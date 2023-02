TV 2-måling: Ap-velgerne vil ha Tonje Brenna som nestleder

FAVORITTEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna, her under et besøk til Vahl skole i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten

Hele 1 av 3 Ap-velgere sier de vil ha Tonje Brenna inn i partiledelsen på partiets landsmøte i mai.

Etter at Hadia Tajik for ett år siden trakk seg som nestleder etter spørsmål knyttet til hennes bruk av Stortingets og regjeringens pendlerbolig-ordning, har en plass i partiledelsen stått tom.

Brenna er favoritt

Denne uken gikk et samlet sentralstyre i AUF ut og sa at de ønsker Tonje Brenna som ny nestleder. Brenna er 35 år, fra Jessheim, tidligere generalsekretær i AUF og nåværende kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Og TV 2s ferske måling viser altså at Aps velgere støtter ungdomspartiets ønske.

– Det er hyggelig det, at folk setter pris på den jobben jeg gjør. Jeg gjør så godt jeg kan. Det er hyggelig at folk setter pris på meg, men jeg er mest opptatt av at den politikken Arbeiderpartiet driver skal virke bra, at folk skal føle trygghet, at vi får kontroll på renten og prisveksten. Så er det hyggelig med gode tall i tillegg, sier Tonje Brenna til TV 2.

– Du har litt lyst?

– Jeg kommer til å svare valgkomiteen på mine lyster når vi kommer dit. He he! svarer Brenna.

LYKKELIGERE DAGER: Partisekretær Kjersti Stenseng, her fotografert med de to tidligere nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske. Foto: Roald, Berit

Men også andre kandidater ser ut til å være aktuelle for Arbeiderpartiets velgere.

Giske og Tajik

Både de to tidligere nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik, samt den tidligere nestlederkandidaten Anniken Huitfeldt, blir pekt på som aktuelle kandidater til å tre inn i partiledelsen.

– Det er en veldig hyggelig tillitserklæring. Det er jo ikke en aktuell problemstilling. Arbeiderpartiet skal velge en ny nestleder som, med dagens sammensetning, er en kvinne. Der stiller jeg dårlig, sier Trond Giske til TV 2.

– Vil du utelukke en slik mulighet i fremtiden?

– Nei, men jeg «innelukker» det heller ikke, holdt jeg på å si. Det er verken eller. Det er ikke aktuelt i dag. Vi har gode kandidater og kommer helt sikkert til å velge en god, ny nestleder på landsmøtet i mai, sier Giske.

POPULÆR PÅ HØYRESIDEN: Lokallagsleder Trond Giske. Her fotografert på Grünerløkka, nær sin Oslo-bolig. Foto: Aage Aune / TV 2

Høyresiden vil ha Giske

Kantar har også spurt velgere som ikke stemmer på Arbeiderpartiet hva de mener. Blant disse er det en som troner høyest: Trond Giske.

Med 23,6 prosent av velgerne er han mest populær, foran Hadia Tajik med 16,6 prosent.

Bakgrunnstallene viser at det er særlig blant velgerne til Høyre, Frp, KrF og Venstre at Giske er populær, mens rødgrønne velgere mener Tonje Brenna og Hadia Tajik er best egnet inn i partiledelsen.

På landsmøtet til Arbeiderpartiet i mai ligger Tonje Brenna godt an til å kunne komme inn i partiledelsen.