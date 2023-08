TV 2 avslørte «varslede» drap – har én ting til felles

John Gerhard Steen (71) ble drept med 100 knivstikk av en kvinne han hadde anmeldt for vold flere ganger.

Anni Godager (34) døde av skadene hun ble påført da en psykotisk mann angrep henne på jobb.

De er to av ofrene til 19 drapsmenn og -kvinner TV 2 har gransket historikken til.

Gjerningspersonene har til felles at de ble dømt til tvungent psykisk helsevern i perioden 2011-2020. De var også kjent for politiet før drapene, fordi de var anmeldt for kriminalitet som ble henlagt fordi de var utilregnelige.

Førte ikke tilsyn

Det er statsadvokatembetene som har formell tilsynsmyndighet med politiets arbeid.

TV 2 har derfor spurt statsadvokatene i områdene der de 19 drapene fant sted, om de evaluerte noen av sakene.

DRAPSÅSTED: På NAV Grorud ble Anni Godager (34) drept av en utilregnelig mann i 2013. Foto: Politiet

Svarene viser at det ikke er ført tilsyn med eller gjort andre vurderinger av politiets håndtering av gjerningspersonene før drapene i noen av sakene.

I Trondheim evaluerte statsadvokaten selve etterforskningen av et av de 19 drapene, men ikke politiets kontakt med gjerningsmannen før dette.

I Troms og Finnmark svarer statsadvokaten at de med jevne mellomrom evaluerer saker sammen med politiet, men at dette som regel ikke arkiveres. De kan derfor ikke utelukke at en drapssak i deres distrikt er evaluert.

Også andre statsadvokater som svarer at det ikke er gjort noen evaluering, tar forbehold om at det er vanskelig å finne tilbake til denne typen arbeid, fordi dette ofte ikke arkiveres.

Statsadvokaten i Rogaland svarer at de ikke gjorde noen egen evaluering av et drap i deres distrikt, men de svarte på spørsmål til en rapport Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten ga ut om saken.

De svarte også på en henvendelse fra Riksadvokaten, som dreide seg om innspill til en rapport fra Helsetilsynet om et av drapene.

Spesialenheten så på én sak

TV 2 har også spurt Spesialenheten for politisaker om de har gjort undersøkelser for å vurdere politiets innsats i noen av de 19 drapssakene. Det er Spesialenheten som kobles inn når det er mistanke om at politiet ikke har gjort jobben sin.

Bare i én av de 19 sakene ble det gjennomført en vurdering, svarer Spesialenheten etter å ha søkt i sine registre.

Det gjaldt saken der John Gerhard Steen ble drept av sin ekskjæreste, som flere ganger var anmeldt for vold mot ham.

DREPT: Slik så John Gerhard Steen (72) ut da han anmeldte vold mot kvinnen som senere endte med å drepe ham. Volden ble henlagt før drapet. Foto: Privat

Familien Steens bistandsadvokat anmeldte i etterkant av drapet daværende Telemark politidistrikt for at det ikke ble ilagt et kontaktforbud mot kvinnen som senere drepte 72-åringen.

Steen hadde selv takket ja til dette i avhør. Likevel ble det ikke gjort.

Spesialenheten ble også bedt om å vurdere om kommunikasjonen mellom helse og politi hadde vært i tråd med politiets samfunnsoppdrag.

De konkluderte med at det ikke var begått straffbare handlinger fra politidistriktets side.

Politiet vurderte ikke seg selv

TV 2 har spurt politidistriktene selv om de har vurdert sin egen innsats i noen av sakene, der gjerningspersonen i mange tilfeller var godt kjent for politiet i forkant av drapet.

Bare i én av sakene svarer politiet at de gjorde en intern evaluering av eget arbeid. Den er i Oslo politidistrikt, men politiet har ikke sett på håndteringen av gjerningsmannen i forkant av drapet – kun første del av etterforskningen etter at de mottok melding om en savnet person.

HENLAGT: En av personene i TV 2s utvalg satte fyr på denne veggen, men saken ble henlagt på grunn av tvil om tilregnelighet. Senere ble han drapsmann.

De så ikke på kontakten med gjerningsmannen i forkant eller om drapet kunne vært unngått.



Også her tar flere politidistrikter forbehold om at det kan være gjort vurderinger som de ikke klarer å finne tilbake til, fordi de som regel ikke arkiveres.

– Grunn til å se på det

TV 2 har spurt Kripos, som er politiets nasjonale enhet for bekjempelse av alvorlig kriminalitet, om hva de syns om at politiet knapt har sett på om det er noe de kan lære av de brutale drapssakene.

Håkon Moan, lederen for Kripos’ voldsseksjon, påpeker at alle deres etterforskningsledere evaluerer to saker i året. Han mener derfor det kan være litt tilfeldig at ingen av de 19 sakene TV 2 har sett på, er evaluert av politiet.

– Men hvis det faktisk er sånn at ingen av disse sakene er evaluert, så er det grunn til å gå inn og se på det. Det er noe vi må ta med oss når vi plukker ut saker for evaluering i fortsettelsen, sier Moan.

