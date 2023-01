Tvillingsøstre døde – mann siktet for uaktsomt drap

ÅSTED: Politiet på åstedet etter at to tenåringsjenter ble funnet omkommet i Spydeberg søndag. Foto: Freddie Larsen

Søndag morgen ble to tenåringsjenter funnet døde på en privat adresse i Spydeberg. En tredje jente ble fraktet til sykehus.

Søndag kveld frigir politiet navnet på jentene som døde, etter ønske fra pårørende.

De omkomne er tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen fra Indre Østfold, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Begge var 16 år gamle.

SAMLINGSPUNKT: Spydeberg kirke ble holdt åpen søndag kveld slik alle berørte i lokalsamfunnet kunne ha et sted å samles. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Endret siktelsen

En mann i 20-årene ble pågrepet på adressen søndag, og siktet for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.

Søndag kveld besluttet politiet å endre den foreløpige siktelsen til uaktsomt drap. Dette skjer på bakgrunn av beslag og opplysninger om hendelsesforløpet så langt.

– Etterforskningen gjennom dagen, blant annet tekniske undersøkelser og avhør, har gjort at vi har dannet oss et bilde av hva som har skjedd. Summen av disse opplysningene gjør at vi mener det foreligger skjellig grunn til å mistenke mannen for uaktsomt drap, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østby til TV 2.

KREVENDE: Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye beskriver saken som tragisk og krevende. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Forsvareren til siktede opplyser at mannen fortsatt nekter straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffeskyld og er svært preget. Jeg kan av naturlige årsaker ikke si noe om hva han har forklart i avhør, sier Knut Ditlev-Simonsen til TV 2.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Follo og Nedre Østfold tingrett mandag.

Har dannet seg et bilde

Tidligere søndag sa politiet at jentene kan ha dødd av en mulig overdose. Politiinspektøren mener det for tidlig å si noe om sikker dødsårsak søndag kveld.

Hendelsen fant sted på siktedes bopel, men det skal ikke ha vært en tidligere relasjon mellom søstrene og den siktede.

– Hvorfor befant jentene seg i boligen?

– Vi har gjennom dagen i dag dannet oss et visst bilde av hva de gjorde der, men det er litt tidlig å kommentere konkret, sier Reinholdt-Østby.

ETTERFORSKNING: Krimteknikere og politi jobbet med undersøkelser gjennom søndagen. Foto: Freddie Larsen

Bufetat har bekreftet til TV 2 at jentene hadde tiltak i barnevernet.

– Hvordan vurderer dere barnevernets rolle i dette?

– Når det gjelder jentes forhold til barnevernet må vi komme tilbake til det, og hva det eventuelt har å si for vår sak. Det er naturlig å kartlegge jentenes omgangskrets og andre personer som er i posisjon til å kaste lys over livsførselen og livssituasjonen deres, sier politiinspektøren.

VIKTIG AVHØR: Lars Reinholdt-Østbye forteller at særlig avhøret av jenta på sykehus har bidratt til at politiet har dannet seg et bilde av hva som har skjedd. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Jenta på sykehus er avhørt

Det var også en tredje tenåringsjente i boligen, som ble kjørt til sykehus for behandling etter inntak av narkotisk stoff.

Politiet vil heller ikke kommentere relasjonen den tredje jenta har til avdøde og siktede.

– Helsetilstanden hennes er ukjent, men hun har blitt avhørt i dag og er i stand til det. Hun er et sentralt vitne i saken, sier politiinspektøren.

Jenta har ikke status som fornærmet, men som vitne.

Politiet har dannet seg et visst bilde av hva som har skjedd:

To pågrepet

I tillegg til mannen i 20-årene som er siktet for uaktsomt drap, er ytterligere en ung mann pågrepet, mistenkt for å ha solgt jentene narkotika.

– Etterforskningen i dag førte til at vi siktet en ung mann i Oslo for salg av narkotika til jentene, sier Reinholdt-Østby.

Han ble pågrepet i Oslo med bistand fra Oslo politidistrikt søndag kveld. Han vil avhøres i løpet av kvelden eller mandag morgen.

– Vi jobber med å indentifisere hvilken type narkotika det dreier seg om og kvantum, sier Reinholdt-Østby.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som fredag eller lørdag har vært i kontakt med eller sett jentene på strekningen Oslo - Ski - Askim.

– Vi tror de har vært i bevegelse gjennom helgen, så vi ønsker å kartlegge når og med hvem, sier han.