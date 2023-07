Tydelig beskjed: – Gjør jobben og sjekk det

Vi «drukner» i dårlige økonomi-nyheter, men særlig ett grep kan spare deg for flere tusen kroner årlig, ifølge forbrukerøkonom.

Året så langt har for mange vært preget av bekymring for den svake kronen og høye matvarepriser.

I tillegg til dette har Norges Bank jevnlig økt styringsrenten. I juni landet den på 3,75 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng fra måneden før.

– Undersøkelser vi har gjort viser at folk flest er bekymret for priser på mat, men for de med boliglån er det økte rentekostnader som vil svi mest, opplyser forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, til TV 2.

MATVARER: Mange bekymrer seg over prisstigningene på mat. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun har derfor en klar oppfordring til de med et slikt lån.

– Om du har boliglån og innser at du kan få lavere rente et annet sted, kan det være mange tusenlapper spart i året, sier Olsen.

>

Konkret spare-grep

Hun anbefaler derfor å gå inn på Finansportalen.no og sjekke hvilken rente du potensielt kan få.

Finansporten er en tjeneste levert av Forbrukerrådet.

I tillegg oppfordrer Olsen til å bruke tid på å høre med venner og bekjente om hvilken bank de bruker, og hva de betaler i rente.

– Har de lavere rente enn deg, ville jeg undersøkt om jeg kunne fått samme rente som dem. Men husk at det kan være flere årsaker til at de får en lavere rente enn deg, for eksempel om de er medlem i LO eller Akademikerne.

ØKONOMI: Forbrukerøkonom, Thea Olsen, oppfordrer til å sjekke om du har best mulig avtale for boligrenten. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Olsen tror mange er trofaste til banken sin. Det synes hun ikke alle nødvendigvis bør være. Hun oppfordrer til å forhandle med banken om renten.

Ifølge Huseierene var det i fjor bare syv prosent som byttet bank.

– Hvis ikke banken kan matche renten du kan få i en annen bank, burde du vurdere å bytte. Det kan være mange penger spart på å ta en telefonsamtale. Gjør jobben og sjekk det.



Spår prisstigning

Også sjefsøkonom i DNB markets, Kjersti Haugland, sier det vil bli dyrere til høsten.

– Det forventes at Norges Bank setter opp rentene i august og september, sier Haugland til TV 2.



RENTEHEVINGER: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tror rentehevingene vil føre til nedgang i folk sitt forbruk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun sier det er vanskelig å anslå hvordan prisene eksakt vil utvikle seg.

– Selv om nivået på strømprisene holder seg høyt, vil prisveksten på strøm avta en god del. sier Haugland.

Hun fortsetter:

– Samtidig er det grunn til å vente at mange andre varer og tjenester vil fortsette å stige i et langt høyere tempo enn to prosent, som er inflasjonsmålet til Norges Bank.



– Vi liker å unne oss

Thea Olsen forteller at nordmenn flest setter pris på litt ekstra i ferier. Nå som fellesferien er her, mener hun det er ekstra viktig å være sparsommelig.

– Du bør tenke langsiktig, og spare der du kan. Ta grep om økonomien og få oversikt.



Olsen råder derfor til forsiktighet rundt pengebruken, og spesielt blant de med boliglån.