KRIPOS-TOPP: Håkon Moan leder voldsseksjonen i Kripos. Foto: Simen Askjer / TV 2

Avdelingsleder Bjørn Vandvik i Politifagavdelingen i Politidirektoratet mener politiet er bedre på å evaluere operative hendelser enn de er til å evaluere henlagte etterforskninger.

– Si at du har en alvorlig knivstikking med psykisk syk gjerningsperson, så vil man kanskje gå inn og se på den operative ledelsen, men kanskje ikke gå inn bakenfor og se på samarbeidet med helse. Men det er noe av det vi skal få på plass nå, sier han.

– Tror du det hadde vært noe læring å hente i disse 19 drapssakene?

– Ja, ja, ja. Se på Kongsberg-saken, se på Al Noor-moskeen. Vi evaluerer hele tiden de store hendelsene. Vi sier vi skal være en lærende organisasjon, og vi prøver å være det. Det er laget systemer for evaluering både av operative hendelser og for etterforskningsledere som skal evaluere to saker i året.

Disse sakene evaluerer politiet Politidirektoratet har sendt TV 2 en oversikt over hva som ligger til grunn for hvilke saker som blir evaluert av politiet. Svaret er hentet fra rapporten «Rammeverk for systematisk erfaringslæring»: Ideelt sett bør alle straffesaker av en viss alvorlighet og kompleksitet være gjenstand for kvalitetssikring. Nedenfor er det listet opp noen momenter som bør tas i betraktning i vurderingen om man skal sette i verk kvalitetssikring. Listen er ikke uttømmende, men er ment som et utgangspunkt for å identifisere saker der det er et særlig behov for å vurdere og reflektere over om etterforskningen har den nødvendige kvalitet. • Sakens kompleksitet og alvorlighet. Strafferammen er ikke alene noe kriterium. • Saken gjelder mistenkelig dødsfall, saknet person, vold eller overgrep mot barn. • Saken fremstår som uoppklart eller uten klare spor. • Hendelsesforløpet eller gjerningsperson er atypisk i forhold til hva man måtte forvente. • Det er brukt skjulte tvangsmidler. • Fengsling har strukket seg over tid uten at det er utvikling i etterforskningen. • Domstolen har avslått påtalemyndighetens begjæring om tvangsmidler. • Saker der siktede har spesielt dårlige forutsetninger for å ivareta sine interesser i møte med strafferettsapparatet. • Dersom saken innehar tiltak eller læringspunkter som tidligere er registrert i Synergi (politiets felles forbedringssystem, journ.anm.). Dette er et utgangspunkt, i tillegg blir gjort en skjønnsmessig vurdering av hvilke saker det vil gi størst læringsutbytte og evaluere.

Stiller ikke til intervju

TV 2 har også spurt Riksadvokaten, som er landets øverste påtalemyndighet, hvordan de vurderer at det bare i én av de 19 sakene er gjort egne vurderinger av politiets innsats.

Riksadvokaten stiller ikke til intervju, men statsadvokat Helene Bærug Hansen skriver i en epost at det «ikke i seg selv vil bidra til læring og forbedring» å konstatere at en påtalejurist har gjort en feilvurdering, basert på hva som skjedde etterpå.

Derfor har Riksadvokaten heller prioritert «fagledelse i form av opplæring, veiledning og bevisstgjøring», skriver Hansen.

BLODIG: Slik så det ut på et annet av drapsåstedene i TV 2s kartlegging. Foto: Politiet

Hun trekker også frem at Riksadvokaten har gitt føringer for hvilke sakstyper statsadvokatembetene skal vie ekstra oppmerksomhet i læringsarbeid. 065-henleggelser har ikke vært en av disse sakstypene.

«Når vedkommende senere begår et drap kan det i etterpåklokskapens lys være nærliggende å tenke at gjerningspersonen tidligere burde vært underlagt psykisk helsevern – enten i det administrative helsesporet eller ved dom, uten at det nødvendigvis betyr at den tidligere avgjørelsen var feil», skriver hun.

Helsevesenet førte tilsyn

I 13 av de 19 drapssakene var gjerningspersonene også innlagt på sykehus kort tid før drapet, viser TV 2s kartlegging.

Mens Spesialenheten, statsadvokatene og politidistriktene bare i én av sakene har vurdert påtalemyndighetens innsats før drapene, har Helsetilsynet eller Statsforvalteren ført tilsyn med syv av helseinstitusjonene som hadde ansvar for dem, viser TV 2s gjennomgang.

I tre av sakene konkluderte de med at noen hadde opptrådt kritikkverdig eller lovstridig.

POD-TOPP: Bjørn Vandvik er avdelingsleder i Politifagavdelingen i Politidirektoratet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

På spørsmål om politiet hadde trengt et eget organ for evaluering av saker, svarer avdelingsleder Vandvik at han mener god evaluering er mulig å få til innenfor dagens rammer.

– Men da må vi jo også vise at vi gjør det, da, sier han.

– Er det du sier at systemet for gransking og evaluering av seg selv ikke fungerer godt nok i dag?

– Det brukes i hvert fall bare på de virkelig store hendelsene, og kanskje ikke på en mindre dramatisk voldssak, for eksempel, altså saker som blir alvorlig for de det gjelder, men som samfunnet er vant til å oppleve, sier Vandvik.