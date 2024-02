TV 2s Giske-video vekker oppsikt i Ap

TRONDHEIM: Etter at Trond Giske forlot Stortinget i 2021 fikk han lørdag for første gang ny tillit i partiet som nestleder i Trondheim Arbeiderparti. Giske stemte selv for at han skulle bli nestleder. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

På spektakulært vis ble Trond Giske valgt som nestleder i Trondheim Ap i helgen.

Nå åpenbarer etterdønningene etter dramaet seg.

Særlig en sekvens plukket opp av TV 2s kameraer vekker oppsikt.

Ga bort vervet til Giske

I utgangspunktet var Marit Selfjord fra Byåsen Arbeiderlag innstilt som nestleder i Trondheim Ap. Men Selfjord tok saken i egne hender da hun gikk på talerstolen og foreslo at Giske heller burde få vervet som nestleder.

– Nidaros er gullet vårt, sa hun fra scenen med henvisning til Giskes lokallag Nidaros sosialdemokratiske forum.

Etter avstemmingen, som gikk i favør Giske vekslet de to noen ord.

– Nå ble du overrasket – du hadde ikke ventet at jeg skulle holde en tale for laget ditt?, sier Selfjord.

– Nei, for du holdt jo den talen i går, du, sier Giske.

– Så nå vil jeg ha en skuespillerpris, svarer Selfjord.

Se sekvensen nedenfor:

– Han visste det ikke

I etterkant har klippet som ble vist i 21-nyhetene på TV 2 lørdag, blitt sendt rundt i Ap-miljøet i Trøndelag, etter det TV 2 er kjent med.

Selfjord kommenterte klippet til Adresseavisen søndag. På spørsmål om hva hun mente med «en skuespillerpris», sier hun at hun lurte Giske.

– Han visste ikke at jeg skulle gjøre det. Da jeg gikk opp på talerstolen og sa jeg skulle bytte plass med ham, så var det ingen som visste det. Jeg gikk et par timer og grublet på ideen, og sa det ikke til noen. Det var en skuespillerprestasjon i seg selv, sier Selfjord til Trondheimsavisa.

Selfjord foreller at hun kom opp med ideen selv, og at hun bare ga et signal til Giske

– Jeg dyttet han i siden, eller ga han et signal i salen før jeg gikk opp, kan du si, sier hun til Adresseavisen.

– Han så ned i gulvet da jeg begynte å snakke fra talerstolen. Da skjønte jeg at han ikke hadde noe imot det. Men det er jo også selvfølgelig, da, at han ønsker seg en mer sentral posisjon, sier Selfjord til Adresseavisen.



Og Giske stemte for seg selv, i likhet med lokallaget Nidaros, som hadde rent flertall på årsmøtet.

Selfjord har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag,

Husker ikke hvordan han ble valgt

Det vakte oppsikt blant delegater på årsmøtet at valget var til forveksling lik måten Giske kom inn i styret ved forrige årsmøte.

Da gikk Anita Børstad i Nidaros opp på talerstolen og ga sin varaplass til Giske. Han fikk dermed mulighet til å stille på alle styremøter, uten at det ble sjanse til noen debatt verken da eller nå.

Giske selv sier han ikke husker hvordan han ble valgt sist.

MISTILLIT: Lokallagsleder Gunn Elin Høgli gikk av og Trond Giske ble ny nestleder. Foto: Tom Rune Orset

– Det kan jeg ikke huske. Har det skjedd før?, svarer han Adresseavisen.



TV 2 har vært i kontakt med Trond Giske for å få en kommentar om hvordan han tolket samtalen med Selfjord. Han svarer at saken er godt opplyst i Adresseavisen.

Støre: – Nå må de få slutt på bråket

Mandag gjentar Ap-leder Jonas Gahr Støre den sterke oppfordringen partisekretær Kjersti Stenseng kom med i et intervju med TV 2 lørdag:

– Vi vil si tydelig til Trondheim at nå må de få slutt på bråket, sier Ap-lederen og statsminister Jonas Gahr Støre til NRK mandag.

Stenseng oppfordret under dramaet som utspilte seg på årsmøtet i helgen at Giske har et ansvar for å samle partiet, som leder for det største lokallaget, Nidaros.

INVOLVERT: Partisekretær Kjersti Stenseng har tatt seg en prat med Trond Giske. Foto: Tom Rune Orset

– Jeg har sagt til Trond at han bør bidra positivt til Ap, fortalte Stenseng.



– Jeg tror det får oppmerksomhet om ting som folk ikke er så veldig begeistret for. Så vårt ansvar nå, det er å vise folk at vi diskuterer politikk, hverdagen folk står i, arbeidsdagen de står i, utfordringene de møter, kommenterer Støre til TV 2 mandag.

– Var det et kupp fra Trond Giske?

– Det vil ikke jeg kommentere, jeg var ikke tilstede.

– Jeg syns vår partisekretær sa det bra. Det er ikke det folk der forventer at politikk skal handle om. Det er å finne løsninger på utfordringer, og ikke handle om spill som en kunne få inntrykk av her, sier partiformannen.

– Nå skal det være nominasjonsmøter for å velge stortingsrepresentanter. Er dette et tegn på at Trond Giske kan komme tilbake i norsk politikk?

– Det har ikke jeg noen kommentar til, sier Støre.