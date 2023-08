TV-deltakelse endte med sykmelding for «Vennejakten»-Line

– Det å gå fra en hverdag som plutselig ble helt annerledes, for så å være tilbake til akkurat sånn som den var før, som om ingenting har skjedd – det har vært fryktelig tungt og vanskelig, sier Line Rosasco Olsen (22) til TV 2.

Hun var i vinter 2023 aktuell som deltaker i NRK-serien «Vennejakten» der det handlet om å dele sine utfordringer med ensomhet.

Etter TV-debuten fortalte 22-åringen, under et intervju hos God morgen Norge, om en voldsom respons – nå beskriver hun at tilbakevendingen til hverdagen har vært tung.

Følsom berg-og-dal-bane



Deltakelsen i NRK-programmet begrunnes i et ønske om å skape rom for handling og endring, som skulle være til betydning for noen andre.

– Jeg ønsket så inderlig å bidra til at det skulle bli mindre skummelt å gå ut av sin egen komfortsone, tørre å tenke annerledes og til å tørre og være ærlig i møte med seg selv og andre.

Nå sier Olsen at de siste månedene har vært preget av følelser i stor kontrast til hverandre – fra å føle seg overveldet av fine tilbakemeldinger fulle av tillit, omsorg, samhold og kjærlighet, til å føle på fortvilelse, hjelpeløshet og sorg.

– Da oppmerksomheten rundt serien begynte å avta, ble hverdagen ble mer og mer tilbake til normalen, og livet ble det samme som det var før eventyret startet.

FØLELSER I BERG-OG-DAL-BANE: Line Rosasco Olsen forteller at de siste månedene har vært preget av følelser i stor kontrast til hverandre. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

– Jeg tenkte at dette var slutten på reisen, for alltid. Ingen flere sjanser til å bli sett eller hørt, ingen sjanser til å kunne få lov til å bidra med noe mer.

Men det skulle ikke ta lang tid før alt snudde brått igjen.



– Plutselig fikk jeg en telefon om at jeg var nominert til årets Gullrute, da ble hverdagen fylt med håp og glede igjen.

En glede hun beskriver som kortvarig.

«Som om ingenting har skjedd»

– Jeg ble rørt helt ned til hjerteroten og klarte ikke å forstå det helt, at noen hadde bestemt seg for at lille meg skulle få oppleve å bli nominert til noe slikt.



Hun understreker opplevelsen av å ha oppnådd ønske sitt og fikk et nytt håp til tiden fremover.

– Det føltes ut som om det enten skulle bli det aller siste stoppet på denne reisen eller en begynnelse på noe nytt.

22-åringen sier at lysten til å vinne var sterk da hun så på dette som sin siste sjanse til å sette lys på «noe viktig» – og selv om hun var innstilt på å ikke vinne, ble nederlaget stort.

USYNLIG: I kjølvannet av Gullruten følte 22-åringen seg usynlig. Foto: Privat / Line Rosasco Olsen

– Det var uansett som om noen tok fra meg noe, noe jeg aldri kommer til å få tilbake. Jeg holdt meg så sårt fast i det som var mitt siste håp og den siste gleden.

I kjølvannet av prisutdelingen beskriver Olsen at hun kjente på en følelse av å være usynlig.

– Det var helt unaturlig å komme hjem igjen, at livet skulle gå videre som om ingenting hadde skjedd og at ingenting hadde betydning.

Ensom og rådvill

– Jeg føler meg like ensom og rådvill nå som jeg gjorde før alt sammen.

I dag kan 22-åringen fortelle åpent om en vanskelig tilværelse og avslører at TV-deltakelsen resulterte i en sykemelding.

– Da jeg kom hjem, måtte jeg ta ut noen prosent i en sykemelding sånn at jeg skulle orke å komme meg gjennom dagene og finne ut av hvordan jeg skulle gjøre nettopp det.

SYKEMELDING: Line Rosasco Olsen opplevde tiden etter TV-deltakelsen som vanskelig. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Hun understreker at det er viktig for henne å finne ut av hvordan hverdagen kan styres i en annet retning – noe hun ikke er alene i å fundere på.

SSBs levekårsundersøkelse for studenter (2023) viser til at 60 prosent av de yngste studentene plages av ensomhet.

– Psykisk helse er like viktig som fysisk helse

«Til alle dere som kjenner på ensomhet», sier Olsen som mener at dette er noe alle mennesker kan oppleve på ulikt vis og omtaler tilstanden som et av våre største helseproblemer.

– Vi må være klar over at ensomhet kan føre til alvorlige helseplager, vi må ta dette på alvor og ikke skyve følelsen under et teppe. Hun fortsetter:

– Psykisk helse er like viktig som fysisk helse, det henger sammen, de går hånd i hånd.

Selv innrømmer Olsen at hun ikke alltid vet helt selv hva hun burde gjøre når ensomheten tar overhånd, men viser til noen gode råd:



– Det viktigste man burde gjøre er å anerkjenne at man føler det sånn og at det er ekte for deg. Tillat deg selv å føle på ensomheten, uavhengig av hvor ubehagelig kan være. Livet består like mye av ubehagelige og vonde følelser som de gode, det er sånn det er å være et menneske.

– Tenk over hva du trenger for å redusere følelsen av ensomhet. Det kan være skummelt og vanskelig, men kanskje du må vurdere om du har vennskap du burde kvitte deg med. Det er viktig å vite hva man trenger i en relasjon for at den skal være næringsrik for deg.



Olsen trekker frem det hun selv opplever som vanskeligst, nemlig hvor man kan treffe potensielle nye relasjoner.

– Jeg har møtt folk over nett, men erfart at dette kan bli overfladisk og vanskelig med videre kontakt. Men noe som vil gjøre det litt mindre skummelt å møte andre er å være klar over hverandres tanker og følelser, man må tørre å være åpen og ærlig.

Håper på en bedre fremtid

Refleksjonene hun sitter igjen med etter TV-opptreden er mange.

– Jeg har fått et helt nytt syn på- og nye tanker rundt TV- og mediebransjen. Serien ga meg mye fint, og om det ikke hadde vært for den fantastiske produksjonen, hadde jeg ikke klart å dele så mye av meg selv. Jeg føler også at de som kjenner meg fra før av har fått et annet inntrykk og kan se meg med en bedre forståelse enn hva de hadde før.

Videre beskrives et håp om en bedre fremtid.

– Det jeg håper for min egen fremtid er å våkne opp med en takknemlighet til livet. Jeg ønsker meg en hverdag fylt med ting og gode relasjoner som gjør at alt føles mindre meningsløst ut, sier hun og avslutter til TV 2:

– Denne opplevelsen har gitt med et brennende ønske om å kunne få skape noe, og bidra med noe, til noen. Jeg ønsker å skape rom for endring og et sunt fellesskap. Jeg ønsker at stemmen min skal bli hørt et sted.