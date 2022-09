Tveita-siktet godtok ikke varetekt

Den ene av de to siktede som fredag ble framstilt for varetekt etter knivstikkingen på Tveita, tok betenkningstid på å bli varetektsfengslet i to uker.

Oslo tingrett fengslet fredag ettermiddag ytterligere to unge menn på 18 og 20 år etter knivstikkingen på Tveita tirsdag. Dermed er tre personer pågrepet etter slagsmålet som politiet etterforsker som et drapsforsøk. Offeret kom raskt til sykehus etter skadene i underkroppen og er utenfor livsfare.

I likhet med den første som ble varetektsfengslet onsdag, ble de to pågrepne fengslet i to uker med brev- og besøksforbud i hele perioden.

Den ene av de to som ble fengslet fredag ettermiddag, blir i kjennelsen beskrevet som utagerende og svært konfronterende, og mannens forsvarer ba om at 20-åringen måtte få psykiatrisk hjelp.

– Aktor har opplyst at det skal foretas en prejudisiell vurdering av ham, og retten legger til grunn at han får den nødvendige helsehjelp i fengsel, skriver Oslo tingrett i kjennelsen.

18-åringen som ble pågrepet, godtok ikke rettens kjennelse om varetekt og restriksjoner i to uker, og tok betenkningstid på spørsmålet om han ville anke kjennelsen.

– Det er i denne vurderingen lagt vekt på at han er svært ung. Retten mener likevel at det er tvingende nødvendig at han varetektsfengsles nå, skriver dommer Åsne Julsrud og viser til at det er mange som er innblandet i saken.

– Retten finner at det av hensyn til etterforskningen er viktig at siktede ikke gis anledning til å kommunisere med andre involverte, skriver dommeren videre.

Politiet har tidligere uttalt at de ikke tror møtet mellom de involverte i saken var tilfeldig.

