TV 2-programleder åpner opp om sin første jul sammen med datteren

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Yvonne Fondenes vokste opp i et hjem med vold og alkoholmisbruk. Nå har hun klare tanker om hvordan hun skal lage en trygg oppvekst for sin egen datter.

Yvonne Fondenes er journalist, programleder og nyhetsanker i TV 2.

I mars i fjor valgte hun å være åpen om sin traumatiske oppvekst i et tilsynelatende pent hjem i Bergen. Med morens tillatelse ble kronikken publisert på TV 2.no

– År hvor jeg våknet til et veltet juletre

Hun var på jobb og satt i studio da hun bestemte seg for å fortelle sin historie. Det var under pandemien.

– Samfunnet ble nedstengt. Skoler og fritidsordninger, steder som var mine fristeder da jeg var liten, stengte. På samme tid var både politi og krisesentre bekymret for den økende volden i hjemmene. Da kjente jeg på at om jeg noen gang skal fortelle min historie, så er det nå. Årsaken er at alt for mange barn opplever det samme som det jeg har vært gjennom.

YVONNE SOM BARN: Yvonne Fondenes opplevde at julaften kunne være ødelagt på grunn av for mye alkohol i hjemmet. Foto: Privat

– Yvonne, hvordan kunne julen være hjemme hos deg da du var liten?

– Jeg har noen fine juleminner. Samtidig er det ofte de vonde juleminnene som fester seg i barnesinnet. Det var år hvor jeg våknet til veltet juletre, pakkene var kastet veggimellom og gjerne åpnet. Mamma og pappa var ikke stått opp ennå, og jeg hadde den vonde klumpen i magen og tenkte hvordan blir denne julen.

Yvonnes samboer derimot, Thomas Halvorsen, vokste opp i et hjem, uten vold og alkoholmisbruk.

– Thomas, hva tenkte du da kjæresten din fortalte om sin oppvekst?

– Jeg visste ikke så mye før Yvonne valgte å gå ut med sin historie. Jeg ble såklart sjokkert og det gjorde et sterkt inntrykk på meg da hun fortalte om sin barndom. Samtidig er jeg imponert over at hun har mot og tør å stå frem å fortelle om oppveksten. Jeg vet også hvor mye det har kostet henne.

En av fire barn gruer seg til jul

Det er flere barn som opplever det samme som Yvonne. De kjenner på klumpen i magen, og kvier seg til juletiden.

AV-OG-TIL: Det er en organisasjon som arbeider for at folk skal vise alkovett. Generalsekretær, Ragnhild Kaski, forteller de får mange historier fra barn som gruer seg til jul. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

Organisasjonen Av-og-til arbeider for at folk skal vise alkovett og måtehold.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det rundt 90 000 barn som vokser opp med foreldre som drikker for mye.

Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til, forteller at det i tillegg er de barna som opplever at mamma, pappa eller en annen viktig voksenperson drikker for mye innimellom.

Ipsos har utført en spørreundersøkelse for Av-og-til og ifølge den gruer mange barn seg til jul fordi mange voksne drikker oftere og mer.

– Undersøkelsen viser at en av fire barn gruer seg til jul fordi foreldrene drikker mer enn ellers. Da kan en stille seg spørsmålet om det virkelig er barnas høytid når alkoholen står i fokus for de voksne.

Tydelig standpunkt

For ett år siden var Yvonne i God morgen Norge og fortalte den gledelige nyheten om at hun og samboeren Thomas skulle bli foreldre for første gang. Den gangen var hun bestemt på at hennes datter skulle få en helt annen oppvekst enn det hun selv hadde hatt – det gjaldt også julen.

– Du gikk kraftig ut i fjor og sa at du ikke skulle drikke en dråpe alkohol når barnet ditt er til stede. Står du fremdeles ved det?

– Ja, jeg gjør det. For meg hører ikke alkohol og barn sammen. Det handler om at jeg ikke vil at datteren min skal oppleve den endringen som skjer med meg som voksen når jeg drikker, sier hun og fortsetter:

– Erfaringsmessig merker barnet den endringen lenge før den voksne. Julen er barnas høytid, og den kan vi feire på barnas premisser. Dessuten finnes det mye god julebrus og andre alkoholfrie alternativer.

– Thomas, du kommer fra et trygt hjem og har ikke opplevd problemer rundt alkohol slik Yvonne har. Hvordan blir det for deg å ha en hvit jul?

– Jeg kommer fra et hjem der det ikke var mye fyll, samt jeg drikker lite til vanlig. Dessuten forbinder jeg ikke julen med at vi skal drikke mye alkohol. Derfor er dette helt uproblematisk.

– Noen voksne vil mene at barna må kunne se voksne kose seg med alkohol fordi samfunnet er sånn. Hva tenker du om det, Yvonne?

– Det er voksen argumentasjon. Jeg forstår at en har lyst å kose seg med et glass, men jeg tenker vi kan gjøre det andre steder, som med venner, ikke når barna er til stede.

Hun legger til at hun har forståelse for at enkelte kan oppleve hennes standpunkt som ekstremt.

– Barn skal få være barn

Ragnhild Kaski forteller at organisasjonen Av-og-til får inn mange historier fra barn i løpet av året. Noen av dem står frem med navn slik Yvonne har gjort. Andre ønsker å være anonyme.

Nylig lanserte organisasjonen årets kampanje på sosiale medier, «Julen, av-og-til», som bygger på en sann historie.

– Kampanjen viser en situasjon som mange barn opplever, og det er barnet som må ta ansvar. I filmen er det en liten jente som tar ansvar for lillebroren og vil lage en fin jul for han. Moren ligger sovende på sofaen med en tom vinflaske på bordet. Hun tar ikke sitt ansvar som voksen.

– Yvonne, hva tenker du om filmen?

– Historien filmen viser er typisk når en vokser opp i et hjem der mor eller far drikker for mye, man blir en liten voksen. Det gjør meg veldig trist og jeg får veldig vondt i magen av den filmen. Barn skal få være barn!

Uventet omsorg

Etter at Yvonne fortalte sin historie, så opplevde hun en helt uventet omsorg fra God morgen Norges seere.

FIKK BABYKLÆR : Yvonne er svært rørt over strikkede og sydde antrekk hun har fått fra God morgen Norges seere til datteren Fey Caspara. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

– Det er helt fantastisk. Plutselig begynte det å komme pakker med strikkede barneklær. Vi har fått enormt mye fint, som kjoler, luer, tepper, sokker, Uggs, kjoler og dresser. Jeg er så utrolig rørt og takknemlig for den omsorgen seerne har vist meg, og alt det flotte vi har fått. Jeg vet det er enormt mye arbeid i hver ting. Er det noe jeg ikke kan, så er det å strikke.

Kjolen datteren Fey Caspara har på seg er strikket i fanamønster, et mønster som kommer fra Fana bydel i Bergen. Det er samme bydel hvor Yvonne vokste opp.

Kjolen er strikket av en dame på Nordstrand og det viste seg at hun var samboeren til Thomas sin lærer fra barneskolen.

Første jul sammen

Samboerparet, Yvonne og Thomas, skal for første gang feire julen sammen med datteren Fey Caspara, som nå er åtte måneder. Det blir julaften med besteforeldre fra begge sider i Oslo.

– På menyen er det sannsynligvis tradisjonsmat fra både Vestlandet og Østlandet og glassene vil være fylt med god alkoholfri drikke, avslutter de.