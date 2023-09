TV 2 brøt god presseskikk

Identifisering med fullt navn og bilde var et brudd på god presseskikk, og belastningen for legen og hans familie var større enn det berettigede informasjonsbehovet, slo PFU fast. Utvalget la vekt på at saken var i en tidlig fase av etterforskningen og at mannen bare hadde status som siktet.

TV 2 publiserte fra februar 2023 av flere artikler der en lege som var siktet for overgrep på 61 kvinner, ble identifisert med navn og bilde.

Klager:

Den omtalte legens advokat pekte på at straffesaken var under etterforskning på publiseringstidspunktet, og at det ikke var tatt rettslig stilling til straffskyld. Det forelå verken tiltale eller dom. Lovpålagt taushetsplikt hindret ifølge klager siktede i å kunne ta ordentlig til motmæle, noe som gjorde dekningen ensidig og forhåndsdømmende. Identifisering kunne etter klagers syn ikke begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, og klager avviste at det fantes overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer. Klager pekte på at rollen som kommuneoverlege ikke hadde relevans for de omtalte forholdene, fordi det var en administrativ stilling uten pasientkontakt. Klager anførte også at legen var suspendert fra stillingen på publiseringstidspunktet.

Mediet:

TV 2 avviste brudd på god presseskikk, og anførte at redaksjonen arbeidet i fire måneder med en rekke kilder og informasjon før redaksjonen valgte å identifisere. Redaksjonen anførte at saken var svært alvorlig, at allmennhetens informasjonsbehov var stort og at mannen hadde en betrodd posisjon som kommuneoverlege. TV 2 trakk fram at det dreide seg om påstander om alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, at omtaltes identitet og samfunnsrolle hadde klar relevans, samt at identifisering kunne hindre at uskyldige ble mistenkt. Redaksjonen understreket at handlingene skjedde under tjenesteutøvelse. Selv om legens status bare var siktet, anførte TV 2 at faktum i saken var avklart og kildene kontrollert.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om medienes rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4. Den omtalte saken dreier seg om en siktelse med stor alvorlighetsgrad og offentlig interesse, der omfanget av berørte kan være stort. Utvalget merker seg at den siktedes påståtte handlinger har fått stor oppmerksomhet i offentligheten, og kan forstå at bruk av navn og bilde i en slik sammenheng er belastende for den omtalte og vedkommendes familie. Krever særlig varsomhet på tidlig stadium Spørsmål om identifisering er blant de vanskeligste etiske avveiningene en redaksjon skal ta stilling til. Vær Varsom-plakatens 4.7 sier at mediene skal være varsomme med bruk av navn og bilde på personer som omtales i forbindelse med straffbare forhold. I tillegg presiseres det at man skal vise særlig varsomhet i en tidlig fase av etterforskning. I det aktuelle tilfellet hadde legen status som siktet. Det var ikke tatt ut tiltale, omfanget var ennå uavklart og den siktede hadde ikke vært avhørt.

Slik PFU ser det, er det vanskelig å omtale en slik nyhetssak uten en grad av indirekte identifisering. Det sentrale presseetiske spørsmålet blir om det på publiseringstidspunktet var berettiget å identifisere fullt ut med navn og bilde.



En slik identifisering skal i så fall skje på grunnlag av et berettiget informasjonsbehov hos publikum, og dette behovet skal veie tyngre enn den belastningen bruk av navn og bilde har for den som identifiseres og dennes nærmeste. Strafferammen og den omtaltes status har betydning, men det er først og fremst samfunnets informasjonsbehov som kan begrunne identifiseringen.



Samfunnsrolle og forveksling

VVP 4.7 viser til tilfeller på forhold som kan berettige omtale, og utvalget har vurdert disse slik de forelå på publiseringstidspunktet. Et argument for identifisering kan være å beskytte forsvarsløse ofre for kriminelle eller klanderverdige handlinger. PFU merker seg at den siktede var suspendert fra stillingen på publiseringstidspunktet, noe som kan være et argument mot at det fantes en overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer i det aktuelle tidsrommet.

Utvalget kan ikke se at det forelå noen stor forvekslingsfare, slik at andre leger uberettiget kunne bli utsatt for grunnløs mistanke. Det var offentlig kjent at den omtalte hadde en rolle som kommuneoverlege, som det bare finnes èn av. Lokalsamfunnet var også informert gjennom kommunale informasjonsmøter etc.

Den omtalte hadde en viktig samfunnsrolle som kommuneoverlege, men utvalget merker seg at de påståtte handlingene skal ha skjedd i rollen som fastlege, og ikke som kommuneoverlege.

Vær Varsom-plakaten skal hindre at mennesker som omtales i forbindelse med straffbare forhold utsettes for unødig rammende omtale, og kravene knyttet til det berettigede informasjonsbehovet i VVP 4.7 setter terskelen høyt for full identifisering med navn og bilde.



Ikke berettiget å identifisere fullt ut

Etter en samlet vurdering finner utvalget at det ikke forelå et berettiget informasjonsbehov for å identifisere siktede med fullt navn og bilde på det aktuelle tidspunktet. Argumentene for samfunnets informasjonsbehov på publiseringstidspunktet var i sum ikke tilstrekkelig til stede til at det veide opp for belastningen det kunne medføre. I tillegg hadde omtalte bare status som siktet på publiseringstidspunktet.



TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten.



Oslo, 30.08.23

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Tove Lie, Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana