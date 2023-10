TV 2 brøt god presseskikk Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at opplysningskontrollen sviktet da TV 2 feilaktig konstaterte at en 37 år gammel mann fikk avslag på søknad om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Redaksjonen hadde heller ikke dekning for påstanden om at ingen fra NPE hadde hatt kontakt med mannen.

TV 2 publiserte i april 2023 en nettartikkel og TV-reportasje om en 37 år gammel mann som krevde erstatning for manglende oppfølging og behandling av hans ADHD-diagnose.

Klager:

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) anførte at TV 2 ga en misvisende og ensidig fremstilling av saken. I introen og ingressen ble det uriktig hevdet at NPE avslo kravet om pasientskadeerstatning. Erstatningssøkeren hadde fått medhold og erstatning, men var uenig i størrelsen på erstatningsbeløpet.

Videre fremholdt klager at det ble det fremsatt uriktige påstander om at NPEs saksbehandler hadde forsøkt å presse en sakkyndig til å endre sin vurdering i saken, og at NPE ikke hadde vært i kontakt med erstatningssøker. NPE avviste dette, og mente TV 2 også utelot relevante opplysninger som redaksjonen mottok i denne sammenhengen. Slik NPE så det, ble deres rett på samtidig imøtegåelse derfor heller ikke innfridd.

Klager viste til at TV 2 endret ingressen da NPE tok kontakt, men at skaden allerede var skjedd gjennom at redaksjonen publiserte feil fakta i første omgang.

Mediet:

TV 2 erkjente svakheter i publiseringen etter kontakt med klager, og publiserte en presisering i nettartikkelen, samt en presisering og beklagelse i TV 2s nyhetssending.

Redaksjonen påpekte likevel at erstatningssøker ikke fikk det de fleste oppfatter som erstatning i slike saker, altså menerstatning og/eller erstatning for tapte inntekter.

Redaksjonen anførte at klager ikke har noe grunnlag for generelt å påstå at saken er skjevt dekket. Slik TV 2 ser det, har redaksjonen vist stor vilje til å komme klager i møte. Det er grunnleggende uenighet mellom erstatningssøkers advokat og NPE om formålet med saksbehandlers kontakt med den sakkyndige, fremholdt redaksjonen.

Redaksjonen påpekte at det er faktisk korrekt at det ikke var direkte kontakt mellom erstatningssøker og NPE, men var enig i at det burde vært opplyst om kontakten med hans familie og deres advokat.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4.

Det var berettiget å sette et kritisk søkelys på omstendighetene rundt den 37 år gamle mannens situasjon.

Sterk og udokumentert anklage

PFU ser at anklagen om at saksbehandler presset den sakkyndige er en sterk beskyldning, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Utvalget minner om at den samtidige imøtegåelsen ikke bare dreier seg om at den angrepne part får mulighet til å svare, redaksjonen må også ta hensyn til svarene i fremstillingen av saken. PFU skjønner at klager reagerte på gjengivelsen av NPEs svar på den sterke og udokumenterte påstanden fra advokaten om at NPE påvirket/presset den sakkyndige til å snu. I nettartikkelen ble klager sitert på at de tilbakeviser påstanden, og at saksbehandler tok kontakt for å få tilleggsopplysninger. I TV-reportasjen ble påstanden tilbakevist, og NPE ble sitert på at de ikke har noen egeninteresse i saken.

I grenseland

Selv om Norsk pasientskadeerstatning fikk anledning til å tilbakevise anklagen om press, mener utvalget at TV 2 kunne gjengitt mer av klagers svar. Publikum ville da blitt informert om at NPE svarte at saksbehandler tok kontakt med den sakkyndige for å avklare skadeomfanget og hva som skyldtes svikt i behandlingen. Siden hovedanklagen om press ble imøtegått i de påklagede publiseringene, konkluderer utvalget likevel med at redaksjonen på dette punktet ikke har opptrådt i strid med VVP 4.14.

Relevante opplysninger

I denne saken var både VVP 4.4, om dekning for tittel og ingress og VVP 3.2, om faktakontroll, klaget inn. Opplysningskontrollen er etter utvalgets mening presseetisk mest relevant å vurdere i dette tilfellet. Den skal sørge for at det som publiseres blir korrekt, og at relevante fakta blir presentert for publikum. Svikter kontrollen, kan resultatet bli en ensidig og i verste fall feilaktig fremstilling av saken. Slik utvalget ser det, var det dette som skjedde i TV 2s publiseringer. Opplysningen om at den 37 år gamle mannen ble nektet erstatning, var uriktig. Videre ble den misvisende og ubalanserte fremstillingen forsterket av at TV 2 opplyste at det aldri hadde vært kontakt mellom erstatningssøker og NPE, men unnlot å få frem at NPE hadde vært i kontakt med mannens advokat i klagebehandlingen, noe NPE anfører er vanlig praksis.

Graverende feil

PFU merker seg at TV 2 erkjenner at redaksjonen ikke ga et korrekt bilde av saken. Redaksjonen rettet og beklaget i rimelig tid etter at klager tok kontakt, både i nettartikkelen og i TV-reportasjen, jf. VVP 4.13. I dette tilfellet var feilene imidlertid så graverende at PFU konkluderer med at rettelsene ikke veier opp for det opprinnelig overtrampet.

TV 2 har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.

Oslo, 27. september 2023

Ellen Ophaug,

Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim,

Frode Hansen, Ingrid Rosendorf Joys og Asle Toje