Tviler på bevisene mot Vassbakk (52): – En livsfarlig øvelse

I to uker har Birgitte Tengs' foreldre fulgt rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept datteren deres. Bevisførselen til nå har ikke overbevist dem om at politiet har tatt rett mann.

Det sier Karin og Torger Tengs' bistandsadvokat, John Christian Elden, etter at den andre uken i den historiske rettssaken er ferdig.

Bistandsadvokaten sier at foreldrene har merket seg at mye av bevisførselen til nå har handlet om Bigitte Tengs' fetter, og ikke om tiltalte Johny Vassbakk.

IKKE SOLGT: Elden opplyser om at foreldrene ikke har latt seg overbevise av bevisførselen de to første ukene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Elden hadde foreldrene håpet at det skulle komme «noen beviser mot den nye personen som nå er tiltalt, og at det hadde vært et fokus for saken».

– De er i tvil om hvilket bevisbilde som foreligger mot ham, og de er opptatt av å ikke forhåndsdømme noen, sier han.

Analysert på kontinentet

Helt siden pågripelsen av Vassbakk tilbake i september i fjor, har det vært tydelig at kronbeviset i saken har vært et DNA-bevis som knytter ham til åstedet.

Det er ikke snakk om noen fullverdig DNA-profil, men om en kjønnsmarkør som med stor sannsynlighet tilhører 52-åringen.

Eksperter i Danmark og Nederland har avdekket en mutasjon som gjør at det er forsvinnende liten sannsynlighet for at kjønnsmarkøren tilhører noen andre enn Vassbakk.

Funnet er gjort på Tengs' strømpebukse og påtalemyndigheten mener det ble avsatt av tiltalte under drapshandlingen.

– En livsfarlig øvelse

Dette bestrides imidlertid av forsvaret, noe Elden har forståelse for.

– Foreldrene har hørt om et DNA-bevis og spørsmålet er om det står seg eller ikke. Men bevisene utover dette synes fullstendig å mangle i denne saken, og da blir det sånn at alt står og faller på hvordan retten tolker et DNA-bevis, sier han og legger til:

– Det er en livsfarlig øvelse.

– Hvorfor det?

– Man vet ikke noe om hvor DNA-et er avsatt, når det er avsatt og hvordan det er kommet dit, sier Elden.

– Knapt i gang

Utover DNA-beviset mener påtalemyndigheten at Vassbakks omfattende straffehistorikk med vold mot kvinner er relevant for skyldspørsmålet.

De er også opptatt av at han ikke har alibi for drapsnatten.

Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, minner Elden om at det gjenstår seks uker av hovedforhandlingen.

AKTOR: Det er Rogaland statsadvokatembeter som fører saken for retten. I spissen står statsadvokat Thale Thomseth Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi har vært tydelige på hele tiden at vårt hovedbevis er DNA-beviset. Den bevisførselen er vi knapt i gang med, sier hun til TV 2.

I uke 48, altså om to uker, er det satt av mye tid til gjennomgang av DNA-beviset. Flere sakkyndige skal forklare seg for retten.

– Så det kommer mer her?

– Ja, vi skal bruke masse tid på DNA, sier Thomseth.