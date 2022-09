Tvungen lønsnemnd i lærarstreiken: – Eit slag i tryne

– Dette er eit skikkelig slag i tryne. Det er utruleg provoserande.

Knut Line er sint, skuffa, og ikkje minst, svært bekymra.

Han jobbar som barneskulelærar på Nordnes Barneskule i Bergen, og er ein av over 8000 lærarar som den siste tida har streika for høgare løn, og det han meiner er eit svært naudsynt statusløft for lærarane.

– Me føler oss forbigått. Nedgangen i søkartal til lærarutdanningane og mangelen på faglærte lærarar burde vere eit signal om å ta problema på alvor. No ser det ikkje ut til at framtida til skulen blir vurdert som viktig nok, seier Line.

STREIKER: Lærararne ved Nordnes skule i Bergen har streika for høgare løn. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Tvungen lønsnemnd

Tidenes lengste lærarstreik varte i 111 dagar. Over 8000 lærarar har streika, og over 100.000 barn og unge har vore råka.

Foreldre, elevar, rektorar og fagfolk har ropt varsko for kva ein langvarig streik no vil bety for barn og unge, både når det gjeld psykisk helse og utdanning.

Tysdag fekk regjeringa nok og kalla inn partane til møte. Streiken blei avslutta ved tvungen lønsnemnd.

TVUNGEN LØNSNEMND: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen møtte pressen saman med representantar for partane i lærarstreiken, etter at regjeringa valde å stoppe streiken med tvungen lønsnemnd. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Det er svært uheldig at ansvaret for konflikten er skyvd over på regjeringen. Det er partane sitt ansvar om å kome fram til ei løysing, sa arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på ein pressekonferanse tysdag kveld.

– Eg er spesielt uroa for elevane si opplæring, utsette barn og unge, og deira psykiske helse. Etter ei samla vurdering har eg difor foreslått tvungen lønsnemd.

SKUFFA: Steffen Handal i Utdanningsforbundet seier han er svært skuffa over utfallet av lærarstreiken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det var ein dyster Steffen Handal som møtte pressen etter avgjerda, på vegne av Utdanningsforbundet.

– Det er ein mørk dag. KS har vunne fram og skulen tapte. Det er sterkt beklageleg at regjeringa har vald å gripe inn med tvungen lønsnemd, sa Handal like etter pressekonferansen.

Forhandlingsleiar Tor Arne Gangsø i arbeidsgjevarorganisasjonen KS, seier han er glad for at streiken er over, men at det er synd at det måtte gå til tvungen lønsnemnd.

SJÅ FRAMOVER: Tor Arne Gangsø seier partane må sjå framover og jobbe saman for å utvikle skulen slik at han blir best mogleg. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han meiner det er viktig å jobbe saman for å møte utvikle skulen vidare.

– Me er alle saman opptatt av ein god skule, så her må me løfte blikket og sjå framover, seier Gangsø.

Revurderer framtida som lærar

Dei siste åra har søkartala til lærarutdanningane gått kraftig ned. Samstundes viser tal frå SSB at ein av fem som jobbar i skulen, ikkje har lærarutdanning.

Knut Line fryktar tilstanden i norsk skule no berre vil gå frå vondt til verre.

Han fortel at han elskar jobben sin, og seier han valde ikkje yrket for løna si skuld.

STOLT LÆRAR: Knut Line seier han ikkje har pleidd å vere opptatt av løn, men har valt yrket av andre grunnar. No har også han fått nok. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Likevel er han no blant dei som allereie ser seg om etter andre jobbar.

– Eg må no vurdere dere mi eiga stilling og framtida mi i yrket.

Han har allereie byrja å forhøyre seg om arbeidsmoglegheiter utanfor den offentlege skulen.

– Eg er veldig, veldig skuffa. Streik er den einaste reiskapen me har til å sei frå om at nok er nok. No har me ingen moglegheiter igjen. Dette viser at streikeretten ikkje er det han skal vere, seier Line.

STREIK: Lærarstreiken varte i 111 dagar, og er med det den lengste lærarstreiken som har vore. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han fryktar det er mange som tenker som han, og at det no vil bli ein enno større lærarflukt.

– Eg trur det vil få store konsekvensar for framtida. Eg trur me vil sjå at mange som no jobbar som lærar eller utdannar seg til å bli lærar, vil ende opp i andre yrke, seier Line.