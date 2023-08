TV 2 erfarer: Borch blir ny forskningsminister

Utnevnelsene blir gjort i ekstraordinært statsråd klokken 11.30 fredag.

Statsrådsskiftet skjer etter Ola Borten Moe (Sp) 21. juli fortalte at han vil gå av som forsknings- og utdanningsminister på grunn av brudd på habilitetsreglene.

Sandra Borch har vært landbruksminister siden Jonas Gahr Støres regjering tok over etter valget i 2021. Den tidligere lederen av Senterungdommen satt på Stortinget for Troms fra 2017 til 2021.



Hun er også regnet som kandidat til å bli ny nestleder på Senterpartiets landsmøte neste år.

SLUTT: Ola Borten Moe (Sp) kunngjorde 21. juli at han går av som statsråd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kontroversiell

Forgjengeren Borten Moe har til tider vært kontroversiell som statsråd.

I november i fjor ble han erklært uønsket ved universitetene i Oslo og Bergen av studentparlamentene der. Kritikken mot han som skulle være studentenes nærmeste allierte i regjeringen, førte til stans i dialogen.

Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon, er glad for at en ny statsråd nå kommer på plass.



– Det er kjempeviktig å få på plass en minister som vi kan samarbeide med og stille til ansvar når det dukker opp viktige problemstillinger, sier hun til TV 2.

– Vi er glad for at det er en statsråd som har erfaring fra regjering og storting. Det gjør at hun har gode forutsetninger for å tre inn i rollen og for å ta fatt på avgjørelsene som ligger foran henne frem mot statsbudsjettet i høst, sier Sæther til TV 2.

TRENGER MER: Leder i Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, har forventninger til Borch. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun trekker særlig fram viktighetene av å sikre studentene god nok økonomi.

– Studiestøtten er for lav med tanke på at prisene stiger, særlig boligprisene som skyter i været. Vi trenger mer studiestøtte, sier Sæther.

Studentlederen poengterer at Borch selv har tatt en mastergrad i juss ved Universitetet i Tromsø.

– Det gir henne kompetanse og erfaring, som gjør at hun har gode forutsetninger. Vi forventer at hun husker tilbake til sin tid som student og bruker det i rollen.

Andre endring på fem uker

Når Borch går over til rollen som forsknings- og utdanningsminister tar partikollega Geir Pollestad over som landbruksminister.

Pollestad er i dag Senterpartiets parlamentariske nestleder på Stortinget, der han har vært innvalgt siden 2013. Han har tidligere vært statssekretær i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Det er andre gang denne sommeren at statsråder vil bli presentert på slottsplassen. Anette Trettebergstuen valgte i juni å trekke seg som kultur- og likestillingsminister fordi hun hadde brutt habilitetsreglene.



Lubna Jaffery (Ap) ble utnevnt som ny kultur- og likestillingsminister 28. juni.