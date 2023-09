Tusenvis lider av sykdommen i Norge. Ingen vet hvorfor

LIVSLYST: Hilde Chatrine Mallesvik fra Askøy boblet over av energi ta vi traff henne på treningstur. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hilde Cathrine Mallesvik (39) fikk livskvaliteten kraftig forverret da hun fikk diagnosen lipødem. Så ble hun med i et nytt forskningsprosjekt.

– Beina kjennes ikke som tømmerstokker lenger, sier 39-åringen.



Når vi treffer henne skal hun ut på en treningstur. Dette var helt uaktuelt før hun ble med forskningsprosjektet som ledes fra Haraldsplass diakonale sjukehus i Bergen.

– Det er deilig å kjenne at kondisen stadig blir bedre, sier Mallesvik.



I 2017 fikk hun diagnosen lipødem, en sykdom med unormal opphoping av smertefullt fettvev i underkroppen.

VOND UNDERKROPP: 39-åringen har siden puberteten slitt med kraftige smerter i lår og legger. Foto: Privat.

Hvor mange som lider med denne sykdommen i Norge finnes det ikke noe eksakt tall på, men Norsk Lymfødem- og lipødemforbund anslår at omfanget til 20.000 til 40.000 personer.

Startet med puberteten

39-åringen forteller at sykdommen startet med puberteten. Selv om hun var slank i overkroppen ble lårene og rumpe unormalt store.

– Det verste var smertene i lårene og beina. All berøring gjorde vondt. Bare det å ha en katt på fanget var nesten uutholdelig, sier 39-åringen.



SMERTEFULLT: Lårene og leggene var smertefulle, og fikk lett blåmerker Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hun forteller at hun gikk kraftig opp i vekt etter to svangerskap, og at hun på det meste veide 120 kilo.

Hun ble en av de første som fikk plass i den nasjonale lipødemstudien, der hovedformålet er å undersøke effekt av kururgi på smerter ved lipødem.

SER FREMOVER: Hilde Cathrine Mallesvik liker å være aktiv, og håper å kunne jobbe igjen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg ble operert i november i fjor. 2,4 kilo med fettvev ble fjernet fra legger og lår. Nå er smertene nesten borte, sier Mallesvik som i dag er uføretrygdet, men nå har et godt håp om å klare å komme tilbake til arbeidslivet.



220 kvinner fettsuges

Totalt skal 220 kvinner inkluderes i studien som går over fem år og også omfatter kostholdsveiledning og fysioterapi.

– Så langt er 149 kvinner inkludert, og pasientene som er med gir gode tilbakemeldinger, sier seksjonsoverlege og prosjektleder ved Haraldsplass diakonale sykehus, Hildur Skuladottir.



FORSKER: Hildur Skuladottir leder den nasjonale studien på lipødem. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun forteller at de har opplevd en stor pågang fra kvinner som ønsker å være med i studien, men at det er for tidlig å konkludere med effekten av fettsugingen.

– Jeg har likevel tro på at denne behandlingen kan hjelpe flere tilbake i arbeidslivet, sier Skuladottir.

Ukjent opphav

Overlegen sier studien er en unik mulighet til å finne ut mer om lipødem. Ingen vet i dag hvorfor man får det.

– Det går igjen i familier, så vi tror det er genetisk. Det blir også verre i perioder der man har endringer i hormonene, som ved pubertet eller graviditet, sier Skuladottir.



AMBISJON: Målet med studien som går over fem år er å finne en helhetlig nasjonal behandling for kvinner som har denne diagnosen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun poengterer at for å behandle en sykdom er det viktig å også kjenne til årsak og faktorer som påvirker sykdomsforløpet.

– Når det gjelder lipødem er det store kunnskapshull og vi jobber hardt med å få finansiert forskning som vil kunne bedre både forståelse av sykdommen og behandling for dem som er rammet, sier Skuladottir.

Dette mener hun til nå har vært vanskelig siden det er en tilstand som stort sett rammer kvinner og har hatt lav status i medisinen.

Hun understreker at målet med studien ikke er å slanke kvinnene, men å reduserer smertene deres.

Kan bli nasjonal behandlingsstandard

Pasientene som er med i studien er i gjennomsnitt cirka 40 år. Blir forskningsresultatene tydelige kan det bli viktig for hva slags behandling denne pasientgruppen vil få framover.

UKJENT LIDELSE: Fagdirektør Petter Thornam sier det fram til nå har vært uhyre vanskelig å få rett diagnose for denne pasientgruppen fordi det ikke har vært noe tilbud eller nok kompetanse i helsevesenet. Foto: Haraldsplass Diakonale Sykehus

– Studien er utrolig viktig fordi det er mange kvinner i Norge som har invalidiserende smerter og plager på grunn av lipødem, som så langt ikke har fått hjelp.

Det sier fagdirektør Petter Thornam ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Han viser til at det også internasjonalt er forsket lite på denne sykdommen.

– Når studien er ferdig regner vi med at det vil bli en diskusjon om behandling og oppfølging av lipødem skal inkluderes i det offentlige helsevesenet, sier fagdirektøren.



Opplever mye smerte

Ifølge Thornam er det gjennomgående at denne pasientgruppen scorer veldig høyt på opplevd smerte.

– Lidelsestrykket ved lipødem kan sammenlignes med tilstander som lenge har fått behanding i helsevesenet, sier fagdirektøren.