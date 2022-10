TV 2-Jesper fant den stjålne mobilen etter ellevill jakt

Det ble en litt annerledes ettermiddag for TV 2s Jesper Mathisen. Fotballeksperten måtte ta på seg rollen som etterforsker.

For da samboeren ringte å fortalte at mobilen hennes var stjålet, tok Mathisen saken i egne hender.

Signal fra universitetet

Ved hjelp av appen «Find my Iphone» på Ipaden fikk han et treff. Det kom et signal fra Universitet i Agder i Kristiansand. Kun et steinkast fra der mobilen sist var sett.

– Det er ikke det letteste området å lete etter en mobiltelefon på, sier Mathisen.

Her ender TV 2-Jespers elleville mobiljakt

Han ga likevel ikke opp, og gikk inn i bygningen signalet kom fra.

– Jeg gikk fra klasserom til klasserom for å høre om det var folk der inne, sier Mathisen.

På et grupperom fant han studenten Torjus Kjellemo. Sammen finkjemmet de den store bygningen.

Lyd fra dametoalettet

Inne på «Find my Iphone» er det mulig å få telefonen man leter etter til å spille av en lyd. Det viste seg å bli viktig for jakten.

– Jeg hørte ikke noe i noen av klasserommene. Jeg gikk videre ned i kjelleren. Der syns jeg at jeg hørte en lyd i det fjerne, sier Mathisen.

Lyden kom fra dametoalettet. Der inne fikk han napp - i takhimlingen.

– Den lå gjemt oppe under platene, sier Mathisen.

DRØMMELAG: Mathisen fikk hjelp av statsvitenskapstudenten Torjus Kjellemo. Sammen fant de telefonen på dametoalettet. Foto: Jesper Mathisen,

Underveis i jakten delte Jesper oppdateringer på Twitter. Det har skapt engasjement, med over 1000 likerklikk og over 20 000 visninger.

– Jeg tenkte jeg måtte ha med meg folk på jakt. Jeg er glad i Åsted Norge selv. Hvis de åpner en avdeling i Kristiansand, er jeg klar for å bidra.

– Et kick

Til samboerens glede kunne Jesper altså ta med mobiltelefonen hennes trygt hjem.

– Det var kult å finne den. Det gir meg et kick, sier Mathisen.

Han forteller at han var spent under søkingen. Han var forberedt på å ta opp jakten dersom signalet skulle forlate universitetet.

– Nå slapp jeg heldigvis det. Det var sikkert greit for begge parter.

Sammen med telefonen fant Mathisen også en PC, angivelig stjålet.

Den har han nå tatt med hjem for trygg oppbevaring.

SKIFTET BEITE: Jesper Mathisen jobber til vanlig med fotball. Tirsdag fikk han bryne seg som etterforsker. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Imponerende

Kommunikasjonsdirektør ved Universitet i Agder, Øivind Dagsvik Eskedal, forteller at de ikke er fornøyd med at noen har gjemt tyvgods på campus.

– Dette syns vi ingenting om. Vi ser helst at ingen gjemmer tyvegods hos oss. Vi har mye viktigere ting å holde med på, sier han.

FUNNET: Mobilen ble funnet inne på Universitetet i Agder i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Eskedal mener det uansett er imponerende at Jesper Mathisen fant mobiltelefonen.

– Vi er imponert over detektiv-virksomheten. Dette er et fem etasjers bygg, med mange kontorer og klasserom, sier han.

Universitetet er ikke kjent med at noen har gjemt tyvgods hos dem tidligere. De planlegger ikke å gjøre noen grep per nå.

– Dette fremstår for oss som et enkeltstående tilfelle. Vi kan umulig sjekke hele bygget. Skulle det gjenta seg, må vi se på hva vi kan gjøre, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med politiet i Agder. De er ikke kjent med tyveriet tirsdag ettermiddag.