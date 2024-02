Tviler på gode rente-nyheter

TREKKER UT: Kjetil Olsen i Nordea har ikke et rentekutt i kikkerten. Det kan ta tid, sier han. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Når sentralbanksjefen i kveld går på talerstolen, tviler sjeføkonomene på signaler om rentekutt. En av dem har et konkret ønske.

Litt over to måneder har gått siden Norges Bank hevet renta til 4,5 prosent. Mange mente at nå var rentetoppen nådd.

Det store spørsmålet er når renta skal settes ned igjen?

Når Ida Wolden Bache går opp på talerstolen klokken 18. torsdag kveld, for å holde sin årstale, blir det lite snakk om rentekutt.

Det tror sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

– Det er for mye å håpe på, sier han til TV 2.

Da Norges Bank hevet renta i desember sa sentralbanksjefen at renten trolig ville ligge på dette nivået «en god stund framover».

SJEF: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har satt opp renta flere ganger i året som har vært. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Sentralbanken signaliserte da at renten kan bli liggende på 4,5 frem til høsten.

– Det kan nok hende det tar litt tid før vi får det første kuttet. Jeg tror det vil skinne litt gjennom i talen hennes, sier Olsen.

Slik det ser ut nå ligger det ikke an til mange og raske rentekutt i nærmeste framtid, tror han.

– Kampen er ikke helt ferdig. Vi er på et nivå som er tilstrekkelig, men det betyr ikke at renten skal ned, sier han.

Kaldt vann i årene

Også Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, tror sentralbanksjefen vil bruke talen til å gjenta at de vil holde på rentenivået en god stund fremover.

– Det heller litt kaldt vann i årene til de som tenker at renta kan komme kjapt ned.

Han har imidlertid et lite ønske over hva han håper hun vil snakke om.

Nemlig kronekursen.

– Det er en viktig grunn til at Norges Bank har en større utfordring med inflasjonen enn andre land. Det vil være interessant å følge hvor lite, eller mye, hun snakker om det.

KRONEØNSKE: Kyrre Knudsen håper at Ida Wolden Bache vil snakke om kronekursen i talen sin. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han håper på en diskusjon knyttet til utfordringene med at kronekursen beveger seg så mye som den gjør.

– Hvis ikke kronekursen hadde svekket seg i fjor høst, hadde ikke Norges Bank satt opp renta.

I likhet med Olsen venter han ikke at Norges Bank senker renta før utpå høsten.

Kutt før fellesferien

Men det finnes fortsatt dem som har troen på at et rentekutt kan skje før sommeren.

– Vi tror Norges Bank setter ned renta første gang i juni, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

Han begrunner det slik:

– Vi tror det blir kutt hos sentralbanker i både Europa og Sverige, som er viktig for oss.

SOMMERKUTT: Jullum har tro på at renten vil settes i juni. Foto: Danske Bank

Også Olsen har et øye på sentralbanker utenfor Norges grenser.

– Hvis andre sentralbanker kutter renten allerede i vår, kan det ligge til rette for at Norges Bank begynner litt før.

Tre faktorer

Alle tre sjeføkonomene peker på spesielt tre ting de tror kan bli avgjørende for hva Norges Bank bestemmer seg for.