TV 2-team ble angrepet under demonstrasjon: – De gikk amok

Det var i forbindelse med EM-kvalifiseringskampen mellom Israel U19 og Norge U19 at det samlet seg over 100 Palestina-demonstranter utenfor Skagerak Arena i Skien.

Politiet har vært på stedet med store ressurser, utstyrt med hjelm og skjold. Bilder fra stedet viser at demonstranter skyter fyrverkeri mot arenaen.

TV 2s reporter Stein Akre forteller at demonstrasjonen begynte rolig, før personer prøvde å ta seg inn i arenaen og avfyrte fyrverkeri.

Han forteller at demonstranter også kastet stein mot politiet, som svarte med pepperspray.

– Det kom flere unge personer, som ikke er en del av arrangørene, som begynte å hisse seg opp. Politiet ba dem om å flytte seg til andre siden av veien, sier Akre.

HISSIG STEMNING: Demonstranter har kastet stein mot politiet og avfyrt fyrverkeri. Politiet er på stedet med store ressurser. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Omringet fotografen

På et tidspunkt eskalerte situasjonen.

– Da de omringet fotografen vår, forsøkte jeg å dytte dem vekk. Da gikk de amok. Det kom flere personer og jeg ble lagt i bakken. Det ble veldig hissig stemning, forteller TV 2-reporteren, som sier han har mye adrenalin i kroppen etter hendelsen.

Se den dramatiske videoen øverst i saken.

DRAMATIKK: TV 2s reporter Stein Akre og Yngve Bugge Drangsholt fikk en dramatisk dag på jobb. Foto: Privat

Akre forteller at demonstrantene også tok lua hans, før han og fotografen kom seg trygt bak politiets sperringer.

TV 2 anmelder hendelsen. Les begrunnelsen til nyhetsredaktør Karianne Solbrække lenger ned i saken.

Saboterte intervju

Reporteren forteller at demonstrasjonen har vært fokusert på pressen, og at demonstranter har forsøkt å sabotere for pressen ved å omringe fotografene og dekke for kamera.

Akre forteller at de ved flere anledninger prøvde å intervjue arrangørene av demonstrasjonen, men at de ikke lyktes da det kom personer som forhindret intervjuet.

AMPERT: Politiet sier de brukte gass i et forsøk på å roe ned situasjonen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Lite interesserte i dialog

Politiets operasjonssentral har ikke besvart TV 2s henvendelser, men de skriver i en oppdatering klokken 17.20 at de brukte gass i et forsøk på å roe ned situasjonen.

– Omtrent 15 minutter ut i kampen møtte det ytterligere personer og grupper på rundt 20 som forsøkte å ta seg inn på arenaen. Politiet forsøkte dialog, men enkeltpersoner kastet stein og fyrverkeri mot politiet og forholdt seg ikke til anvist område, skriver politiet.

I andre omgang av fotballkampen forlot mange av de organiserte demonstrantene området, mens rundt 20 ungdommer fremdeles er på stedet, ifølge politiet.

– De fremstår lite interessert i dialog, har liten interesse for å ytre seg, og søker konfrontasjon med politiet ved å opprettholde stein- og fyrverkerikasting, skriver politiet.

Anmelder hendelsen

Karianne Solbrække er nyhetsredaktør i TV 2. Hun reagerer kraftig på hendelsen.

– TV 2 var i sin fulle rett til å dekke denne demonstrasjonen. Vårt team gjorde en journalistisk jobb på helt normalt vis. Det er uakseptabelt at journalister på jobb blir angrepet på denne måten, sier Solbrække.

Hun legger til:

– Vi kommer til å anmelde denne saken til politiet, sier Solbrække.