– Twitter kan være ødelagt før ferien er over

Etter å ha vært operativ i under 48 timer, tror teknologiekspert at den nye Meta-appen Threads kan bety slutten for konkurrenten Twitter.

Mark Zuckerburgs Meta lanserte onsdag appen Threads som har blitt mye omtalt som en utfordrer til Elon Musks Twitter.

– Jeg tror potensielt at Twitter kan være fullstendig ødelagt før sommerferien er over.

Det sier teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen. Han peker på grunner som at Twitter-brukere en stund har ønsket seg et alternativ til mikrobloggplattformen etter at Musk kjøpte og tok over selskapet i oktober i fjor.

DØDEN FOR TWITTER: Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen tror eventyret går mot slutten for Twitter etter nylanseringen til Meta. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Annonsørene ønsker ikke å bruke penger på Twitter, i tillegg til at de brukerne som er igjen ikke er interessert i å betale for Twitter. Vi har nok ikke sett noe annet som i like stor grad kan være «dødaren» for plattformen, sier Nygård-Hansen.

Personvernproblemer

Appen ble lansert i USA og Storbritannia natt til torsdag, men er foreløpig ikke å få tak i på norsk App Store eller Googles Play Store.

Heller ikke i andre EU-land er appen lansert. Grunnen til dette er ifølge The Guardian at det er usikkerheter rundt appens innhenting av persondata.

Zuckerbergs Meta kan dermed ikke lansere appen før EU-kommisjonen mener Threads' persondatainnhenting er i tråd med EUs persondataregelverk.

– Det er ingen andre selskaper som har like mye svin på skogen når det gjelder misbruk av persondata som det Meta, mener Nygård-Hansen.



– Hvorfor Threads skal ha tilgang til min helsedata kan man jo lure på.



Han sier det er mye persondata Threads ønsker tilgang til som de i dag ikke har lov til ifølge EUs lovverk. Nygård-Hansen er samtidig ikke i tvil om at dette er noe Zuckerberg vil ha et ønske om å kunne løse på kort tid.

IKKE I NORGE: Threads er ennå ikke lansert i Norge eller andre EU-land grunnet usikkerhet rundt personverndata. Foto: AP / Richard Drew

Integrert med Instagram

Selv har Nygård-Hansen lastet ned appen gjennom en amerikansk App Store-konto.

– Kort fortalt så kan man si at det er en slags Twitter-opplevelse fra 2010 omtrent, sier han.



En forskjell fra Twitter er ifølge Nygård-Hansen at feeden på Threads ikke består av de samme elementer vi fra før av er kjent med fra mikrobloggplattformen, som blant annet emneknagger.

Appen er tett integrert med Instagram og du bruker din eksisterende Instagram-konto for å logge deg inn på Threads. Da har du også muligheten til å fortsette å følge de samme som du allerede følger på Instagram.

– Den er ekstremt koblet til Instagram og Meta sin arkitektur og struktur i bunn, sier Nygård-Hansen.



Så integrerte er Meta-appene at det ikke er mulig å slette en Threads-konto når den først er aktivert, uten å også slette Instagram-kontoen den tilhører.

Vil saksøke

Twitter truer med å saksøke Meta, moderselskapet til Facebook, for å ha lansert Twitter-konkurrenten Threads. Det melder nyhetsbyrået Reuters torsdag kveld.

Kort tid etter kommer beskjeden om at Twitters advokater nå har sendt Meta et brev der de krever at Threads opphører som tjeneste, ifølge to kilder til ABC News.

Ifølge kanalen anklager Twitter konkurrenten for å misbruke Twitters forretningshemmeligheter og at Meta har ansatt tidligere Twitter-ansatte som sitter på informasjon om selskapet.

TRØBBEL: Twitter og Elon Musk har truet med søksmål mot Meta etter lanseringen av Threads. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Twitter har siden Elon Musk kjøpte selskapet i fjor, sparket 75 prosent av arbeidsstokken på rundt 7500 personer.

– Konkurranse er greit, juks er ikke, skriver Musk på Twitter i forbindelse med brevet.

– Fullstendig gal mann

Nygård-Hansen mener Zuckerburg har vært smart og veldig god med timingen når det kommer til lanseringen av den nye appen.

– Hvis de hadde prøvd seg for et par år siden, hadde vi fnyst av det og tenkt at ikke pokker om denne karen skal få mer makt enn det han allerede har, sier Nygård-Hansen.



Han mener Twitter-oppkjøpet og endringene Musk har gjort på plattformen i ettertid er avgjørende for hva som nå kommer til å skje med Twitter.

– Nå har du en fullstendig gal mann som har mista grepet i andre enden og har gjort sitt ytterste for å ødelegge Twitter, sier Nygård-Hansen.

– Kan dette være døden for Twitter?

– Ja, jeg tror dette kan være det.