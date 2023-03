TV 2-måling: Flertall av Ap-velgerne vil ha Tajik og Brenna inn i partiledelsen

Dagens nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng sliter med støtten blant Arbeiderpartiets egne velgere, viser Kantars måling for TV 2.

POPULÆRE: Nestlederkandidatene Tonje Brenna og Hadia Tajik deltok i kveld på et lukket møte i anledning kvinnedagen 8. mars arrangert av kvinnenettverkene i Akershus og Oslo Ap. Foto: Privat

Kun to av de fire kandidatene til partiledelsen har et flertall av Arbeiderpartiets velgere i ryggen, viser målingen:

Hadia Tajik og Tonje Brenna.

Av Aps velgere svarer 53 prosent at Tajik bør bli med og 73,3 prosent at Brenna bør bli med i partiledelsen sammen med leder Jonas Gahr Støre etter Aps landsmøte i mai.

– Det er hyggelig, det, og så er det landsmøtet som bestemmer til slutt. Det viktigste for meg i dag er å gå på et arrangementet i regi av Ap-kvinnene og markere 8. mars, som jeg mener er en veldig viktig dag, sier Tonje Brenna til TV 2.

Hadia Tajik ønsket ikke å svare på spørsmål på vei inn i 8. mars-møtet.

Sterke damer

Begge de to nestlederkandidatene holdt innledning på møtet kvinnenettverkeene i Oslo og Akershus Ap arrangerte.

– Vi står sammen i Ap rett som det er, så det er bare fint å jobbe sammen med Hadia og andre sterke damer om likestillingsspørsmål, sier Brenna.

Tallene viser samtidig at Tajik også er den flest Ap-velgere (34,8 prosent) mener ikke bør tre inn igjen i partiledelsen, fulgt av Stenseng (23,3 prosent), Skjæran (27,6 prosent) og Brenna (7,5 prosent).

Svak støtte for dagens ledelse

For dagens nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng er støtten for å sitte i partiledelsen langt svakere blant partiets egne velgere.

Mens 41,4 prosent mener Stenseng bør være med videre, svarer kun 36,2 prosent av Aps egne velgere at Bjørnar Skjæran bør få fornyet tillit til å sitte i partiledelsen.

– Dagens partisekretær og nestleder står svakere, hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er landsmøtet som velger partiledelse og sentralstyre, og det skjer i mai, og det gleder jeg meg til. I mellomtiden skal jeg diskutere likestilling på et viktig 8. mars-arrangement, sier Brenna.

For både Stenseng og Skjæran er det også mange Ap-velgere som ikke vil eller kan ta stilling, med henholdsvis 35,3 og 36,2 prosent som svarer «vet ikke».

IKKE POPULÆR: Partisekretær Kjersti Stenseng, her sammen med lokallagsleder og tidligere Ap-nestleder Trond Giske. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Trendene gjenspeiler seg også når vi ser på alle velgere samlet, og ikke kun på Aps egne velgere.

Ulik popularitet

Bakgrunnstallene viser imidlertid flere interessante forskjeller mellom kandidatene.

For Hadia Tajiks del viser tallene at hun står sterkest blant kvinner og yngre velgere, mens hun står svakest blant menn og eldre velgere.

Tajik er også populær blant velgerne til Rødt, SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre.

Det er særlig velgerne til Høyre, Frp og Kristelig Folkeparti som mener Tajik ikke igjen bør bli en del av partiledelsen i Ap.

Tonje Brenna er omlag like populær/upopulær hos kvinner og menn, men gjør det sterkest blant eldre menn - og særlig blant velgere som er eldre enn 60 år.

Brenna er også spesielt populær blant velgerne til Høyre, Frp, MDG, Rødt, SV og Senterpartiet, men ikke populær hos KrFs velgere.

IKKE POPULÆR: Fiskeriminister og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

For Stenseng og Skjæran er det kanskje mest markante hvor mange velgere som ikke har noen mening.

Det gjenspeiler seg også i at de begge er omtrent like populære hos menn, kvinner, ulike aldersgrupper og geografisk - med unntak av at Skjæran er markant mer populær i Nord-Norge enn ellers i landet.



Men også i denne landsdelen er det knapt halvparten som sier Skjæran bør fortsette i partiledelsen.

Kjersti Stenseng ville ikke kommentere målingen onsdag kveld.