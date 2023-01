Tvillinger (16) funnet døde: Siktede er utviklingshemmet

SPYDEBERG (TV 2): Mannen (26) som er siktet for uaktsomt drap etter at Mina (16) og Mille (16) ble funnet døde i Spydeberg, har flere dommer på seg.

Mandag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Allerede da han var 20 år gammel, ble 26-åringen dømt for å ha slått en annen mann med et støvsugerrør.

Samtidig ble han dømt for knivtrusler mot begge sine foreldre. Under avhør i saken truet han også en tredje person, ifølge en dom fra Borgarting lagmannsrett.

Psykisk utviklingshemmet

Av dommen fremgår det at mannen i desember 2016 ble undersøkt av sakkyndige. De vurderte ham til å være lettere psykisk utviklingshemmet.

«Han har ikke normal evne til å se alle konsekvensene av sine handlinger og til å vurdere alle motforestillinger», skriver retten.

– Min oppfatning er at de vurderingene står seg i dag, og de er i høyeste grad relevante også i denne saken, sier mannens forsvarer, advokat Knut Ditlev-Simonsen, til TV 2.

Dømt for frihetsberøvelse

I samme sak ble han dømt for oppbevaring av betydelige mengder Rivotril-tabletter og flere tyverier.

Mannen ble også dømt for en hendelse i september 2015, der han og en annen ung mann truet en tredje person med seg rundt i Ås kommune.

FORSEGLET: Politiet har sperret av boligen som den siktede 26-årignen er registrert på. Det var her de to jentene ble funnet døde, og boligen er eid av kommunen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

De frihetsberøvet ham i 30-45 minutter og fikk ham til å ta ut 12.500 kroner til dem.

For disse forholdene, og flere andre straffbare forhold, ble mannen dømt til seks måneder i fengsel.

Da fikk han en betydelig strafferabatt fordi sakkyndige vurderte ham til å være lettere psykisk utviklingshemmet.

Fikk ny dom

For to og et halvt år siden, i august 2020, var han igjen voldelig.

Sammen med en kamerat møtte de en mann utenfor en adresse som rusmisbrukere ofte oppsøker. Den fornærmede mannen var der for å markere den årlige overdosedagen, har han forklart.

Siktede og kameraten holdt ham fast i et nakkegrep. Deretter slo de ham gjentatte ganger i ansiktet.

GJORDE BESLAG: Politiet jobbet i mange timer på adressen der tvillingjentene ble funnet døde. Foto: Freddie Larsen

I retten forklarte 26-åringen at han var ruset under hendelsen, og at fornærmede skyldte ham 2000 kroner for noe Rivotril han hadde solgt ham fem år tidligere. Fornærmede forklarte imidlertid at han aldri har kjøpt noe av siktede.

Flere timer senere, et annet sted i Oslo, spyttet 26-åringen den samme mannen i ansiktet.

Den nå 26 år gamle mannen ble dømt til samfunnsstraff etter voldshendelsen.

Nekter straffskyld

Mandag sitter 26-åringen i Follo og Nordre Østfold tingrett.

Påtalemyndigheten har fått medhold i sin begjæring om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud.

FENGSLINGSMØTE: Advokat Knut Ditlev-Simonsen representerer den siktede 26-åringen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mannen nekter straffskyld og ba i retten om å bli løslatt.

Siktede var kledd i mørkeblå klær og var tydelig preget av situasjonen. Etter at han ankom sal 2 i Follo og Nordre Østfold tingrett, begravde han ansiktet i hendene sine og gråt åpenlyst.

Rettsmøtet gikk for lukkede dører etter ønske fra politiet. Det betyr at pressen ikke fikk være til stede.

Var meldt savnet

De to jentene skulle ha vært på en barnevernsinstitusjon tilhørende Fossumkollektivet i helgen.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra daglig leder i Fossumkollektivet, Mona Spakmo, men hun har ikke besvart våre henvendelser.



Ifølge politiet var de meldt savnet i omtrent et døgn før de ble funnet døde på en privatadresse noen kilometer fra institusjonen.

Til TV 2 skriver Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst, at hendelsesforløpet vil bli gransket.

«Slike granskninger vil avdekke om og hvor det kan ha foreligget svikt», skriver hun.