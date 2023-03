Tusvik med klar beskjed til Kjerkol

Fredag er et av Norges mest ledende fødetilbud historie. – Tårene sitter løst, sier tillitsvalgt.

TRIST: Komiker Sigrid Bonde Tusvik er en av mange som er lei seg over at ABC-klinikken legges ned. Foto: Terje Pedersen / NTB / Ditlev Eidsmo / TV 2

I over 25 år har ABC-klinikken vært Norges ledende fødeavdeling for naturlige fødsler.

Tilbudet har blitt hyllet og motstanden mot å legge ned tilbudet har vært massivt. Men ropene ble til slutt forgjeves.

Nå er ABC straks historie. Fredag blir de siste barna født ved avdelingen.

– Det er trist for fremtidig fødende at et så fantastisk tilbud legges ned. ABC bør være standarden på alle fødeavdelinger, ikke unntaket, sier komiker Sigrid Bonde Tusvik til TV 2.

– Svært proffe

Hun har selv født sine to barn Jenny og Jens ved avdelingen, og forteller om to utelukkende positive opplevelser.

– På ABC kjente du hvert rom, hver jordmor ved fornavn og du kunne ha barseldagene på samme avdeling med de samme jordmødrene som hadde vært med på forløsningen.

STENGT: Etter over 25 års drift, må ABC stenge dørene. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

Hun hyller jordmødrene som svært proffe, og sier de ga henne både fysisk og psykisk støtte i mange måneder.

– De kjente meg som person og behandlet meg ikke som en pasient som bare skulle innom for å presse en unge ut, sier Bonde Tusvik.

Gråtende jordmødre

Siden nedleggelsen av ABC ble et faktum, har 14 av 20 jordmødre ved avdelingen sagt opp jobbene sine.

– Vi er alle i forskjellige stadier av en sorgprosess og tårene sitter løst, sier jordmor og tillitsvalgt Kristin Bøhn til TV 2.

Hun er selv en av de som har sagt opp stillingen sin.

– Rent faglig er det en tragedie for norsk fødselsomsorg at det som burde bygges opp og utvides, legges ned. Det er å gå i feil retning.

GOD KLEM: De to tillitsvalgte Marit Vea (t.v) og Kristin Bøhn(t.h) ga hverandre en god klem da nedleggelsen av ABC var et faktum i slutten av januar. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Hva mister OUS med dette?

– OUS mister det tilbudet som er anbefalt av WHO, norske myndigheter har fremsnakket og både jordmødre og fødende ønsker, nemlig et lav-terskel tilbud med tett oppfølging av et team jordmødre gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. ABC hadde både kontinuitet, kjent jordmor og kjent miljø som tilbud. Dette forsvinner, sier Bøhn.

Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup sier til TV 2 at de er redd for at deler av fødselstilbudet skal kollapse, før man rekker å ta de grepene som er nødvendig.

– Vi mener det haster, og at det er prekært å få på plass tiltak som redusert arbeidsbelastning og økt lønn for å beholde livsviktig jordmorkompetanse i det offentlige, sier hun.

Schjelderup er, i likhet med Bøhn og Bonde Tusvik, trist over at ABC nå er historie.

– Dagens finansieringsmodell gjør at naturlige fødsler og klinikker som ABC er utsatt for å bli nedlagt, for de generer for lite penger.

Over halvparten av jordmødrene ved ABC har valgt å gå over til det private. Det gjør at Schjelderup frykter en todeling.

– Det vil være dyrt å føde i private klinikker, og det vil være et tilbud for bare noen få. Jeg synes det er trist at dette er resultatet av de kuttene som gjennomføres av sykehusene.

FRYKTER TODELING: Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, sier at de frykter en todeling av norsk helsevesen. Foto: Norsk sykepleierforbund

– Gullstandard

Bøhn og resten av de andre jordmødrene mener ABC er gullstandarden, også for de som jobber der.

– Gjennom jobben på ABC har vi fått brukt hele vår jordmorkompetanse gjennom å ha nettopp svangerskapsoppfølging, fødsel og barsel. Vi har lært så mye av de kvinnene vi har fulgt og det relasjonelle forhold vi har fått til familiene har utviklet oss som jordmødre.

Torsdag fikk helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) overlevert en over 200 sider lang utredning fra Kvinnehelseutvalget.

Der kommer det frem at kvinners helse har lav prioritet, og er lite gunstig økonomisk.

– Du hadde blitt hyllet

Nedleggelsen av ABC er et resultat av nettopp kutt og nedskjæringer ved Oslo universitetssykehus.

– ABC er kvinnehelse på høyt nivå. Blir det en standard på alle sykehus i stedet for unntaket vil det garantert bli flere fornøyde fødende over hele landet, sier Sigrid Bonde Tusvik.

Hun har en tydelig beskjed til Kjerkol.

– Tenk å være den helseministeren som forandret fødselstilbudet til det bedre. Du hadde blitt hyllet.

– Flere jordmødre

I forbindelse med at Kjerkol mottok utredningen fra Kvinnehelseutvalget, spurte TV 2 om statsråden kunne garantere at det kom til å bli iverksatt tiltak.

Da svarte Kjerkol at de allerede er godt i gang med dette arbeidet.

– Nå har vi allerede startet på en del forbedringer, både innen svangerskaps, fødsel og barselomsorgen, hvor vi ser på mange av utfordringene som utvalget har pekt på.

– Vi har også økt utdanningstakten slik at vi får utdannet flere jordmødre, sier Kjerkol videre.