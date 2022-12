– Typisk eldre folk som går på det her

Svindlere blir stadig smartere.

Det har Danske Bank sin svindeljeger Ingrid Grav lagt merke til.

– Tidligere har det vært vanlig at svindlere får ofrene til å overføre penger til dem, og så gjort falske investeringer med pengene deres, sier Grav.

Men nå har det blitt vanligere med det hun kaller «hybridsvindel».

– Veldig pushy

En gjenganger for kryptosvindlere, er å ta kontakt med ofrene sine på sosiale medier.

FORNEKTELSE: Svindeljeger i Danske Bank Ingrid Grav forteller at noen ofre ikke vil tro på at de har blitt svindlet. Foto: Danske Bank/Marius Rua

– Det er gjerne Facebook-annonser med bilder av kjendiser som Jon Almås, Erna Solberg eller Olav Thon. Det ser ofte ut som de har vært hos God Morgen Norge, forteller Grav.

– Krypto er litt ukjent for de fleste, men når man ser at det er kjendiser man stoler på som «driver» med det, så lokkes man til å prøve selv.

Når man henvender seg til svindlere gjennom disse sidene, presenterer de seg som «hjelpere». Videre forteller Grav at kontakten ofte går over til meldingstjenesten Whatsapp.

MELDINGSTJENESTE: Etter at samtalen er over på Whatsapp, får svindlerene ofrene til å laste ned et fjernstyringsprogram. Skjermbilde: Danske Bank

– Her ser man at de svindlerne er veldig pushy på å få folk til å investere, sier Grav.

Ser pengene vokse

På Whatsapp får svindlerne ofrene til å bruke fjernstyringsprogram.

– Svindlerne får fjernstyre PC-ene til ofrene. Da putter de pengene til ofrene inn i investeringskontoer som ofrene selv ikke kan ta penger ut av, sier Grav.

På den måten kan ofrene se investeringsprofilene sine på sin egen PC-skjerm.

Men de får aldri tilgang på de pengene selv.

Ofrene får også beskjed om å investere mer penger, og over tid kan summene bli store.

PENGER: Investeringene kan begynne i det små, men etterhvert kan tapene bli store Foto: Danske Bank

– En vanlig inngangssum er 250 euro. Noen ganger investeres det opptil flere millioner. Det vanligste er noen hundre tusen norske, sier Grav.

– Politianmeld saken

Grav i Danske Bank forteller at ofrene i slike saker ofte ikke tør å fortelle til sine nærmeste om hva de har gått med på, siden de synes det er flaut.

– Ofrene er i fornektelse og tror ikke på at det er svindel. De vil at det skal være sant. Det kan være at de har putta inn så mye penger at de føler det er for seint å snu, sier Grav.

Når ofrene utrykker bekymring ovenfor svindlerne, hender det at de får beskjed om å ikke ta kontakt med banken eller politiet, men heller investere enda mer.

– Det er litt dobbeltsvindel. De får folk til å betale enda mer for å få penger tilbake.

ADVARER: Gry Nergård i Finans Norge advarer mot å la andre fjernstyre PCen din. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge forteller at hun også har hørt om slike saker.

Hun mener det er viktig å politianmelde saken dersom man tror man har blitt lurt.

– Ta umiddelbart kontakt med banken din og be dem forsøke å stoppe overføringen av penger. Ikke responder på nye henvendelser fra svindlerne, oppfordrer Nergård.

Hun minner også om at man som hovedregel ikke skal la noen fjernstyre PC-en din.

– Unntaket er når du på jobben har brukerstøtte som du selv tar kontakt med, mener Nergård.