidligere skrevet om Maria og elleve andre kvinner som forteller om et smertemareritt ved innsetting av spiral.

Hva slags smertelindringstilbud man får, kan nemlig være helt tilfeldig.

Ble desperat

I november skulle Ylva Ormset sette inn spiral etter anbefaling fra legen.

– Det endte med å bli skikkelig, skikkelig vondt. Jeg slet med å komme meg hjem igjen, ringte mamma og gråt, forteller hun.

I SMERTER: Ylva Ormset hadde vondt både under og etter spiralinnsettingen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

På forhånd fikk Ormset, som mange andre, en oppfordring om å ta en Ibux, Paracet og/eller Naproxen.

– Det hjalp ingenting. Og hvis det gjorde det, lurer jeg på hvordan det ville vært uten, sier hun.

I smertetåken tok Ormset en sterkere smertestillende fra en tidligere resept.

– Jeg hadde ikke turt å bruke dem tidligere, men nå var jeg jo desperat.

DESPERAT: Smertene gjorde Ylva desperat, og hun tok sterke smertestillende fra en tidligere resept. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Har ikke klart å hjelpe dem

Kvinnene TV 2 har snakket med ønsker et bedre tilbud om smertelindring og savner forståelse.



– Det er jo åpenbart et bra prevensjonsmiddel for noen. Da burde det vært bedre rutiner for å sette inn, mener Ormset.

ETTERLYSER MER: Ormset forstår ikke at Ibux og Paracet skal holde. Foto: Fride Sørensen / TV 2

I dag får de fleste pasienter anbefaling om å ta 1 gram Paracet og 400 mg Ibux, en time før innsetting.

– Dette hjelper ikke på selve prosedyren, men for menstruasjonslignende smerter i etterkant, forklarer spesialist i allmennmedisin, Marianne Natvik.

Hun svarer på vegne av Norsk forening for allmennmedisin.

– Jeg hører at kvinnene i saken deres har hatt en krevende opplevelse rundt inngrepet. Det betyr at vi ikke har klart å hjelpe dem som vi ønsket, sier Natvik.

Gir abortpiller

Gynklinikk Nydalen i Oslo har funnet en løsning for deres pasienter.

De sender kvinnene to stikkpiller som skal settes dypt i skjeden kvelden før timen til innsetting.

Pillen, som kalles Cytotec, brukes i utgangspunktet til medisinsk hjemmeabort for å utvide livmorhalsen og forberede den på å støte ut fosteret.

– Jeg opplever at våre pasienter synes det er veldig greit å bruke Cytotec i forkant. Det gir som oftest mindre smerte og gjør det lettere for legene å sette inn, sier avtalespesialist og gynekolog Åse Vikanes.

– Hva baserer dere denne metoden for smertelindring på?

– For meg har bruk av Cytotec ved innsetting av spiral blitt et tilbud primært til kvinner som ikke har født vaginalt, og er basert på erfaring mer enn vitenskap.

VONDT: For å minske smerten, velger en privatklinikk i Oslo å gi stikkpiller før en spiralinnsetting. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Stikkpillene kan i seg selv forårsake smerte, ofte murring om natten, mens livmorhalsen jobber med å åpnes.

– Det er lurt å forberede pasientene på forhånd på at de kan få litt vondt.

Kan avbryte

Natvik forteller at fastleger ikke har retningslinjer for slike prosedyrer rundt smertelindring, utover anbefalingen om Ibux og Paracet.

– Om man under prosedyren opplever at kvinnen har mer vondt enn det hun er komfortabel med, avbryter vi. Noen ganger prøver vi et annet tidspunkt ved legekontoret, eller henviser til gynekolog, sier Natvik.

Ved landets største offentlige helsestasjon, Sex og samfunn i Oslo, får man ikke stikkpille. Også de viser til at Ibux og Paracet fungerer godt i de fleste tilfeller.

UVISST EFFEKT: De fleste mulighetene for smertelindring, er ikke godt nok forsket på, forklarer Trine Aarvold ved Sex og samfunn. Foto: Fride Sørensen / TV 2

I tillegg bruker de bedøvelsesspray, men studier har vist at det ikke gir den beste effekten, ifølge lege Trine Aarvold.

Setter lokalbedøvelse

På Stavanger universitetssykehus tilbyr overlege Tilde Broch Østborg lokalbedøvelse til sine pasienter, i tillegg til forbehandling med smertestillende medisiner.

Det samme gjør de på Oslo universitetssykehus, oftest til kvinner med endometriose.

– Det er den enkelte lege som tar avgjørelsen, men i samråd med pasientens behov, sier seksjonsleder Tine Sande ved gynekologisk poliklinikk.

– Kan være smertefullt i seg selv

Legene ved Sex og samfunn har verken mulighet eller økonomiske midler til å sette lokalbedøvelse. I tillegg mener Aarvold det kan virke mot sin hensikt.

– Det kan også være smertefullt i seg selv med sprøyter, sier hun.



I høst kom det en ny type smertelindring på markedet, en gelé man kan sprute inn i livmoren. Men den er dyr og har heller ikke god dokumentert effekt.

– Skal man da belaste pasientene for noe som kanskje ikke har effekt? Og hvem skal betale for det? Vi er også litt bekymret for å skape et inntrykk av at dette er noe man må ha, også går det egentlig bra uten.

Sett på som hysterisk

Ylva Ormset skulle gjerne visst om mulighetene for smertelindring.

– Det skulle ikke vært nødvendig at det var så ille. Smerten var jo helt sinnssyk.

FØLER SEG HYSTERISK: Ylva Ormset håper på mer forståelse rundt spiralinnsetting. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Ormset føler fastlegen gjorde så godt hun kunne, men at det generelt er liten forståelse for denne type smerte.

– Det er ulikt hvor seriøst man blir tatt på akkurat sånne ting og at man blir sett på som hysterisk.